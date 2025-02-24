Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги - 24.02.2025 Украина.ру
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Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги
Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги - 24.02.2025 Украина.ру
Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги
Скандальные пранкеры Вован и Лексус посетили III Международный фестиваль документальных фильмов ""RT.Док: Время наших героев", где в последний день они даже выступали перед его гостями. О своих впечатлениях от увиденного они рассказали изданию Украина.ру
2025-02-24T06:18
2025-02-24T06:30
интервью
эмир кустурица
вован и лексус
александр чаленко
артемовск
азовское море
украина
курская область
владислав фадеев
украина.ру
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Что касается самого фестиваля, зрители в течение двух фестивальных дней смогли увидеть, как российские документальные ленты о СВО - "Селидово", "Штурмовики", "У края бездны", "СВО. Никто кроме нас", "Защита Курской области: история героизма", "Наш Техас", "Дарья Дугина", так и иранских и палестинских кинематографистов, посвященных ситуации на Ближнем Востоке. Был представлен также фильм итальянского режиссера Сары Реджинеллы "Фронт невидимых" - о Донбассе.В программе фестиваля были также круглые столы и интересные встречи, в том числе и со всемирно известными пранкерами Вованом и Лексусом.- Мужики, только честно: посмотрели какие-нибудь фильмы, представленные на фестивале?Лексус: Что-то удалось посмотреть… Все ведь невозможно увидеть: времени на всё, увы, нет…Вован: Нас самих пригласили. У нас в последний день фестиваля у самих было выступление…Лексус: Нас очень тронул фильм Макса Фадеева "У края бездны". Это та лента, я бы даже сказал документальный сериал, который трогает до глубины души. Из того, что еще удалось посмотреть, это сербо-российский "Люди Христовы" Эмира Кустурицы. Он о гонениях бандеровского режима на каноническую Украинскую православную церковь.- А чем фильм "У края бездны" понравился?Вован: Алексей знает авторов фильма и помогал в его промо.Лексус: Действительно я его смотрел, когда он еще не вышел в прокат. Это фильм об отряде "Сомали" и об отдельном подразделении, которое возглавлял Герой России Роман Воробьев, он же "Воробей". Эта лента о простых ребятах, который снимался 10 лет, и у его автора Макса Фадеева остались старые кадры, еще 2014-го года, когда герои его фильма только пошли в донецкое ополчение. Показано, как их военная судьба развивалась в дальнейшем: как они заходили в Мариуполь, как брали дом за домом, как спасали товарищей. В общем, фильм сильный.Вышло уже четыре серии. На этом фестивале презентовалась третья серия о том, как они прорывались и вышли к Азовскому морю…- Меня тоже эти кадры впечатлили: пляж, песок, море, волны и на этом фоне наши парни в камуфляже и в кевларовых шлемах. У одного бойца, который смотрит на воду, сзади на каске большая буква Z. Картинка получилась красивой и эпичной, почти как у Жириновского: помыли свои сапоги в водах, правда, только пока еще Азовского моря… Кстати, а дружишь с ребятами из донецкого и луганского ополчений, из российской армии?Лексус: Я вообще этот Новый год встретил в специфическом месте – в Бахмуте, в одном из наших подразделений, название которого по понятным причинам называть не буду. Это был трезвый Новый 2025 год – в войсках не пьют. Мы даже с ними запустили салют…- И из каких орудий?Лексус (смеется): Там их было много, уточнять не буду… Могу сказать, что было на праздничном столе: оливье, отечественная газировка…Вован у Лексуса: ... а что-нибудь трофейное было? Сало, например?Лексус: Сало тоже было. Самое главное: у тех ребят, к которым мы приехали, было хорошее настроение.-А сами не хотели бы снять какой-либо сериал? Стать авторами сценария какого-то фильма?Вован: Кстати, мы сценарий написали уже давно. Но он уже не актуален. Написали его перед февралем 2022 года. События, о которых там идет речь, изложены на основании нашей деятельности. Мы просто переложили самые громкие наши пранки на художественный лад. Названия нет. Придумайте! Пусть ваши читатели напишут в комментариях. Может, у них какие-то идеи будут, а мы их прочитаем.- Кстати, а будете кого-то разыгрывать из команды Дональда нашего Трампа? Илона Маска там?Вован: Посмотрим, как они будут себя вести. У нас все равны. Мы всех "любим".- А чего новенького от вас ждать на этой неделе?Вован: Лёва из БИ-2... будет продолжение …Лексус: Это будет история жадности. Он попросил во время разговора много денег. Вован: Причем на протяжении длительного времени их выпрашивал… В общем, увидите.- Сейчас муссируется вопрос о возможном замирении. Нужно ли нам оно, ведь были уже Минск-1 и Минск-2?Вован: Этот вопрос не простой, потому что мы были свидетелями Минских соглашений. Мы знаем, для чего они были подписаны, на самом деле. Речь идет о Порошенко, Меркель и Олланде. Они подписали, чтоб накачать Украину оружием и подготовить к войне. Главное, чтоб подобное не повторилось. А так да, все хотят мирных действий, и ребята на фронте тоже хотят домой, но тут главное, чтобы эта псевдомирная история не повторилась, а через пару лет все вернется на круги своя, чтобы Украину накачать новым оружием.Читайте также репортаж Александра Чаленко Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших
https://ukraina.ru/20250222/1061275121.html
артемовск
азовское море
украина
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Александр Чаленко
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, эмир кустурица, вован и лексус, александр чаленко, артемовск, азовское море, украина, курская область, владислав фадеев, украина.ру, rt, би-2
Интервью, Эмир Кустурица, Вован и Лексус, Александр Чаленко, Артемовск, Азовское море, Украина, Курская область, Владислав Фадеев, Украина.ру, RT, Би-2

Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги

06:18 24.02.2025 (обновлено: 06:30 24.02.2025)
 
© Александр ЧаленкоВован и Лексус
Вован и Лексус
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Скандальные пранкеры Вован и Лексус посетили III Международный фестиваль документальных фильмов ""RT.Док: Время наших героев", где в последний день они даже выступали перед его гостями. О своих впечатлениях от увиденного они рассказали изданию Украина.ру
Что касается самого фестиваля, зрители в течение двух фестивальных дней смогли увидеть, как российские документальные ленты о СВО - "Селидово", "Штурмовики", "У края бездны", "СВО. Никто кроме нас", "Защита Курской области: история героизма", "Наш Техас", "Дарья Дугина", так и иранских и палестинских кинематографистов, посвященных ситуации на Ближнем Востоке. Был представлен также фильм итальянского режиссера Сары Реджинеллы "Фронт невидимых" - о Донбассе.
В программе фестиваля были также круглые столы и интересные встречи, в том числе и со всемирно известными пранкерами Вованом и Лексусом.
© Александр Чаленко
III Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
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© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Яна Поплавская
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© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
III Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
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© Александр Чаленко
III Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев
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© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
- Мужики, только честно: посмотрели какие-нибудь фильмы, представленные на фестивале?
Лексус: Что-то удалось посмотреть… Все ведь невозможно увидеть: времени на всё, увы, нет…
Вован: Нас самих пригласили. У нас в последний день фестиваля у самих было выступление…
Лексус: Нас очень тронул фильм Макса Фадеева "У края бездны". Это та лента, я бы даже сказал документальный сериал, который трогает до глубины души. Из того, что еще удалось посмотреть, это сербо-российский "Люди Христовы" Эмира Кустурицы. Он о гонениях бандеровского режима на каноническую Украинскую православную церковь.
- А чем фильм "У края бездны" понравился?
Вован: Алексей знает авторов фильма и помогал в его промо.
Лексус: Действительно я его смотрел, когда он еще не вышел в прокат. Это фильм об отряде "Сомали" и об отдельном подразделении, которое возглавлял Герой России Роман Воробьев, он же "Воробей". Эта лента о простых ребятах, который снимался 10 лет, и у его автора Макса Фадеева остались старые кадры, еще 2014-го года, когда герои его фильма только пошли в донецкое ополчение. Показано, как их военная судьба развивалась в дальнейшем: как они заходили в Мариуполь, как брали дом за домом, как спасали товарищей. В общем, фильм сильный.
Вышло уже четыре серии. На этом фестивале презентовалась третья серия о том, как они прорывались и вышли к Азовскому морю
© Александр ЧаленкоФильм Макса Фадеева "У края бездны"
