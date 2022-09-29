https://ukraina.ru/20220929/1039195558.html

США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках"

США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках" - 29.09.2022 Украина.ру

США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках"

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим коллегой из Дании Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщили в Пентагоне

2022-09-29T08:55

2022-09-29T08:55

2022-09-29T08:55

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В заявлении подчеркнули, что что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".Оператор газопровода Nord Stream AG 26 сентября заявил о падении давления в "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

https://ukraina.ru/20220928/1039190710.html

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новости, северный поток, сша, дания