Если потери ВСУ перевалят за миллион, они не смогут держаться "ни чучелом, ни тушкой" — Ищенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На Украине подавляющее большинство людей в тылу осознаёт неизбежность поражения на фронте. Если исходить именно из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
На Украине, подавляющее большинство, начиная от деятелей киевского режима и заканчивая ещё живыми военными и вдовами тех, кто успел "воссоединиться с Бандерой", в тылу осознаёт неизбежность поражения, отметил Ищенко.
Вопрос состоит только в цене, которую заплатит Украина за это поражение, добавил автор.
"Можно остановиться сейчас, когда количество опубликованных некрологов погибшим на фронте приближается к шестистам тысячам, а можно дождаться того момента, когда погибнет более миллиона, после чего ВСУ не смогут держаться ни чучелом, ни тушкой, а Украина просто исчезнет", — констатировал политолог.
Какова вероятность такого исхода можно понять уже из того, что даже президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности того, что Украина станет Россией, указал эксперт.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
О том, как Великобритания усиливает попытки повлиять на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".
20 февраля, 17:00Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами