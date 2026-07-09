https://ukraina.ru/20260709/ya-ponimal-chto-my-k-gotovy-letney-kampanii-kimakovskiy-o-podgotovke-shturmovikov-i-optimizme-1081272768.html

"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме

"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме - 09.07.2026 Украина.ру

"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме

Россия не остановится на освобождении Константиновки — впереди глубокое окружение Славянска и Краматорска, и наступление уже идет сразу на нескольких направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский

2026-07-09T15:50

2026-07-09T15:50

2026-07-09T15:50

новости

россия

константиновка

славянск

игорь кимаковский

украина.ру

главные новости

главное

сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069145608_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_52ccb6e39aeceaed22ceed43b7205b7d.jpg

Отвечая на вопрос журналиста, Кимаковский заявил, что его оптимизм по поводу летней кампании был основан не на абстрактных прогнозах, а на личной работе на передовой и полигонах. "Я часто бываю на передовой и на полигонах, где бойцов готовят к штурму, разведке и закреплению. Это придавало мне оптимизм", — пояснил советник главы ДНР.Эксперт рассказал, что весной посетил подразделение БПЛА группировки "Восток", а также группировку "Центр". "Как раз весной ездил к беспилотчикам группировки "Восток", посещал группировку "Центр", где у меня воюет сын (он командует ротой разведки). В группировке "Запад" я сам принимаю участие в подготовке штурмовых подразделений и подразделений закрепления", — отметил Кимаковский.Он рассказал, что общался с пилотами разных типов дронов и видел их технологии и тактики. "Учитывая, какие технологии и тактики они предлагали, я понимал, что мы к летней кампании готовы", — подчеркнул он."Основная наша задача — обеспечить глубокое окружение Славянска и Краматорска. Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.

россия

константиновка

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, константиновка, славянск, игорь кимаковский, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии