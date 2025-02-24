https://ukraina.ru/20250224/1061301072.html

Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ

Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру

Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ

От Свердликово ВС РФ могут пойти не только по прямой дороге на Заолешенку, но и двигаться на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Сейчас в регионе стоит крепкий мороз и техника спокойно проедет по полям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-02-24T06:20

2025-02-24T06:20

2025-02-24T06:20

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Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили про освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области.По словам волонтера, Свердликово – это важное завоевание. Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Российские бойцы добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно, отметил он.Он отметил, что российские войска от Свердликово могут пойти не только попрямой дороге на Заолешенку, но и повернуть на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области.Это даже будет сделать проще, потому что в Сумской области (в отличие от Курской) нет мощных подземных укрепрайонов, указал Алехин.От Свердликово до Басовки нет хороших дорог. Но в ближайшие полторы-две недели они и не нужны, потому что стоит крепкий мороз. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250221/1061270120.html

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