Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
От Свердликово ВС РФ могут пойти не только по прямой дороге на Заолешенку, но и двигаться на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Сейчас в регионе стоит крепкий мороз и техника спокойно проедет по полям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили про освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области.
По словам волонтера, Свердликово – это важное завоевание. Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Российские бойцы добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно, отметил он.
"Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" – главной логистической артерией ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному", – подчеркнул Алехин.
Он отметил, что российские войска от Свердликово могут пойти не только попрямой дороге на Заолешенку, но и повернуть на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области.
Это даже будет сделать проще, потому что в Сумской области (в отличие от Курской) нет мощных подземных укрепрайонов, указал Алехин.
От Свердликово до Басовки нет хороших дорог. Но в ближайшие полторы-две недели они и не нужны, потому что стоит крепкий мороз. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
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