Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию - 24.02.2025 Украина.ру
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Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию - 24.02.2025 Украина.ру
Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
Боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости
2025-02-24T10:31
2025-02-24T10:31
новости
россия
курская область
сумы
суджа
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
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По словам женщины из села Николаево-Дарьино Суджанского района, она провела в подвале с пожилыми тещей и матерью больше полугода.Совершаемые ВСУ преступления в Курской области фиксируются СК РФ. Ведомство также расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения украинской армии в российский регион. Государства-члены НАТО одобрили захват ВСУ территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием. А ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима на территории страны должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.Российские военные продолжают свое планомерное продвижение в Луганской Народной Республики. Украинские СМИ уже успели забить тревогу, что ВС РФ взяли село, за которое бои шли якобы с 2022 года. Подробности в публикации Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сумы, суджа, вооруженные силы украины, всу, мирные жители
Новости, Россия, Курская область, Сумы, Суджа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители

Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию

10:31 24.02.2025
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости
По словам женщины из села Николаево-Дарьино Суджанского района, она провела в подвале с пожилыми тещей и матерью больше полугода.
"Нет, возможности (эвакуироваться из поселка - Ред.) у меня не было, потому что (боевики ВСУ говорили - Ред.): пожалуйста — в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", — цитирует издание слова местной жительницы.
Совершаемые ВСУ преступления в Курской области фиксируются СК РФ. Ведомство также расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения украинской армии в российский регион. Государства-члены НАТО одобрили захват ВСУ территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием.
А ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима на территории страны должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
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Российские военные продолжают свое планомерное продвижение в Луганской Народной Республики. Украинские СМИ уже успели забить тревогу, что ВС РФ взяли село, за которое бои шли якобы с 2022 года. Подробности в публикации Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР
 
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