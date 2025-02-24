https://ukraina.ru/20250224/1061301774.html

"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ

"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру

"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ

Когда ВС РФ сожмут клещи в Курской области, перережут дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, ВСУ могут сдаться. Они же не дураки. Умереть в конце войны со стороны противника было бы очень глупо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-02-24T06:30

2025-02-24T06:30

2025-02-24T06:30

новости

россия

курская область

суджа

всу

переговоры

сво

украинская армия

спецоперация

пасха

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Мы уже неоднократно говорили, что если ВС РФ продвигаются по 500 метров в сутки, это не значит, что они будут продвигаться с такой же скоростью каждый день, поэтому можно рассчитать срок освобождения территорий, отметил волонтер.Фронт так не работает. Сегодня войска продвинутся на 500 метров, а завтра может рухнуть этот аппендикс "Малая Локня – Черкасское Поречное" и бойцы сразу освободят огромный участок в Курской области, подчеркнул Алехин.Он предположил, как будут вести себя ВСУ в самой Судже, когда будут читать новости о переговорном процессе.То есть когда ВС РФ сожмут клещи в Курской области, перережут дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, ВСУ могут сдаться, указал технолог. "Не дураки же они. Умереть в конце войны с их стороны было бы очень глупо", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250222/1061285107.html

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курская область

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новости, россия, курская область, суджа, всу, переговоры, сво, украинская армия, спецоперация, пасха, перемирие, территория