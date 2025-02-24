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АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестаг

АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестаг - 24.02.2025 Украина.ру

АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестаг

На досрочных выборах в немецкий парламент во всех восточных землях страны партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила правящую Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Это следует из данных немецкого избиркома

2025-02-24T09:50

2025-02-24T09:50

2025-02-24T10:20

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альтернатива для германии (партия)

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В частности, в Бранденбурге у АдГ 32,5% голосов, у Христианско-демократического союза (ХДС) - 18,1%, а у СДПГ - 14,8%. Примерно такое же соотношение сил в Саксонии, Саксонии-Анхальт и даже в много лет считающейся "правой" Тюрингии. В этом регионе АдГ неожиданно получила 38,6% голосов, ХДС - 18,6%, а СДПГ - всего 8,8%.Однако в целом по 299 избирательным округам победу одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) (26,8% голосов), АдГ - вторая (20,8%). СДПГ Шольца занимает лишь третье место (16,4%).Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%, а партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть 5%-ый барьер.Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение своей политической силы.В январе АдГ определилась со своим кандидатом в канцлеры Германии – им стала сопредседатель партии Алиса Вайдель. Также в предвыборной программе политсилы было указано, что АдГ видит Украину во внеблоковом статусе - вне НАТО и Евросоюза. Фактически правая партия в лице её большинства не приняла итоги госпереворота 2014 года в этой постсоветской республике и не поддержала курс, стоивший немецким налогоплательщикам миллиарды евро.Значит ли это, что новое немецкое правительство будет лояльным к Москве? На этот вопрос накануне выборов попыталась ответить автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в материале "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии.А вот обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что АдГ после победы на выборах будет легко в будущем сменить или подкорректировать свою риторику. "Гитлер ведь тоже победил и пришел к власти демократически. А что он потом сделал с этой демократией, сегодня никаким Дональду Трампу, которого поддерживает Алис Вайдель, или Илону Маску, который поддерживает АдГ, даже и не снилось", отметил Скачко. Подробности в его статье Противоречия Алис Вайдель. Станет ли она фюрером немецкого народа от Альтернативы для Германии.

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новости, германия, украина, олаф шольц, адольф гитлер, украина.ру, выборы, альтернатива для германии (партия)