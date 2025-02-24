Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс - 24.02.2025 Украина.ру
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Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс
Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс - 24.02.2025 Украина.ру
Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс
Когда ВСУ попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им "дали по зубам". Тогда стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы нет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-02-24T05:15
2025-02-24T05:15
новости
сумская область
россия
харьков
всу
курская область
резервы
покровск/красноармейск
донбасс
брянская область
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Продвижение ВС РФ продолжается даже несмотря на то, что противник ввел в бой дополнительные резервы, рассказал эксперт. За последнее время Киев перебросил под Покровск не менее шести бригад из-под Шостки (Сумская область), отметил он.Когда в начале февраля ВСУ попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им "дали по зубам", добавил он."Противник захватил Черкасскую Конопельку на два дня, а потом его оттуда выбили. Враг потерял много личного состава и несколько десятков бронетехники. То есть стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы просто нет смысла", — указал эксперт.Поэтому Киев стал перемещать резервы по внутренним операционным линиям на юг и запад Донбасса. Это замедлило российское наступление. Но поскольку мы тоже накопили там серьезные силы, то все равно двигаемся, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250222/1061271536.html
сумская область
россия
харьков
курская область
покровск/красноармейск
донбасс
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новости, сумская область, россия, харьков, всу, курская область, резервы, покровск/красноармейск, донбасс, брянская область, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Сумская область, Россия, Харьков, ВСУ, Курская область, резервы, Покровск/Красноармейск, Донбасс, Брянская область, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Николай Сорокин: когда ВСУ получили "по зубам" под Курском, они перебросили "ударный кулак" на Донбасс

05:15 24.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Когда ВСУ попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им "дали по зубам". Тогда стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы нет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Продвижение ВС РФ продолжается даже несмотря на то, что противник ввел в бой дополнительные резервы, рассказал эксперт. За последнее время Киев перебросил под Покровск не менее шести бригад из-под Шостки (Сумская область), отметил он.

"После того, как стало понятно, что никакого продвижения в Курской области у ВСУ уже не получится, их стало бессмысленно там держать в качестве резервного кулака для удара на Брянскую область", — подчеркнул Сорокин.

Когда в начале февраля ВСУ попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им "дали по зубам", добавил он.
"Противник захватил Черкасскую Конопельку на два дня, а потом его оттуда выбили. Враг потерял много личного состава и несколько десятков бронетехники. То есть стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы просто нет смысла", — указал эксперт.
Поэтому Киев стал перемещать резервы по внутренним операционным линиям на юг и запад Донбасса. Это замедлило российское наступление. Но поскольку мы тоже накопили там серьезные силы, то все равно двигаемся, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
22 февраля, 07:00
Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорахНе надо все оценивать в духе "Трамп – хороший, Европа и Зеленский – плохие". Противник готов с нами договариваться только тогда, когда не может нас победить. Если он посчитает, что сможет нас победить, он забудут про все предыдущие договоренности, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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