Фильм Макса Фадеева У края бездны
© Александр Чаленко
Фильм Макса Фадеева "У края бездны"
- Меня тоже эти кадры впечатлили: пляж, песок, море, волны и на этом фоне наши парни в камуфляже и в кевларовых шлемах. У одного бойца, который смотрит на воду, сзади на каске большая буква Z. Картинка получилась красивой и эпичной, почти как у Жириновского: помыли свои сапоги в водах, правда, только пока еще Азовского моря… Кстати, а дружишь с ребятами из донецкого и луганского ополчений, из российской армии?
Лексус: Я вообще этот Новый год встретил в специфическом месте – в Бахмуте, в одном из наших подразделений, название которого по понятным причинам называть не буду. Это был трезвый Новый 2025 год – в войсках не пьют. Мы даже с ними запустили салют…
- И из каких орудий?
Лексус (смеется): Там их было много, уточнять не буду… Могу сказать, что было на праздничном столе: оливье, отечественная газировка…
Вован у Лексуса: ... а что-нибудь трофейное было? Сало, например?
Лексус: Сало тоже было. Самое главное: у тех ребят, к которым мы приехали, было хорошее настроение.
Эспаньола
22 февраля, 16:40Культура
Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибшихРепортаж издания Украина.ру об открытии фестиваля документальныхь фильмов об СВО
-А сами не хотели бы снять какой-либо сериал? Стать авторами сценария какого-то фильма?
Вован: Кстати, мы сценарий написали уже давно. Но он уже не актуален. Написали его перед февралем 2022 года. События, о которых там идет речь, изложены на основании нашей деятельности. Мы просто переложили самые громкие наши пранки на художественный лад. Названия нет. Придумайте! Пусть ваши читатели напишут в комментариях. Может, у них какие-то идеи будут, а мы их прочитаем.
- Кстати, а будете кого-то разыгрывать из команды Дональда нашего Трампа? Илона Маска там?
Вован: Посмотрим, как они будут себя вести. У нас все равны. Мы всех "любим".
- А чего новенького от вас ждать на этой неделе?
Вован: Лёва из БИ-2... будет продолжение …
Лексус: Это будет история жадности. Он попросил во время разговора много денег.
Вован: Причем на протяжении длительного времени их выпрашивал… В общем, увидите.
- Сейчас муссируется вопрос о возможном замирении. Нужно ли нам оно, ведь были уже Минск-1 и Минск-2?
Вован: Этот вопрос не простой, потому что мы были свидетелями Минских соглашений. Мы знаем, для чего они были подписаны, на самом деле. Речь идет о Порошенко, Меркель и Олланде. Они подписали, чтоб накачать Украину оружием и подготовить к войне. Главное, чтоб подобное не повторилось.
А так да, все хотят мирных действий, и ребята на фронте тоже хотят домой, но тут главное, чтобы эта псевдомирная история не повторилась, а через пару лет все вернется на круги своя, чтобы Украину накачать новым оружием.
Читайте также репортаж Александра Чаленко Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших
 
ИнтервьюЭмир КустурицаВован и ЛексусАлександр ЧаленкоАртемовскАзовское мореУкраинаКурская областьВладислав ФадеевУкраина.руRTБи-2
 
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