https://ukraina.ru/20250224/1061262102.html

Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко

Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко - 24.02.2025 Украина.ру

Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко

На Украине подавляющее большинство людей в тылу осознаёт неизбежность поражения на фронте. Если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-24T05:45

2025-02-24T05:45

2025-02-24T05:45

новости

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сша

ростислав ищенко

потери всу

ес

переговоры

интересы

цена

украинская армия

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На Украине, подавляющее большинство, начиная от деятелей киевского режима и заканчивая ещё живыми военными и вдовами тех, кто успел "воссоединиться с Бандерой", в тылу осознаёт неизбежность поражения, отметил Ищенко. Вопрос состоит только в цене, которую заплатит Украина за это поражение, добавил автор.Какова вероятность такого исхода можно понять уже из того, что даже президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности того, что Украина станет Россией, указал эксперт.Логика подсказывает, что если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то им необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой, резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.О том, как Великобритания усиливает попытки повлиять на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".

https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html

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новости, россия, сша, ростислав ищенко, потери всу, ес, переговоры, интересы, цена, украинская армия, украинская власть, сво, спецоперация