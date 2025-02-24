Испанский связной: "Раскол пошел!" - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061304980.html
Испанский связной: "Раскол пошел!"
Испанский связной: "Раскол пошел!" - 24.02.2025 Украина.ру
Испанский связной: "Раскол пошел!"
Коварная штука история. Не только постоянно напоминает о прошлом, но и настырно пытается перехватить управление настоящим.
2025-02-24T07:04
2025-02-24T07:04
европа
италия
мадрид
джей ди вэнс
виктор орбан
илон маск
ес
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056550335_0:51:2454:1431_1920x0_80_0_0_b855b7308595cc06adf331e985251213.jpg.webp
Еще до громогласных мюнхенских событий, обратил внимание на тихую встречу в мадридском аэропорту. Именно там, в неприметной гостинице собрались лидеры консервативных сил - "патриоты за Европу".Вроде по резонансу, пафосу, стилистике мадридский и мюнхенский "ивенты", не сопоставимы.На последнем, всё потрясало воображение. Убойная речь бывшего морпеха и нынешнего вице-президента Джей-Ди Вэнса отправила в нокдаун даже присутствовавшего в толпе зевак бывшего боксера-тяжа. Что уж говорить про иных легковесных персонажей.Слезы и сопли (в буквальном смысле) организатора толковища Кристофера Хойсгена, мелодраматично размазанные по лицу, привели к всхлипываниям всю женскую половину зала, выключая и Анну, и Лену. Кристофер даже заслужил новый позывной от самого Маска - "хер жалкий"…Нет, вкрадчивый винный и фасонистый Мадрид, совсем не то, что шумный пивной и сопливый Мюнхен. Но все же "истина в вине". В пиве - только дрожжи.Журчащий полу-шёпот венгерского премьера Орбана на мадридской вечере был политическому слуху не менее слышан, чем уставной тон бывшего американского морпеха, диджеевшего на конференции. И его явно услышали не только непосредственные участники испанской встречи из Италии, Франции, Германии, Чехии. Плюс гость из Штатов. Мадридские тайны нельзя утаить.Вот и пришлось вспомнить "свой" Мадрид. В самом начале девяностых по прихоти судьбы оказался там советником ректора столичного универа. Не надолго. Но стал причастным к его исследованиям по теме перспектив общеевропейской ментальности. Оказалось, что нет таких перспектив!Социология бесстрастно зафиксировала факт тектонического ментального разлома, притаившегося в недрах ЕС. Ярче всего это проявилось в отношении граждан этого странноватого объединения к закону.В анкетах моделировалась ситуация, когда опрашиваемый, сидел рядом с другом-водителем и видел как тот сбивает пешехода. Несчастный перебегал дорогу в неположенном месте. При разрешенной скорости он сам и был виноват. Но вот, если скорость была хоть немного превышена, отвечал водитель.Маниакально законопослушные граждане северо-западной части ЕС угрюмо готовы были свидетельствовать против друга. Закон ведь превыше всего!Южане, пылко заявляли, что скорость здесь не при чем. Главное - пешеход сам фактически ломанулся под колеса. И, потому, они укажут в протоколе о соблюдении другом всех установленных правил. Дружба выше закона!Ужесточили тест: "А если за рулем будет ваша жена?" Немцы и прочие шведы, только пожимали плечами: " А причем здесь это. Ну, отсидит супруга в тюрьме. Выйдет и будет еще больше уважать мужа за принципиальность".Загорелые мачо от Пиренеев до Балкан, только усмехались: " Если я за друга готов немного слукавить, то за жену пойду на всё. Скажу, что тачка вообще стояла на месте, а безумный пешеход бился головой о радиатор"…Такая вот разная в социально-психологическом плане Европа. И не случайно много позже канцлер Герхард Фриц Курт Шредер скажет, что единого союза из нее не получится. Будет Европа минимум "двух скоростей". А потому не реально говорить о единой конституции, единой армии, единой дипломатии…Так вот. На упомянутой мадридской встрече эта тема была выведена еще в одну плоскость. Ее организаторы признались, что и в политико-идеологическом плане не срастается, не получается единый организм. Типа, патриот либералу не товарищ!Действительно, какие "товарищи"? Если даже библейские истоки у них разные. В райском саду у первых только Адам и Ева. И надкусанное яблоко соблазна.А в "цветущем саду" вторых - имени Борреля - шарится толпа из пятидесяти четырех гендеров. Яблоки соблазна "топчут" ведрами. Святую троицу не признают.У одних ведь "Отец, Сын и Дух святой", а у других "родитель номер", его приемный отпрыск и фантом номер один…Впрочем, ничего нового. И социал-национализм ранее, и турбо-либерализм ныне, пытались в химерных фантазиях убить Бога. "Бог умер!" с этого клича начался марш фашистских штурмовиков в прошлом веке. А потом все оказалось строго наоборот. Так и здесь. И сейчас…Вообщем, на мадридской встрече главный докладчик всего лишь констатировал, что Всевышний с его заветами вечен. А вот хитиновая обще-европейская скорлупа треснула почти посередине, брюсельские идеологические кружева прохудились в самых интимных местах, последняя эрекция мнимых общеевропейских ценностей оказалась бесплодной.Джей Ди Вэнс лишь облек эту констатацию в звонкую образную оболочку. Ведь он не только молодой вице-президент, но и зрелый автор литературного бестселлера. Именно он напомнил изумленной мюнхенской тусовке парадоксальную вещь - традиционалисты часто ближе к подлинной демократии, чем конъюнктурные "политические демократы".Некогда меня покорило определение демократии, данное великим венгерским мыслителем Иштваном Бибо. Кстати, того самого, из кружка которого вырос потом премьер Венгрии Виктор Орбан и его окружение. Определение это не вполне научно, невероятно лапидарно и потрясающе образно: "Демократия - это когда, ты не боишься."Вэнс только детализировал в Мюнхене эта максиму: "Демократия - когда ты не боишься будущего"…Уже ясно, что Запад фатально расколот.На тех, кто забыл прошлое, глумится над настоящим и трясется перед будущим. Одним украинским чиновником некогда была издана книга о мечте правящей элиты. Называлась "Вечно длящееся настоящее". Сегодня пол Европы живет в этих грезах. Видимо, когда в несчастной стране неосторожно вскрыли нацистский скотомогильниик, зараза вырвалась далеко наружу.Но есть и другая половина. Те, кто имеют иммунитет и понимают риски. Они-то потом и собрались после мадридской кулуарной встречи, после мюнхенского скандала, уже на рабочую встречу в Эр-Рияде…Конечно, было бы большим упрощением совмещать социально-психологический разлом и политико-идеологический раздрай Запада, особенно в Европе. В целом их границы совпадают, но дело здесь далеко не одной географии. Дело еще в вечном вопросе: как жить - по закону или по-человечески? Особенно, когда жизнь и законы расходятся кардинально.К тому же, невидимые расколы проходят не только между западными странами, но и внутри самих стран. Когда-то один умудренный политик - президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро с грустью поведал, что даже между торговцем помидорами из Милана и из Палермо лежит глубочайшая ментальная пропасть. На мой вопрос не приведет ли это к расколу страны, он еще грустнее ответил: " Не знаю. Вот мы сейчас задыхаемся у меня дома от жары. Я даже не знаю, где найти во всей Италии одного хорошего спеца по кондишн-системам".Возможно он не читал "Собачье сердце". Но как профессор Преображенский, интуитивно чувствовал незримую взаимосвязь между функционированием политических и сантехнических систем…А распад политических систем, как и гниение рыбы, начинается с "головы"- с элиты и лидеров. Мадридский связной, с упомянутой встречи четко доложил: деградация западных элит, обмельчание ее лидеров дошло до придела. Дальше - только распад. Короче - "испанский стыд". В том числе по ментальным, извините, щелям и политическим, пардон, трещинам. Мюнхен и Эр-Рияд только подтвердили, что "процесс пошел". Блудливый тезис о "стратегической неопределенности" - лишь прикрытие срама разложения…К счастью, мы это, в отличие от них, уже проходили…Пересматриваю сейчас старый мультик. Звучит лейтмотив: "Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой…". Как-то так…Подробнее о том, к чему могут привести российско-американские переговоры - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Приготовления к разделу страны"
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
европа
италия
мадрид
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056550335_137:0:2318:1636_1920x0_80_0_0_eb969491b6b8884063f6c9ee57e61bd5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, италия, мадрид, джей ди вэнс, виктор орбан, илон маск, ес, мнения
Европа, Италия, Мадрид, Джей Ди Вэнс, Виктор Орбан, Илон Маск, ЕС, Мнения

Испанский связной: "Раскол пошел!"

07:04 24.02.2025
 
© AP / Alexandru Dobre
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP / Alexandru Dobre
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
Коварная штука история. Не только постоянно напоминает о прошлом, но и настырно пытается перехватить управление настоящим.
