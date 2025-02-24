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Испанский связной: "Раскол пошел!"

Испанский связной: "Раскол пошел!" - 24.02.2025 Украина.ру

Испанский связной: "Раскол пошел!"

Коварная штука история. Не только постоянно напоминает о прошлом, но и настырно пытается перехватить управление настоящим.

2025-02-24T07:04

2025-02-24T07:04

2025-02-24T07:04

европа

италия

мадрид

джей ди вэнс

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Еще до громогласных мюнхенских событий, обратил внимание на тихую встречу в мадридском аэропорту. Именно там, в неприметной гостинице собрались лидеры консервативных сил - "патриоты за Европу".Вроде по резонансу, пафосу, стилистике мадридский и мюнхенский "ивенты", не сопоставимы.На последнем, всё потрясало воображение. Убойная речь бывшего морпеха и нынешнего вице-президента Джей-Ди Вэнса отправила в нокдаун даже присутствовавшего в толпе зевак бывшего боксера-тяжа. Что уж говорить про иных легковесных персонажей.Слезы и сопли (в буквальном смысле) организатора толковища Кристофера Хойсгена, мелодраматично размазанные по лицу, привели к всхлипываниям всю женскую половину зала, выключая и Анну, и Лену. Кристофер даже заслужил новый позывной от самого Маска - "хер жалкий"…Нет, вкрадчивый винный и фасонистый Мадрид, совсем не то, что шумный пивной и сопливый Мюнхен. Но все же "истина в вине". В пиве - только дрожжи.Журчащий полу-шёпот венгерского премьера Орбана на мадридской вечере был политическому слуху не менее слышан, чем уставной тон бывшего американского морпеха, диджеевшего на конференции. И его явно услышали не только непосредственные участники испанской встречи из Италии, Франции, Германии, Чехии. Плюс гость из Штатов. Мадридские тайны нельзя утаить.Вот и пришлось вспомнить "свой" Мадрид. В самом начале девяностых по прихоти судьбы оказался там советником ректора столичного универа. Не надолго. Но стал причастным к его исследованиям по теме перспектив общеевропейской ментальности. Оказалось, что нет таких перспектив!Социология бесстрастно зафиксировала факт тектонического ментального разлома, притаившегося в недрах ЕС. Ярче всего это проявилось в отношении граждан этого странноватого объединения к закону.В анкетах моделировалась ситуация, когда опрашиваемый, сидел рядом с другом-водителем и видел как тот сбивает пешехода. Несчастный перебегал дорогу в неположенном месте. При разрешенной скорости он сам и был виноват. Но вот, если скорость была хоть немного превышена, отвечал водитель.Маниакально законопослушные граждане северо-западной части ЕС угрюмо готовы были свидетельствовать против друга. Закон ведь превыше всего!Южане, пылко заявляли, что скорость здесь не при чем. Главное - пешеход сам фактически ломанулся под колеса. И, потому, они укажут в протоколе о соблюдении другом всех установленных правил. Дружба выше закона!Ужесточили тест: "А если за рулем будет ваша жена?" Немцы и прочие шведы, только пожимали плечами: " А причем здесь это. Ну, отсидит супруга в тюрьме. Выйдет и будет еще больше уважать мужа за принципиальность".Загорелые мачо от Пиренеев до Балкан, только усмехались: " Если я за друга готов немного слукавить, то за жену пойду на всё. Скажу, что тачка вообще стояла на месте, а безумный пешеход бился головой о радиатор"…Такая вот разная в социально-психологическом плане Европа. И не случайно много позже канцлер Герхард Фриц Курт Шредер скажет, что единого союза из нее не получится. Будет Европа минимум "двух скоростей". А потому не реально говорить о единой конституции, единой армии, единой дипломатии…Так вот. На упомянутой мадридской встрече эта тема была выведена еще в одну плоскость. Ее организаторы признались, что и в политико-идеологическом плане не срастается, не получается единый организм. Типа, патриот либералу не товарищ!Действительно, какие "товарищи"? Если даже библейские истоки у них разные. В райском саду у первых только Адам и Ева. И надкусанное яблоко соблазна.А в "цветущем саду" вторых - имени Борреля - шарится толпа из пятидесяти четырех гендеров. Яблоки соблазна "топчут" ведрами. Святую троицу не признают.