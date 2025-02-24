Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру
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Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского
Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру
Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского
На Украине начинают догадываться, что Трамп готов отобрать у них все - и думают классическую думу на предмет того, "кто виноват и что делать?".
2025-02-24T06:43
2025-02-24T06:44
выборы
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
верховная рада
politico
сизо
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Американцы ведут дело хитро, они не только ругают Зеленского, но и хвалят. Если Трамп определил украинского деятеля как "диктатором без выборов", то спецпредставитель Трампа Кит Келлог после переговоров в Киеве относительно украинских природных ресурсов вдруг назвал Зеленского "боевым и отважным лидером нации в состоянии войны"."Отметим, что нынешнее заявление Келлога - первое с начала недели упоминание Зеленского в позитивном контексте от представителя американской администрации. И сам Трамп, и все ключевые члены его команды Зеленского, в основном, критиковали и выдвигали в его адрес жесткие обвинения", - комментирует ситуацию издание "Страна.ua" в своём телеграм-канале.И делает предположение: "То ли достигли договоренностей по сделке о месторождениях, то ли Келлог просто играет роль "доброго полицейского" в отношениях Вашингтона с украинской властью".Впрочем, речь может идти не только и не столько о месторождениях. Так, скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* считает, что американцы поняли - больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Киева просто нет. И потому потребовали то, что есть — а именно инфраструктуру, украинскую газотранспортную систему и атомные станции.Он также напомнил, что идея о торговле редкозёмами принадлежит Зеленскому. По мнению нардепа, деньги от США Киев сначала получал просто так, потому "не нужно было говорить о триллионах, которых у нас нет"."А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" - написал Гончаренко в своём блоге.Дональд Трамп тем временем пригрозил Украине (киевскому режиму — Ред.) проблемами в том случае, если не будет подписано "соглашение о минералах".При этом все может оказаться совсем не таким, как сейчас представляется. Издание Politico со ссылкой на некоторых сенаторов пишет, что не стоит переоценивать антиукраинскую риторику Трампа — таков его стиль ведения переговоров. Сдаст Киев природные ресурсы — и все успокоится.Продолжаются споры относительно того, можно ли и нужно ли проводить выборы. Напомним, народного волеизъявления на Украине требует Трамп. А вот Зеленский уверен в том, что украинский народ свою волю изъявлять категорически не желает.Желает или не желает — кого это интересует? Эксперты признают, что даже нормальная социология на Украине сегодня невозможна по определению — люди просто боятся говорить то, что думают. Потому все публикуемые результаты (например, о внезапном росте рейтинга Зеленского) — формирующие.Но на западных партнеров Киева такой социологический гипноз, разумеется, не действует, у них свои методы оценки ситуации и свои критерии.Задача Зеленского - подписать такую сделку, которая сохранила бы ему власть, а задача Трампа - получить мир за 180 дней, чего невозможно достичь при Зеленском. Поэтому задача Трампа - снести Зеленского, после чего запустить мирный процесс, отмечает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада."Если Зе подпишет по дороге сделку по недрам на условиях США - хорошо. Если нет - подпишет следующий. А у Зеленского - всё грустно: подпишет - начнёт идти в коридоре решений Трампа, получит ещё больше ненависти внутри страны за сдачу недр и инфраструктуры. При этом требование о выборах никуда не денется", - констатируют авторы канала.Хотя выполнить это требование будет не так просто. Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что за прошлый год население Украины сократилось на один миллион человек, в то же время количество "мусоров и СБУ-шников" стало на 12% и 9% больше соответственно."То есть, с ростом недовольства обитателей концлагеря - нужно увеличивать количество надсмотрщиков. Это также процентный показатель закручивания гаек с целью воспитания у стада рефлекса любви к лидеру. Кто может хотеть выборов в этом раю?", - с сарказмом написал нардеп в своём блоге.В США вообще советуют Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать… во Францию. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома. По словам источника, это лучший вариант и для Зеленского, и для мира.Думается, что такой вариант вряд ли устроит многих и в России, и на Украине — а именно тех, кто считает, что Зеленского и его клику нужно судить за совершенные ими преступления.Вообще СМИ и паблики сейчас слишком озабочены судьбою Зеленского, забывая, что даже полная аннигиляция политического клоуна мало что изменит — его место займёт (в результате выборов или иным путём) другой актёр, а кровавый спектакль может и продолжиться.Подробнее на эту тему — в материале "Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране" * Признан в РФ террористом и экстремистом
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
выборы, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, верховная рада, politico, сизо, эксклюзив
выборы, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Верховная Рада, Politico, СИЗО, Эксклюзив

Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского

06:43 24.02.2025 (обновлено: 06:44 24.02.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Сергей Зуев
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На Украине начинают догадываться, что Трамп готов отобрать у них все - и думают классическую думу на предмет того, "кто виноват и что делать?".
Американцы ведут дело хитро, они не только ругают Зеленского, но и хвалят. Если Трамп определил украинского деятеля как "диктатором без выборов", то спецпредставитель Трампа Кит Келлог после переговоров в Киеве относительно украинских природных ресурсов вдруг назвал Зеленского "боевым и отважным лидером нации в состоянии войны".
"Отметим, что нынешнее заявление Келлога - первое с начала недели упоминание Зеленского в позитивном контексте от представителя американской администрации. И сам Трамп, и все ключевые члены его команды Зеленского, в основном, критиковали и выдвигали в его адрес жесткие обвинения", - комментирует ситуацию издание "Страна.ua" в своём телеграм-канале.
И делает предположение: "То ли достигли договоренностей по сделке о месторождениях, то ли Келлог просто играет роль "доброго полицейского" в отношениях Вашингтона с украинской властью".
Впрочем, речь может идти не только и не столько о месторождениях. Так, скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* считает, что американцы поняли - больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Киева просто нет. И потому потребовали то, что есть — а именно инфраструктуру, украинскую газотранспортную систему и атомные станции.
Он также напомнил, что идея о торговле редкозёмами принадлежит Зеленскому. По мнению нардепа, деньги от США Киев сначала получал просто так, потому "не нужно было говорить о триллионах, которых у нас нет".
"А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" - написал Гончаренко в своём блоге.
Дональд Трамп тем временем пригрозил Украине (киевскому режиму — Ред.) проблемами в том случае, если не будет подписано "соглашение о минералах".
При этом все может оказаться совсем не таким, как сейчас представляется. Издание Politico со ссылкой на некоторых сенаторов пишет, что не стоит переоценивать антиукраинскую риторику Трампа — таков его стиль ведения переговоров. Сдаст Киев природные ресурсы — и все успокоится.

Продолжаются споры относительно того, можно ли и нужно ли проводить выборы. Напомним, народного волеизъявления на Украине требует Трамп. А вот Зеленский уверен в том, что украинский народ свою волю изъявлять категорически не желает.
Желает или не желает — кого это интересует? Эксперты признают, что даже нормальная социология на Украине сегодня невозможна по определению — люди просто боятся говорить то, что думают. Потому все публикуемые результаты (например, о внезапном росте рейтинга Зеленского) — формирующие.
Но на западных партнеров Киева такой социологический гипноз, разумеется, не действует, у них свои методы оценки ситуации и свои критерии.
Задача Зеленского - подписать такую сделку, которая сохранила бы ему власть, а задача Трампа - получить мир за 180 дней, чего невозможно достичь при Зеленском. Поэтому задача Трампа - снести Зеленского, после чего запустить мирный процесс, отмечает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.

"Если Зе подпишет по дороге сделку по недрам на условиях США - хорошо. Если нет - подпишет следующий. А у Зеленского - всё грустно: подпишет - начнёт идти в коридоре решений Трампа, получит ещё больше ненависти внутри страны за сдачу недр и инфраструктуры. При этом требование о выборах никуда не денется", - констатируют авторы канала.
Хотя выполнить это требование будет не так просто. Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что за прошлый год население Украины сократилось на один миллион человек, в то же время количество "мусоров и СБУ-шников" стало на 12% и 9% больше соответственно.

"То есть, с ростом недовольства обитателей концлагеря - нужно увеличивать количество надсмотрщиков. Это также процентный показатель закручивания гаек с целью воспитания у стада рефлекса любви к лидеру. Кто может хотеть выборов в этом раю?", - с сарказмом написал нардеп в своём блоге.
В США вообще советуют Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать… во Францию. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома. По словам источника, это лучший вариант и для Зеленского, и для мира.
Думается, что такой вариант вряд ли устроит многих и в России, и на Украине — а именно тех, кто считает, что Зеленского и его клику нужно судить за совершенные ими преступления.
Вообще СМИ и паблики сейчас слишком озабочены судьбою Зеленского, забывая, что даже полная аннигиляция политического клоуна мало что изменит — его место займёт (в результате выборов или иным путём) другой актёр, а кровавый спектакль может и продолжиться.
Подробнее на эту тему — в материале "Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"
* Признан в РФ террористом и экстремистом
 
выборыУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогВерховная РадаPoliticoСИЗОЭксклюзив
 
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