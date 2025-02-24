Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру
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Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ
Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру
Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ
От Свердликово ВС РФ могут пойти не только по прямой дороге на Заолешенку, но и двигаться на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Сейчас в регионе стоит крепкий мороз и техника спокойно проедет по полям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-02-24T06:20
2025-02-24T06:20
новости
россия
сумская область
курская область
наступление
трасса
логистика
сумы
курск
плацдарм
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Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили про освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области.По словам волонтера, Свердликово – это важное завоевание. Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Российские бойцы добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно, отметил он.Он отметил, что российские войска от Свердликово могут пойти не только попрямой дороге на Заолешенку, но и повернуть на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области.Это даже будет сделать проще, потому что в Сумской области (в отличие от Курской) нет мощных подземных укрепрайонов, указал Алехин.От Свердликово до Басовки нет хороших дорог. Но в ближайшие полторы-две недели они и не нужны, потому что стоит крепкий мороз. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, курская область, наступление, трасса, логистика, сумы, курск, плацдарм, вс рф, всу, сво, спецоперация, укрепления
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, наступление, трасса, логистика, Сумы, Курск, плацдарм, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, укрепления

Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ

06:20 24.02.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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От Свердликово ВС РФ могут пойти не только по прямой дороге на Заолешенку, но и двигаться на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Сейчас в регионе стоит крепкий мороз и техника спокойно проедет по полям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили про освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области.
По словам волонтера, Свердликово – это важное завоевание. Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Российские бойцы добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно, отметил он.

"Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" – главной логистической артерией ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному", – подчеркнул Алехин.

Он отметил, что российские войска от Свердликово могут пойти не только попрямой дороге на Заолешенку, но и повернуть на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области.
Это даже будет сделать проще, потому что в Сумской области (в отличие от Курской) нет мощных подземных укрепрайонов, указал Алехин.
От Свердликово до Басовки нет хороших дорог. Но в ближайшие полторы-две недели они и не нужны, потому что стоит крепкий мороз. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
21 февраля, 17:55
Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победойМинские соглашения надо изучать в учебниках дипломатии, поскольку они позволили России выиграть время и инициативу. Но ожидать их повторения ни в позитивном, ни в негативном смысле сейчас невозможно, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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