У одних ведь "Отец, Сын и Дух святой", а у других "родитель номер", его приемный отпрыск и фантом номер один…Впрочем, ничего нового. И социал-национализм ранее, и турбо-либерализм ныне, пытались в химерных фантазиях убить Бога. "Бог умер!" с этого клича начался марш фашистских штурмовиков в прошлом веке. А потом все оказалось строго наоборот. Так и здесь. И сейчас…Вообщем, на мадридской встрече главный докладчик всего лишь констатировал, что Всевышний с его заветами вечен. А вот хитиновая обще-европейская скорлупа треснула почти посередине, брюсельские идеологические кружева прохудились в самых интимных местах, последняя эрекция мнимых общеевропейских ценностей оказалась бесплодной.Джей Ди Вэнс лишь облек эту констатацию в звонкую образную оболочку. Ведь он не только молодой вице-президент, но и зрелый автор литературного бестселлера. Именно он напомнил изумленной мюнхенской тусовке парадоксальную вещь - традиционалисты часто ближе к подлинной демократии, чем конъюнктурные "политические демократы".Некогда меня покорило определение демократии, данное великим венгерским мыслителем Иштваном Бибо. Кстати, того самого, из кружка которого вырос потом премьер Венгрии Виктор Орбан и его окружение. Определение это не вполне научно, невероятно лапидарно и потрясающе образно: "Демократия - это когда, ты не боишься."Вэнс только детализировал в Мюнхене эта максиму: "Демократия - когда ты не боишься будущего"…Уже ясно, что Запад фатально расколот.На тех, кто забыл прошлое, глумится над настоящим и трясется перед будущим. Одним украинским чиновником некогда была издана книга о мечте правящей элиты. Называлась "Вечно длящееся настоящее". Сегодня пол Европы живет в этих грезах. Видимо, когда в несчастной стране неосторожно вскрыли нацистский скотомогильниик, зараза вырвалась далеко наружу.Но есть и другая половина. Те, кто имеют иммунитет и понимают риски. Они-то потом и собрались после мадридской кулуарной встречи, после мюнхенского скандала, уже на рабочую встречу в Эр-Рияде…Конечно, было бы большим упрощением совмещать социально-психологический разлом и политико-идеологический раздрай Запада, особенно в Европе. В целом их границы совпадают, но дело здесь далеко не одной географии. Дело еще в вечном вопросе: как жить - по закону или по-человечески? Особенно, когда жизнь и законы расходятся кардинально.К тому же, невидимые расколы проходят не только между западными странами, но и внутри самих стран. Когда-то один умудренный политик - президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро с грустью поведал, что даже между торговцем помидорами из Милана и из Палермо лежит глубочайшая ментальная пропасть. На мой вопрос не приведет ли это к расколу страны, он еще грустнее ответил: " Не знаю. Вот мы сейчас задыхаемся у меня дома от жары. Я даже не знаю, где найти во всей Италии одного хорошего спеца по кондишн-системам".Возможно он не читал "Собачье сердце". Но как профессор Преображенский, интуитивно чувствовал незримую взаимосвязь между функционированием политических и сантехнических систем…А распад политических систем, как и гниение рыбы, начинается с "головы"- с элиты и лидеров. Мадридский связной, с упомянутой встречи четко доложил: деградация западных элит, обмельчание ее лидеров дошло до придела. Дальше - только распад. Короче - "испанский стыд". В том числе по ментальным, извините, щелям и политическим, пардон, трещинам. Мюнхен и Эр-Рияд только подтвердили, что "процесс пошел". Блудливый тезис о "стратегической неопределенности" - лишь прикрытие срама разложения…К счастью, мы это, в отличие от них, уже проходили…Пересматриваю сейчас старый мультик. Звучит лейтмотив: "Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой…". Как-то так…Подробнее о том, к чему могут привести российско-американские переговоры - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Приготовления к разделу страны"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

европа

италия

мадрид

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

европа, италия, мадрид, джей ди вэнс, виктор орбан, илон маск, ес, мнения