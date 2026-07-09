https://ukraina.ru/20260709/merts-ostavit-posle-sebya-v-germanii-vyzhzhennuyu-zemlyu---nemetskiy-politik-1081269053.html
Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик
Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик - 09.07.2026 Украина.ру
Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик
Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю", заявила сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге
2026-07-09T14:59
2026-07-09T14:59
2026-07-09T16:24
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"Вы продолжаете растрачивать миллиарды <...> Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя лишь выжженную землю", - сказала Вайдель.Она добавила, что правительство Мерца разжигает страх перед войной и использует его, чтобы под предлогом расходов на безопасность отбросить барьеры для наращивания долгов.Подробнее о канцлере - в материале 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность на сайте Украина.ру.
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новости, германия, фридрих мерц, украина.ру, мир без границ
Новости, Германия, Фридрих Мерц, Украина.ру, Мир без границ
Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик
14:59 09.07.2026 (обновлено: 16:24 09.07.2026)
Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю", заявила сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге
"Вы продолжаете растрачивать миллиарды <...> Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя лишь выжженную землю", - сказала Вайдель.
Она добавила, что правительство Мерца разжигает страх перед войной и использует его, чтобы под предлогом расходов на безопасность отбросить барьеры для наращивания долгов.
"Вы запредельно раздуваете военные расходы, хотя безопасность Германии от этого никак не выигрывает.... Вы строите управляемую и финансируемую государством оборонную экономику взамен разрушенной реальной промышленности. Оборонную промышленность, продукцию которой вы дарите Украине", - возмутилась она.