Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского
06:43 24.02.2025 (обновлено: 06:44 24.02.2025)
На Украине начинают догадываться, что Трамп готов отобрать у них все - и думают классическую думу на предмет того, "кто виноват и что делать?".
Американцы ведут дело хитро, они не только ругают Зеленского, но и хвалят. Если Трамп определил украинского деятеля как "диктатором без выборов", то спецпредставитель Трампа Кит Келлог после переговоров в Киеве относительно украинских природных ресурсов вдруг назвал Зеленского "боевым и отважным лидером нации в состоянии войны".
"Отметим, что нынешнее заявление Келлога - первое с начала недели упоминание Зеленского в позитивном контексте от представителя американской администрации. И сам Трамп, и все ключевые члены его команды Зеленского, в основном, критиковали и выдвигали в его адрес жесткие обвинения", - комментирует ситуацию издание "Страна.ua" в своём телеграм-канале.
И делает предположение: "То ли достигли договоренностей по сделке о месторождениях, то ли Келлог просто играет роль "доброго полицейского" в отношениях Вашингтона с украинской властью".
Впрочем, речь может идти не только и не столько о месторождениях. Так, скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* считает, что американцы поняли - больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Киева просто нет. И потому потребовали то, что есть — а именно инфраструктуру, украинскую газотранспортную систему и атомные станции.
Он также напомнил, что идея о торговле редкозёмами принадлежит Зеленскому. По мнению нардепа, деньги от США Киев сначала получал просто так, потому "не нужно было говорить о триллионах, которых у нас нет".
"А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" - написал Гончаренко в своём блоге.
Дональд Трамп тем временем пригрозил Украине (киевскому режиму — Ред.) проблемами в том случае, если не будет подписано "соглашение о минералах".
При этом все может оказаться совсем не таким, как сейчас представляется. Издание Politico со ссылкой на некоторых сенаторов пишет, что не стоит переоценивать антиукраинскую риторику Трампа — таков его стиль ведения переговоров. Сдаст Киев природные ресурсы — и все успокоится.
Продолжаются споры относительно того, можно ли и нужно ли проводить выборы. Напомним, народного волеизъявления на Украине требует Трамп. А вот Зеленский уверен в том, что украинский народ свою волю изъявлять категорически не желает.
Продолжаются споры относительно того, можно ли и нужно ли проводить выборы. Напомним, народного волеизъявления на Украине требует Трамп. А вот Зеленский уверен в том, что украинский народ свою волю изъявлять категорически не желает.
Желает или не желает — кого это интересует? Эксперты признают, что даже нормальная социология на Украине сегодня невозможна по определению — люди просто боятся говорить то, что думают. Потому все публикуемые результаты (например, о внезапном росте рейтинга Зеленского) — формирующие.
Но на западных партнеров Киева такой социологический гипноз, разумеется, не действует, у них свои методы оценки ситуации и свои критерии.
Задача Зеленского - подписать такую сделку, которая сохранила бы ему власть, а задача Трампа - получить мир за 180 дней, чего невозможно достичь при Зеленском. Поэтому задача Трампа - снести Зеленского, после чего запустить мирный процесс, отмечает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.
"Если Зе подпишет по дороге сделку по недрам на условиях США - хорошо. Если нет - подпишет следующий. А у Зеленского - всё грустно: подпишет - начнёт идти в коридоре решений Трампа, получит ещё больше ненависти внутри страны за сдачу недр и инфраструктуры. При этом требование о выборах никуда не денется", - констатируют авторы канала.
"Если Зе подпишет по дороге сделку по недрам на условиях США - хорошо. Если нет - подпишет следующий. А у Зеленского - всё грустно: подпишет - начнёт идти в коридоре решений Трампа, получит ещё больше ненависти внутри страны за сдачу недр и инфраструктуры. При этом требование о выборах никуда не денется", - констатируют авторы канала.
Хотя выполнить это требование будет не так просто. Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что за прошлый год население Украины сократилось на один миллион человек, в то же время количество "мусоров и СБУ-шников" стало на 12% и 9% больше соответственно.
"То есть, с ростом недовольства обитателей концлагеря - нужно увеличивать количество надсмотрщиков. Это также процентный показатель закручивания гаек с целью воспитания у стада рефлекса любви к лидеру. Кто может хотеть выборов в этом раю?", - с сарказмом написал нардеп в своём блоге.
"То есть, с ростом недовольства обитателей концлагеря - нужно увеличивать количество надсмотрщиков. Это также процентный показатель закручивания гаек с целью воспитания у стада рефлекса любви к лидеру. Кто может хотеть выборов в этом раю?", - с сарказмом написал нардеп в своём блоге.
В США вообще советуют Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать… во Францию. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома. По словам источника, это лучший вариант и для Зеленского, и для мира.
Думается, что такой вариант вряд ли устроит многих и в России, и на Украине — а именно тех, кто считает, что Зеленского и его клику нужно судить за совершенные ими преступления.
Вообще СМИ и паблики сейчас слишком озабочены судьбою Зеленского, забывая, что даже полная аннигиляция политического клоуна мало что изменит — его место займёт (в результате выборов или иным путём) другой актёр, а кровавый спектакль может и продолжиться.
Подробнее на эту тему — в материале "Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"
* Признан в РФ террористом и экстремистом