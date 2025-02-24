https://ukraina.ru/20250224/1061303598.html

Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги

Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги - 24.02.2025 Украина.ру

Вован/Лексус: Понравились фильмы Фадеева и Кустурицы. Скоро покажем пранк как Лёва из БИ-2 клянчит деньги

Скандальные пранкеры Вован и Лексус посетили III Международный фестиваль документальных фильмов ""RT.Док: Время наших героев", где в последний день они даже выступали перед его гостями. О своих впечатлениях от увиденного они рассказали изданию Украина.ру

2025-02-24T06:18

2025-02-24T06:18

2025-02-24T06:30

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эмир кустурица

вован и лексус

александр чаленко

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Что касается самого фестиваля, зрители в течение двух фестивальных дней смогли увидеть, как российские документальные ленты о СВО - "Селидово", "Штурмовики", "У края бездны", "СВО. Никто кроме нас", "Защита Курской области: история героизма", "Наш Техас", "Дарья Дугина", так и иранских и палестинских кинематографистов, посвященных ситуации на Ближнем Востоке. Был представлен также фильм итальянского режиссера Сары Реджинеллы "Фронт невидимых" - о Донбассе.В программе фестиваля были также круглые столы и интересные встречи, в том числе и со всемирно известными пранкерами Вованом и Лексусом.- Мужики, только честно: посмотрели какие-нибудь фильмы, представленные на фестивале?Лексус: Что-то удалось посмотреть… Все ведь невозможно увидеть: времени на всё, увы, нет…Вован: Нас самих пригласили. У нас в последний день фестиваля у самих было выступление…Лексус: Нас очень тронул фильм Макса Фадеева "У края бездны". Это та лента, я бы даже сказал документальный сериал, который трогает до глубины души. Из того, что еще удалось посмотреть, это сербо-российский "Люди Христовы" Эмира Кустурицы. Он о гонениях бандеровского режима на каноническую Украинскую православную церковь.- А чем фильм "У края бездны" понравился?Вован: Алексей знает авторов фильма и помогал в его промо.Лексус: Действительно я его смотрел, когда он еще не вышел в прокат. Это фильм об отряде "Сомали" и об отдельном подразделении, которое возглавлял Герой России Роман Воробьев, он же "Воробей". Эта лента о простых ребятах, который снимался 10 лет, и у его автора Макса Фадеева остались старые кадры, еще 2014-го года, когда герои его фильма только пошли в донецкое ополчение. Показано, как их военная судьба развивалась в дальнейшем: как они заходили в Мариуполь, как брали дом за домом, как спасали товарищей. В общем, фильм сильный.Вышло уже четыре серии. На этом фестивале презентовалась третья серия о том, как они прорывались и вышли к Азовскому морю…- Меня тоже эти кадры впечатлили: пляж, песок, море, волны и на этом фоне наши парни в камуфляже и в кевларовых шлемах. У одного бойца, который смотрит на воду, сзади на каске большая буква Z. Картинка получилась красивой и эпичной, почти как у Жириновского: помыли свои сапоги в водах, правда, только пока еще Азовского моря… Кстати, а дружишь с ребятами из донецкого и луганского ополчений, из российской армии?Лексус: Я вообще этот Новый год встретил в специфическом месте – в Бахмуте, в одном из наших подразделений, название которого по понятным причинам называть не буду. Это был трезвый Новый 2025 год – в войсках не пьют. Мы даже с ними запустили салют…- И из каких орудий?Лексус (смеется): Там их было много, уточнять не буду… Могу сказать, что было на праздничном столе: оливье, отечественная газировка…Вован у Лексуса: ... а что-нибудь трофейное было? Сало, например?Лексус: Сало тоже было. Самое главное: у тех ребят, к которым мы приехали, было хорошее настроение.-А сами не хотели бы снять какой-либо сериал? Стать авторами сценария какого-то фильма?Вован: Кстати, мы сценарий написали уже давно. Но он уже не актуален. Написали его перед февралем 2022 года. События, о которых там идет речь, изложены на основании нашей деятельности. Мы просто переложили самые громкие наши пранки на художественный лад. Названия нет. Придумайте! Пусть ваши читатели напишут в комментариях. Может, у них какие-то идеи будут, а мы их прочитаем.- Кстати, а будете кого-то разыгрывать из команды Дональда нашего Трампа? Илона Маска там?Вован: Посмотрим, как они будут себя вести. У нас все равны. Мы всех "любим".- А чего новенького от вас ждать на этой неделе?Вован: Лёва из БИ-2... будет продолжение …Лексус: Это будет история жадности. Он попросил во время разговора много денег. Вован: Причем на протяжении длительного времени их выпрашивал… В общем, увидите.- Сейчас муссируется вопрос о возможном замирении. Нужно ли нам оно, ведь были уже Минск-1 и Минск-2?Вован: Этот вопрос не простой, потому что мы были свидетелями Минских соглашений. Мы знаем, для чего они были подписаны, на самом деле. Речь идет о Порошенко, Меркель и Олланде. Они подписали, чтоб накачать Украину оружием и подготовить к войне. Главное, чтоб подобное не повторилось. А так да, все хотят мирных действий, и ребята на фронте тоже хотят домой, но тут главное, чтобы эта псевдомирная история не повторилась, а через пару лет все вернется на круги своя, чтобы Украину накачать новым оружием.Читайте также репортаж Александра Чаленко Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших

https://ukraina.ru/20250222/1061275121.html

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2025

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, эмир кустурица, вован и лексус, александр чаленко, артемовск, азовское море, украина, курская область, владислав фадеев, украина.ру, rt, би-2