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Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР

Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР - 24.02.2025 Украина.ру

Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР

Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины 24 февраля подтвердил продвижение ВС РФ в селе Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). А ранее украинское издание "Страна.ua" в своем Телеграм-канале написало о том, что российские войска установили контроль над населенным пунктом

2025-02-24T10:13

2025-02-24T10:13

2025-02-24T10:13

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Аналитический ресурс утверждает, что часть села была взята российской армией под контроль. А по данным украинского издания, некоторые бойцы ВСУ заявляли о потере всей Белогоровки. В сообщении также отмечается, что бои за село велись с лета 2022 года.Кроме того, авторы публикации уточнили, что российские войска продвинулись и со стороны Великой Новоселки, а также возле Макеевки. Накануне, 23 февраля, военкор Юрий Котенок заявил, что российские разведчики смогли захватить бункер украинской армии в районе Белогоровки в ЛНР, который стал "костью в горле" у ВС РФ.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко на минувшей неделе рассказал о том, что меловая гора, расположенная чуть южнее поселка Белогоровка в ЛНР — это мощнейший укрепрайон ВСУ, продвижение там идет с большим трудом. "Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. После освобождения Ямполовки, продвигаясь на Торское, наши [солдаты] получают возможность охватить этот район и выдвигаться на юг к Северскому Донцу", — объяснил собеседник издания. Подробнее о маршруте ВС РФ и их продвижении — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска

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