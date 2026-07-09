Массированные удары по Киеву: Кимаковский рассказал, как Россия наращивает точность атак - 09.07.2026 Украина.ру
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Массированные удары по Киеву: Кимаковский рассказал, как Россия наращивает точность атак
Массированные удары по Киеву: Кимаковский рассказал, как Россия наращивает точность атак - 09.07.2026 Украина.ру
Массированные удары по Киеву: Кимаковский рассказал, как Россия наращивает точность атак
Россия постоянно наращивает количество ракетно-артиллерийского вооружения, что позволяет проводить массированные и точные атаки по Киеву. Промышленным мощностям, связанным с производством БПЛА и ракет, нанесен серьезный ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий Игорь Кимаковский
2026-07-09T15:14
2026-07-09T15:14
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В ночь на 8 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как отметили в ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России.Отвечая на вопрос о последних массированных атаках по Киеву, Кимаковский заявил, что количество ракетно-артиллерийского вооружения в России неуклонно растет — война ставит свои задачи."У нас постоянно увеличивается количество ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, так как война диктует свои условия", — пояснил советник главы ДНР.По словам эксперта, российские атаки становятся все более точными. "Мы можем себе позволить проводить такие массированные атаки, которые становятся все более точными. Именно поэтому Минобороны дает подробную информацию о каждом из пораженных объектов", — отметил Кимаковский.Он подчеркнул, что производственным мощностям Киева был нанесен значительный ущерб. "Производственным мощностям в Киеве, которые связаны с изготовлением беспилотников и ракет, действительно нанесен серьезный ущерб", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, игорь кимаковский, украина.ру, минобороны, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, удары, ракетные удары по украине, бпла, война, война на украине
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Массированные удары по Киеву: Кимаковский рассказал, как Россия наращивает точность атак

15:14 09.07.2026
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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Россия постоянно наращивает количество ракетно-артиллерийского вооружения, что позволяет проводить массированные и точные атаки по Киеву. Промышленным мощностям, связанным с производством БПЛА и ракет, нанесен серьезный ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий Игорь Кимаковский
В ночь на 8 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как отметили в ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России.
Отвечая на вопрос о последних массированных атаках по Киеву, Кимаковский заявил, что количество ракетно-артиллерийского вооружения в России неуклонно растет — война ставит свои задачи.
"У нас постоянно увеличивается количество ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, так как война диктует свои условия", — пояснил советник главы ДНР.
По словам эксперта, российские атаки становятся все более точными. "Мы можем себе позволить проводить такие массированные атаки, которые становятся все более точными. Именно поэтому Минобороны дает подробную информацию о каждом из пораженных объектов", — отметил Кимаковский.
Он подчеркнул, что производственным мощностям Киева был нанесен значительный ущерб. "Производственным мощностям в Киеве, которые связаны с изготовлением беспилотников и ракет, действительно нанесен серьезный ущерб", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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