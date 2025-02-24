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Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского

Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру

Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского

На Украине начинают догадываться, что Трамп готов отобрать у них все - и думают классическую думу на предмет того, "кто виноват и что делать?".

2025-02-24T06:43

2025-02-24T06:43

2025-02-24T06:44

выборы

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сша

владимир зеленский

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кит келлог

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politico

сизо

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Американцы ведут дело хитро, они не только ругают Зеленского, но и хвалят. Если Трамп определил украинского деятеля как "диктатором без выборов", то спецпредставитель Трампа Кит Келлог после переговоров в Киеве относительно украинских природных ресурсов вдруг назвал Зеленского "боевым и отважным лидером нации в состоянии войны"."Отметим, что нынешнее заявление Келлога - первое с начала недели упоминание Зеленского в позитивном контексте от представителя американской администрации. И сам Трамп, и все ключевые члены его команды Зеленского, в основном, критиковали и выдвигали в его адрес жесткие обвинения", - комментирует ситуацию издание "Страна.ua" в своём телеграм-канале.И делает предположение: "То ли достигли договоренностей по сделке о месторождениях, то ли Келлог просто играет роль "доброго полицейского" в отношениях Вашингтона с украинской властью".Впрочем, речь может идти не только и не столько о месторождениях. Так, скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* считает, что американцы поняли - больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Киева просто нет. И потому потребовали то, что есть — а именно инфраструктуру, украинскую газотранспортную систему и атомные станции.Он также напомнил, что идея о торговле редкозёмами принадлежит Зеленскому. По мнению нардепа, деньги от США Киев сначала получал просто так, потому "не нужно было говорить о триллионах, которых у нас нет"."А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" - написал Гончаренко в своём блоге.Дональд Трамп тем временем пригрозил Украине (киевскому режиму — Ред.) проблемами в том случае, если не будет подписано "соглашение о минералах".При этом все может оказаться совсем не таким, как сейчас представляется. Издание Politico со ссылкой на некоторых сенаторов пишет, что не стоит переоценивать антиукраинскую риторику Трампа — таков его стиль ведения переговоров. Сдаст Киев природные ресурсы — и все успокоится.Продолжаются споры относительно того, можно ли и нужно ли проводить выборы. Напомним, народного волеизъявления на Украине требует Трамп. А вот Зеленский уверен в том, что украинский народ свою волю изъявлять категорически не желает.Желает или не желает — кого это интересует? Эксперты признают, что даже нормальная социология на Украине сегодня невозможна по определению — люди просто боятся говорить то, что думают. Потому все публикуемые результаты (например, о внезапном росте рейтинга Зеленского) — формирующие.Но на западных партнеров Киева такой социологический гипноз, разумеется, не действует, у них свои методы оценки ситуации и свои критерии.Задача Зеленского - подписать такую сделку, которая сохранила бы ему власть, а задача Трампа - получить мир за 180 дней, чего невозможно достичь при Зеленском. Поэтому задача Трампа - снести Зеленского, после чего запустить мирный процесс, отмечает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада."Если Зе подпишет по дороге сделку по недрам на условиях США - хорошо. Если нет - подпишет следующий. А у Зеленского - всё грустно: подпишет - начнёт идти в коридоре решений Трампа, получит ещё больше ненависти внутри страны за сдачу недр и инфраструктуры. При этом требование о выборах никуда не денется", - констатируют авторы канала.Хотя выполнить это требование будет не так просто. Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что за прошлый год население Украины сократилось на один миллион человек, в то же время количество "мусоров и СБУ-шников" стало на 12% и 9% больше соответственно."То есть, с ростом недовольства обитателей концлагеря - нужно увеличивать количество надсмотрщиков. Это также процентный показатель закручивания гаек с целью воспитания у стада рефлекса любви к лидеру. Кто может хотеть выборов в этом раю?", - с сарказмом написал нардеп в своём блоге.В США вообще советуют Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать… во Францию. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома. По словам источника, это лучший вариант и для Зеленского, и для мира.Думается, что такой вариант вряд ли устроит многих и в России, и на Украине — а именно тех, кто считает, что Зеленского и его клику нужно судить за совершенные ими преступления.Вообще СМИ и паблики сейчас слишком озабочены судьбою Зеленского, забывая, что даже полная аннигиляция политического клоуна мало что изменит — его место займёт (в результате выборов или иным путём) другой актёр, а кровавый спектакль может и продолжиться.Подробнее на эту тему — в материале "Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране" * Признан в РФ террористом и экстремистом

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Сергей Зуев

выборы, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, верховная рада, politico, сизо, эксклюзив