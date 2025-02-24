Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости
По словам женщины из села Николаево-Дарьино Суджанского района, она провела в подвале с пожилыми тещей и матерью больше полугода.
"Нет, возможности (эвакуироваться из поселка - Ред.) у меня не было, потому что (боевики ВСУ говорили - Ред.): пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", — цитирует издание слова местной жительницы.
А ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима на территории страны должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
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