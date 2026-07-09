"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме - 09.07.2026 Украина.ру
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"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме - 09.07.2026 Украина.ру
"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
Россия не остановится на освобождении Константиновки — впереди глубокое окружение Славянска и Краматорска, и наступление уже идет сразу на нескольких направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
2026-07-09T15:50
2026-07-09T15:50
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Отвечая на вопрос журналиста, Кимаковский заявил, что его оптимизм по поводу летней кампании был основан не на абстрактных прогнозах, а на личной работе на передовой и полигонах. "Я часто бываю на передовой и на полигонах, где бойцов готовят к штурму, разведке и закреплению. Это придавало мне оптимизм", — пояснил советник главы ДНР.Эксперт рассказал, что весной посетил подразделение БПЛА группировки "Восток", а также группировку "Центр". "Как раз весной ездил к беспилотчикам группировки "Восток", посещал группировку "Центр", где у меня воюет сын (он командует ротой разведки). В группировке "Запад" я сам принимаю участие в подготовке штурмовых подразделений и подразделений закрепления", — отметил Кимаковский.Он рассказал, что общался с пилотами разных типов дронов и видел их технологии и тактики. "Учитывая, какие технологии и тактики они предлагали, я понимал, что мы к летней кампании готовы", — подчеркнул он."Основная наша задача — обеспечить глубокое окружение Славянска и Краматорска. Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Константиновка, Славянск, Игорь Кимаковский, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России

"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме

15:50 09.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия не остановится на освобождении Константиновки — впереди глубокое окружение Славянска и Краматорска, и наступление уже идет сразу на нескольких направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
Отвечая на вопрос журналиста, Кимаковский заявил, что его оптимизм по поводу летней кампании был основан не на абстрактных прогнозах, а на личной работе на передовой и полигонах.
"Я часто бываю на передовой и на полигонах, где бойцов готовят к штурму, разведке и закреплению. Это придавало мне оптимизм", — пояснил советник главы ДНР.
Эксперт рассказал, что весной посетил подразделение БПЛА группировки "Восток", а также группировку "Центр". "Как раз весной ездил к беспилотчикам группировки "Восток", посещал группировку "Центр", где у меня воюет сын (он командует ротой разведки). В группировке "Запад" я сам принимаю участие в подготовке штурмовых подразделений и подразделений закрепления", — отметил Кимаковский.
Он рассказал, что общался с пилотами разных типов дронов и видел их технологии и тактики. "Учитывая, какие технологии и тактики они предлагали, я понимал, что мы к летней кампании готовы", — подчеркнул он.
"Основная наша задача — обеспечить глубокое окружение Славянска и Краматорска. Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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