https://ukraina.ru/20220929/1039195558.html
США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках"
США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках" - 29.09.2022 Украина.ру
США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках"
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим коллегой из Дании Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщили в Пентагоне
2022-09-29T08:55
2022-09-29T08:55
2022-09-29T08:55
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северный поток
сша
дания
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В заявлении подчеркнули, что что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".Оператор газопровода Nord Stream AG 26 сентября заявил о падении давления в "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, сша, дания
Новости, Северный поток, США, Дания
США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках"
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим коллегой из Дании Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщили в Пентагоне
"Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы "Северного потока" вблизи датского острова Борнхольм…Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркнули, что что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".
Оператор газопровода Nord Stream AG 26 сентября заявил о падении давления в "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.