Еще до громогласных мюнхенских событий, обратил внимание на тихую встречу в мадридском аэропорту. Именно там, в неприметной гостинице собрались лидеры консервативных сил - "патриоты за Европу".
Вроде по резонансу, пафосу, стилистике мадридский и мюнхенский "ивенты", не сопоставимы.
На последнем, всё потрясало воображение. Убойная речь бывшего морпеха и нынешнего вице-президента Джей-Ди Вэнса отправила в нокдаун даже присутствовавшего в толпе зевак бывшего боксера-тяжа. Что уж говорить про иных легковесных персонажей.
Слезы и сопли (в буквальном смысле) организатора толковища Кристофера Хойсгена, мелодраматично размазанные по лицу, привели к всхлипываниям всю женскую половину зала, выключая и Анну, и Лену. Кристофер даже заслужил новый позывной от самого Маска - "хер жалкий"…
Нет, вкрадчивый винный и фасонистый Мадрид, совсем не то, что шумный пивной и сопливый Мюнхен. Но все же "истина в вине". В пиве - только дрожжи.
Журчащий полу-шёпот венгерского премьера Орбана на мадридской вечере был политическому слуху не менее слышан, чем уставной тон бывшего американского морпеха, диджеевшего на конференции. И его явно услышали не только непосредственные участники испанской встречи из Италии, Франции, Германии, Чехии. Плюс гость из Штатов. Мадридские тайны нельзя утаить.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Вот и пришлось вспомнить "свой" Мадрид. В самом начале девяностых по прихоти судьбы оказался там советником ректора столичного универа. Не надолго. Но стал причастным к его исследованиям по теме перспектив общеевропейской ментальности. Оказалось, что нет таких перспектив!
Социология бесстрастно зафиксировала факт тектонического ментального разлома, притаившегося в недрах ЕС. Ярче всего это проявилось в отношении граждан этого странноватого объединения к закону.
В анкетах моделировалась ситуация, когда опрашиваемый, сидел рядом с другом-водителем и видел как тот сбивает пешехода. Несчастный перебегал дорогу в неположенном месте. При разрешенной скорости он сам и был виноват. Но вот, если скорость была хоть немного превышена, отвечал водитель.
Маниакально законопослушные граждане северо-западной части ЕС угрюмо готовы были свидетельствовать против друга. Закон ведь превыше всего!
Южане, пылко заявляли, что скорость здесь не при чем. Главное - пешеход сам фактически ломанулся под колеса. И, потому, они укажут в протоколе о соблюдении другом всех установленных правил. Дружба выше закона!
Ужесточили тест: "А если за рулем будет ваша жена?" Немцы и прочие шведы, только пожимали плечами: " А причем здесь это. Ну, отсидит супруга в тюрьме. Выйдет и будет еще больше уважать мужа за принципиальность".
Загорелые мачо от Пиренеев до Балкан, только усмехались: " Если я за друга готов немного слукавить, то за жену пойду на всё. Скажу, что тачка вообще стояла на месте, а безумный пешеход бился головой о радиатор"…
Такая вот разная в социально-психологическом плане Европа. И не случайно много позже канцлер Герхард Фриц Курт Шредер скажет, что единого союза из нее не получится. Будет Европа минимум "двух скоростей". А потому не реально говорить о единой конституции, единой армии, единой дипломатии…
Так вот. На упомянутой мадридской встрече эта тема была выведена еще в одну плоскость. Ее организаторы признались, что и в политико-идеологическом плане не срастается, не получается единый организм. Типа, патриот либералу не товарищ!
Действительно, какие "товарищи"? Если даже библейские истоки у них разные. В райском саду у первых только Адам и Ева. И надкусанное яблоко соблазна.
А в "цветущем саду" вторых - имени Борреля - шарится толпа из пятидесяти четырех гендеров. Яблоки соблазна "топчут" ведрами. Святую троицу не признают.
У одних ведь "Отец, Сын и Дух святой", а у других "родитель номер", его приемный отпрыск и фантом номер один…
Впрочем, ничего нового. И социал-национализм ранее, и турбо-либерализм ныне, пытались в химерных фантазиях убить Бога. "Бог умер!" с этого клича начался марш фашистских штурмовиков в прошлом веке. А потом все оказалось строго наоборот. Так и здесь. И сейчас…
Вообщем, на мадридской встрече главный докладчик всего лишь констатировал, что Всевышний с его заветами вечен. А вот хитиновая обще-европейская скорлупа треснула почти посередине, брюсельские идеологические кружева прохудились в самых интимных местах, последняя эрекция мнимых общеевропейских ценностей оказалась бесплодной.
