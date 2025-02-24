Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко - 24.02.2025 Украина.ру
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Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко
Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко - 24.02.2025 Украина.ру
Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко
На Украине подавляющее большинство людей в тылу осознаёт неизбежность поражения на фронте. Если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-02-24T05:45
2025-02-24T05:45
новости
россия
сша
ростислав ищенко
потери всу
ес
переговоры
интересы
цена
украинская армия
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На Украине, подавляющее большинство, начиная от деятелей киевского режима и заканчивая ещё живыми военными и вдовами тех, кто успел "воссоединиться с Бандерой", в тылу осознаёт неизбежность поражения, отметил Ищенко. Вопрос состоит только в цене, которую заплатит Украина за это поражение, добавил автор.Какова вероятность такого исхода можно понять уже из того, что даже президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности того, что Украина станет Россией, указал эксперт.Логика подсказывает, что если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то им необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой, резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.О том, как Великобритания усиливает попытки повлиять на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".
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новости, россия, сша, ростислав ищенко, потери всу, ес, переговоры, интересы, цена, украинская армия, украинская власть, сво, спецоперация
Новости, Россия, США, Ростислав Ищенко, потери ВСУ, ЕС, переговоры, интересы, цена, украинская армия, украинская власть, СВО, Спецоперация

Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко

05:45 24.02.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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На Украине подавляющее большинство людей в тылу осознаёт неизбежность поражения на фронте. Если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
На Украине, подавляющее большинство, начиная от деятелей киевского режима и заканчивая ещё живыми военными и вдовами тех, кто успел "воссоединиться с Бандерой", в тылу осознаёт неизбежность поражения, отметил Ищенко.
Вопрос состоит только в цене, которую заплатит Украина за это поражение, добавил автор.
"Можно остановиться сейчас, когда количество опубликованных некрологов погибшим на фронте приближается к шестистам тысячам, а можно дождаться того момента, когда погибнет более миллиона, после чего ВСУ не смогут держаться ни чучелом, ни тушкой, а Украина просто исчезнет", — констатировал политолог.
Какова вероятность такого исхода можно понять уже из того, что даже президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности того, что Украина станет Россией, указал эксперт.
Логика подсказывает, что если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то им необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой, резюмировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
О том, как Великобритания усиливает попытки повлиять на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
20 февраля, 17:00
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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