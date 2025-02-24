Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Когда ВСУ попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им "дали по зубам". Тогда стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы нет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Продвижение ВС РФ продолжается даже несмотря на то, что противник ввел в бой дополнительные резервы, рассказал эксперт. За последнее время Киев перебросил под Покровск не менее шести бригад из-под Шостки (Сумская область), отметил он.
"После того, как стало понятно, что никакого продвижения в Курской области у ВСУ уже не получится, их стало бессмысленно там держать в качестве резервного кулака для удара на Брянскую область", — подчеркнул Сорокин.
Когда в начале февраля ВСУ попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им "дали по зубам", добавил он.
"Противник захватил Черкасскую Конопельку на два дня, а потом его оттуда выбили. Враг потерял много личного состава и несколько десятков бронетехники. То есть стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы просто нет смысла", — указал эксперт.
Поэтому Киев стал перемещать резервы по внутренним операционным линиям на юг и запад Донбасса. Это замедлило российское наступление. Но поскольку мы тоже накопили там серьезные силы, то все равно двигаемся, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
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