Джей Ди Вэнс лишь облек эту констатацию в звонкую образную оболочку. Ведь он не только молодой вице-президент, но и зрелый автор литературного бестселлера. Именно он напомнил изумленной мюнхенской тусовке парадоксальную вещь - традиционалисты часто ближе к подлинной демократии, чем конъюнктурные "политические демократы".
Некогда меня покорило определение демократии, данное великим венгерским мыслителем Иштваном Бибо. Кстати, того самого, из кружка которого вырос потом премьер Венгрии Виктор Орбан и его окружение. Определение это не вполне научно, невероятно лапидарно и потрясающе образно: "Демократия - это когда, ты не боишься."
Вэнс только детализировал в Мюнхене эта максиму: "Демократия - когда ты не боишься будущего"…
Уже ясно, что Запад фатально расколот.
На тех, кто забыл прошлое, глумится над настоящим и трясется перед будущим. Одним украинским чиновником некогда была издана книга о мечте правящей элиты. Называлась "Вечно длящееся настоящее". Сегодня пол Европы живет в этих грезах. Видимо, когда в несчастной стране неосторожно вскрыли нацистский скотомогильниик, зараза вырвалась далеко наружу.
Но есть и другая половина. Те, кто имеют иммунитет и понимают риски. Они-то потом и собрались после мадридской кулуарной встречи, после мюнхенского скандала, уже на рабочую встречу в Эр-Рияде…
Конечно, было бы большим упрощением совмещать социально-психологический разлом и политико-идеологический раздрай Запада, особенно в Европе. В целом их границы совпадают, но дело здесь далеко не одной географии. Дело еще в вечном вопросе: как жить - по закону или по-человечески? Особенно, когда жизнь и законы расходятся кардинально.
К тому же, невидимые расколы проходят не только между западными странами, но и внутри самих стран. Когда-то один умудренный политик - президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро с грустью поведал, что даже между торговцем помидорами из Милана и из Палермо лежит глубочайшая ментальная пропасть. На мой вопрос не приведет ли это к расколу страны, он еще грустнее ответил: " Не знаю. Вот мы сейчас задыхаемся у меня дома от жары. Я даже не знаю, где найти во всей Италии одного хорошего спеца по кондишн-системам".
Возможно он не читал "Собачье сердце". Но как профессор Преображенский, интуитивно чувствовал незримую взаимосвязь между функционированием политических и сантехнических систем…
А распад политических систем, как и гниение рыбы, начинается с "головы"- с элиты и лидеров. Мадридский связной, с упомянутой встречи четко доложил: деградация западных элит, обмельчание ее лидеров дошло до придела. Дальше - только распад. Короче - "испанский стыд". В том числе по ментальным, извините, щелям и политическим, пардон, трещинам. Мюнхен и Эр-Рияд только подтвердили, что "процесс пошел". Блудливый тезис о "стратегической неопределенности" - лишь прикрытие срама разложения…
К счастью, мы это, в отличие от них, уже проходили…
Пересматриваю сейчас старый мультик. Звучит лейтмотив: "Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой…". Как-то так…
Подробнее о том, к чему могут привести российско-американские переговоры - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Приготовления к разделу страны"
 
ЕвропаИталияМадридДжей Ди ВэнсВиктор ОрбанИлон МаскЕСМнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:59Война почти в тысячу лет: как украинская пропаганда готовила украинцев к 24 февраля
07:04Испанский связной: "Раскол пошел!"
07:00Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
06:43Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского
06:30"Так зачем же мне погибать?" Военный волонтер рассказал, когда в Судже начнут сдаваться солдаты ВСУ
06:20Ситуация будет развиваться интересно: Алехин о том, где ВС РФ могут перерезать "курскую" артерию ВСУ
06:18Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги
06:10Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку
06:08Украина за неделю. Приготовления к разделу страны
06:00Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт
05:45Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины
05:45Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко
05:30В Судже будут серьезные проблемы: Алехин раскрыл, как ВС РФ берут в клещи врага в Курской области
05:15Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс
05:00Киевский режим хочет "заспиртовать Зеленского", но Запад может исключить его из числа кандидатов — Ищенко
04:45"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области
04:30ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного
04:15Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход
04:00У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу
03:45Ермак правит Украиной, пока Зеленский "президент": Ищенко о том, почему Киев хочет сорвать переговоры
Лента новостейМолния