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"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ
"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру
"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ
Когда ВС РФ сожмут клещи в Курской области, перережут дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, ВСУ могут сдаться. Они же не дураки. Умереть в конце войны со стороны противника было бы очень глупо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-02-24T06:30
2025-02-24T06:30
2025-02-24T06:30
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курская область
суджа
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спецоперация
пасха
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Мы уже неоднократно говорили, что если ВС РФ продвигаются по 500 метров в сутки, это не значит, что они будут продвигаться с такой же скоростью каждый день, поэтому можно рассчитать срок освобождения территорий, отметил волонтер.Фронт так не работает. Сегодня войска продвинутся на 500 метров, а завтра может рухнуть этот аппендикс "Малая Локня – Черкасское Поречное" и бойцы сразу освободят огромный участок в Курской области, подчеркнул Алехин.Он предположил, как будут вести себя ВСУ в самой Судже, когда будут читать новости о переговорном процессе.То есть когда ВС РФ сожмут клещи в Курской области, перережут дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, ВСУ могут сдаться, указал технолог. "Не дураки же они. Умереть в конце войны с их стороны было бы очень глупо", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250222/1061285107.html
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новости, россия, курская область, суджа, всу, переговоры, сво, украинская армия, спецоперация, пасха, перемирие, территория
Новости, Россия, Курская область, Суджа, ВСУ, переговоры, СВО, украинская армия, Спецоперация, Пасха, перемирие, территория
"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ
Когда ВС РФ сожмут клещи в Курской области, перережут дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, ВСУ могут сдаться. Они же не дураки. Умереть в конце войны со стороны противника было бы очень глупо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Мы уже неоднократно говорили, что если ВС РФ продвигаются по 500 метров в сутки, это не значит, что они будут продвигаться с такой же скоростью каждый день, поэтому можно рассчитать срок освобождения территорий, отметил волонтер.
Фронт так не работает. Сегодня войска продвинутся на 500 метров, а завтра может рухнуть этот аппендикс "Малая Локня – Черкасское Поречное" и бойцы сразу освободят огромный участок в Курской области, подчеркнул Алехин.
Он предположил, как будут вести себя ВСУ в самой Судже, когда будут читать новости о переговорном процессе.
"Они уже к марту будут рассуждать так: "Я почти в полном окружении. В плен я могу сдаться только до боя, во время боя меня уже в плен не возьмут. А говорят, что на Пасху 20 апреля может наступить какое-то перемирие. Так зачем же мне погибать?", – сказал Алехин.
То есть когда ВС РФ сожмут клещи в Курской области, перережут дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, ВСУ могут сдаться, указал технолог. "Не дураки же они. Умереть в конце войны с их стороны было бы очень глупо", — подытожил собеседник издания.