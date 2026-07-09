https://ukraina.ru/20260709/merts-ostavit-posle-sebya-v-germanii-vyzhzhennuyu-zemlyu---nemetskiy-politik-1081269053.html

Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик

Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик - 09.07.2026 Украина.ру

Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик

Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю", заявила сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге

2026-07-09T14:59

2026-07-09T14:59

2026-07-09T16:24

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"Вы продолжаете растрачивать миллиарды <...> Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя лишь выжженную землю", - сказала Вайдель.Она добавила, что правительство Мерца разжигает страх перед войной и использует его, чтобы под предлогом расходов на безопасность отбросить барьеры для наращивания долгов.Подробнее о канцлере - в материале 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, фридрих мерц, украина.ру, мир без границ