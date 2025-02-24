https://ukraina.ru/20250224/1061308281.html

Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию

Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию - 24.02.2025 Украина.ру

Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию

Боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости

2025-02-24T10:31

2025-02-24T10:31

2025-02-24T10:31

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По словам женщины из села Николаево-Дарьино Суджанского района, она провела в подвале с пожилыми тещей и матерью больше полугода.Совершаемые ВСУ преступления в Курской области фиксируются СК РФ. Ведомство также расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения украинской армии в российский регион. Государства-члены НАТО одобрили захват ВСУ территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием. А ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима на территории страны должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.Российские военные продолжают свое планомерное продвижение в Луганской Народной Республики. Украинские СМИ уже успели забить тревогу, что ВС РФ взяли село, за которое бои шли якобы с 2022 года. Подробности в публикации Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР

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россия

курская область

сумы

суджа

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новости, россия, курская область, сумы, суджа, вооруженные силы украины, всу, мирные жители