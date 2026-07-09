Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа - 09.07.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260709/ubivat-russkikh-bez-pokayaniya-kak-svyatoshinskiy-sud-kieva-prigovoril-svyaschennika-a-mog-by-i-iisusa-1081263523.html
Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа
Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа - 09.07.2026 Украина.ру
Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа
Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Но так считают не все священники даже этой, крайне националистической и промайданной церкви, а государство уголовно карает за богословские разногласия с официальной позицией ПЦУ.
2026-07-09T14:35
2026-07-09T15:29
репрессии на украине
украина
киев
россия
иисус христос
пцу
упц
сбу
репрессии
библия
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10 июня 2026 Святошинский районный суд Киева приговорил к трем годам условного срока священника государственной Православной церкви Украины (ПЦУ), настоятеля парафии Святого Великомученника Юрия Победителя и уроженца Львовской области Владимира Андрейкива. Парафия по юридическим документам принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), но в 2018 году УПЦ КП саморастпустилась и вошла в состав ПЦУ, поэтому вполне правомочно называть Андрейкива священником ПЦУ.Итак, срок Андрейкив получил небольшой, тем более условно, но судимость есть судимость и важно, за что именно. Суд признал клирика виновным в "отрицании, оправдании российской агрессии" (ст. 436-2 УК Украины).Аресты священников УПЦ по подобным обвинениям уже удивления не вызывают. Сколько точно арестовано священников, сказать сложно, поскольку Офис генпрокурора Украины отчитывается по статьям, а не по профессиям арестованных, но год назад, 23 июня 2025 года, тогдашний глава СБУ Василий Малюк* сообщал, что его ведомство инициировало 174 уголовных производства в отношении священнослужителей УПЦ. Из них 122 клирика на тот момент получили уведомления о подозрении, а в отношении 31 вынесены обвинительные приговоры. За год цифры, конечно, выросли. Например, мы писали о том, как 58-летнего священника Храма Святой Равноапостольной Марии Магдалены УПЦ в Одессе Ивана Павличенко осудили по этой же статье за разговоры по телефону, в которых он заявлял, что Зеленский разворовывает западную помощь, националисты сносят памятники, а военные прикрываются мирным населением. Суд решил, что мнение священника равносильно "фактическому уничтожению Украины и нашей государственности".Что же сделал Андрейкив? Обвинил ПЦУ в игнорировании библейских заповедей. Поводом для уголовного преследования стали публикации священника, размещенные им в сети в 2022 и 2024 годах. Он писал о том, что настоящей причиной войны являются грехи людей, как украинцев, так и россиян, и что для завершения войны всем необходимо покаяться. Также он в своих текстах подверг критике решение Синода ПЦУ о том, что "убийство оккупантов якобы не является грехом и не требует покаяния". Священнослужитель назвал такую позицию ПЦУ "ересью", "богохульством" и "лжеучением", которое прямо противоречит библейским заповедям. По его убеждению, "война является следствием духовного состояния общества, и для её прекращения необходимо искреннее покаяние всех сторон, а не оправдание нарушения Божественного закона".Допрошенный в суде обвиняемый вину не признал и показал, что является священником, имеет высшее богословское образование, проповедует Библию и борется в своих сочинениях с ересью. В информационном религиозном пространстве в последнее время появилась ересь, то есть ложное учение, на что он должен был реагировать. В апреле 2022 года Священный Синод ПЦУ принял решение, которое, по его мнению, противоречит библейскому учению, а именно: что убийство оккупантов не является грехом и что украинцам не надо раскаиваться в случае убийства "российского оккупанта". Заботясь чтобы украинский народ не страдал, он разоблачил ересь и написал письма членам Синода — епископам, но его проигнорировали, поэтому священник начал учить людей в интернете.Священник заявил в суде, что война — это последствия духовного состояния украинцев, "нашей безбожности". "Например, — сказал Андрейкив, — мы сами убиваем своих детей, потому что делаем аборты, и в этом надо раскаиваться. Так же и убийство оккупанта является грехом, в котором тоже надо покаяться, а если не покаяться, то война не закончится".Целью написания постов священник видел призыв украинского народа к покаянию, которое спасет его от уничтожения. Свои сочинения считал не политическими, а богословскими. И с богословской точки зрения он абсолютно прав.Для ранних христиан, которые в Римской империи были гонимым религиозным меньшинством, вопрос убийства трактовался однозначно — смертный грех. Служба в армии допускалась, но не приветствовалась. В канонический же кодекс Православной Церкви вошел, например, 13-й канон свт. Василия Великого, который гласит следующее: "Мне кажется, что наши отцы не считали убийства на войне убийствами из снисхождения к защитникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, не худо посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, в продолжение 3-х лет удерживались только от приобщения". То есть святитель предписывает отстранить на время от причащения тех, кто убивал, пусть даже убийство как бы оправдано защитой страны и ближних. Василий Великий понимает, что нельзя было не убивать, но тем не менее оценивает этот вынужденный акт как однозначно негативный. Когда же христианство стало официальной религией империи, а христиане стали включаться в политику, появилось учение Августина о "справедливых войнах", но оно было основано не столько на учении Христа, сколько на ветхозаветных концепциях, доводах "здравого смысла" и политической целесообразности. Тем не менее, несмотря на всю политическую целесообразность, когда византийский император Никифор Фока требовал причислить к лику мучеников воинов, павших на войне, архиереи были против, ссылаясь на указанное выше правило Василия Великого.ПЦУ это правило нарушила, соответственно критика священника Андрейкива с точки зрения богословия была абсолютно верна. Сторона защиты предоставила суду заключение специалистов-выпускников Киевской православной академии, один из которых является капелланом в ВСУ. Богословы указали, что в текстах Адрейкива нет вообще ничего об оправдании агрессии. По мнению богословов, эксперты, которые делали исследования по заказу СБУ, неправильно растолковали сообщения священника, потому что не имеют богословской специальности, а простой человек может неправильно понять суть публикаций.Защита в целом доказывала, что эксперты проигнорировали контекст текстов, их богословскую тематику. Публикации являются исключительно духовно-богословскими, написаны в жанре проповеди, адресованы религиозному сообществу и не имеют политического содержания. Священник свою вину в "оправдании агрессии" не признал и настаивал на том, что его деятельность направлена исключительно на защиту православной веры и борьбу с "ересями в информационном пространстве". Священник ПЦУ в принципе был удивлен, что его могут судить за "оправдание российской агрессии". ПЦУ — радикально антироссийская организация, Андрейкив — волонтер и перечисляет деньги на ВСУ, в своих постах он называл россиян "террористами" и "сатанистами", войну — "геноцидом", Россию — "террористическим государством", а РПЦ — "оккупационной церковью". Но следователи почему-то не обратили на это внимание и отправили на экспертизу лишь отрывки из части текстов священника.Суд решил, что материалы были распространены не среди профессиональных богословов, а в соцсети с доступом широкой общественности. И хотя автор "иногда" называл войну "геноцидом", а россиян — "террористами", эксперты-лингвисты СБУ исследовали не конкретные высказывания, а общий смысл публикаций, поэтому нет причин ставить под сомнения результаты экспертизы. Но биография, конечно, сыграла роль. Андрейкиву дали всего год с испытательным сроком в 3 года. Если бы он был священником УПЦ, таким мягким приговором вряд ли бы отделался.Тем не менее, Майдан пожирает своих детей, которые лояльны, но не так лояльны, как надо. Священник в конфликте был полностью на стороне Киева, но при этом как священник он увидел богословскую неприемлемость в решении синода своей церкви и стал учить паству тому, что читал в Библии и у Отцов, у того же Василия Великого. Он точно не оправдывал действий России, не призывал к пацифизму, даже не требовал "возлюбить врага своего". Он просто сказал, что православное христианство требует покаяния за любое убийство — даже за убийство врага. Но в агрессивной идеологии Майдана такая позиция — грех и преступление. В конце концов, в учении "армия, мова, вера" вера стоит на последнем месте."Не убий" — одна из 10 заповедей, содержащихся в книге "Исход", авторство которой приписывают пророку Моисею. А в Евангелии от апостола приводятся слова Христа: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас". Получается, сегодня Святошинский суд Киева вынес бы обвинительный приговор пророку Моисею и апостолу Матфею за "оправдание российской агрессии". И уж точно такая участь по логике украинского так называемого правосудия ждала бы и Иисуса Христа.За период с 2022 по 2025 год по ст. 436-2 УК на Украине было предъявлено 1555 подозрений и произведено 170 арестов. Подробнее о статистике политических репрессий — в материале "Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".*внесен в перечень экстремистов и террористов
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украина, киев, россия, иисус христос, пцу, упц, сбу, репрессии, библия, сво, война, религия, майдан, эксклюзив, украина.ру
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Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа

14:35 09.07.2026 (обновлено: 15:29 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Но так считают не все священники даже этой, крайне националистической и промайданной церкви, а государство уголовно карает за богословские разногласия с официальной позицией ПЦУ.
10 июня 2026 Святошинский районный суд Киева приговорил к трем годам условного срока священника государственной Православной церкви Украины (ПЦУ), настоятеля парафии Святого Великомученника Юрия Победителя и уроженца Львовской области Владимира Андрейкива. Парафия по юридическим документам принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), но в 2018 году УПЦ КП саморастпустилась и вошла в состав ПЦУ, поэтому вполне правомочно называть Андрейкива священником ПЦУ.
Итак, срок Андрейкив получил небольшой, тем более условно, но судимость есть судимость и важно, за что именно. Суд признал клирика виновным в "отрицании, оправдании российской агрессии" (ст. 436-2 УК Украины).
Аресты священников УПЦ по подобным обвинениям уже удивления не вызывают. Сколько точно арестовано священников, сказать сложно, поскольку Офис генпрокурора Украины отчитывается по статьям, а не по профессиям арестованных, но год назад, 23 июня 2025 года, тогдашний глава СБУ Василий Малюк* сообщал, что его ведомство инициировало 174 уголовных производства в отношении священнослужителей УПЦ. Из них 122 клирика на тот момент получили уведомления о подозрении, а в отношении 31 вынесены обвинительные приговоры. За год цифры, конечно, выросли. Например, мы писали о том, как 58-летнего священника Храма Святой Равноапостольной Марии Магдалены УПЦ в Одессе Ивана Павличенко осудили по этой же статье за разговоры по телефону, в которых он заявлял, что Зеленский разворовывает западную помощь, националисты сносят памятники, а военные прикрываются мирным населением. Суд решил, что мнение священника равносильно "фактическому уничтожению Украины и нашей государственности".
Что же сделал Андрейкив? Обвинил ПЦУ в игнорировании библейских заповедей. Поводом для уголовного преследования стали публикации священника, размещенные им в сети в 2022 и 2024 годах. Он писал о том, что настоящей причиной войны являются грехи людей, как украинцев, так и россиян, и что для завершения войны всем необходимо покаяться. Также он в своих текстах подверг критике решение Синода ПЦУ о том, что "убийство оккупантов якобы не является грехом и не требует покаяния". Священнослужитель назвал такую позицию ПЦУ "ересью", "богохульством" и "лжеучением", которое прямо противоречит библейским заповедям. По его убеждению, "война является следствием духовного состояния общества, и для её прекращения необходимо искреннее покаяние всех сторон, а не оправдание нарушения Божественного закона".
Допрошенный в суде обвиняемый вину не признал и показал, что является священником, имеет высшее богословское образование, проповедует Библию и борется в своих сочинениях с ересью. В информационном религиозном пространстве в последнее время появилась ересь, то есть ложное учение, на что он должен был реагировать. В апреле 2022 года Священный Синод ПЦУ принял решение, которое, по его мнению, противоречит библейскому учению, а именно: что убийство оккупантов не является грехом и что украинцам не надо раскаиваться в случае убийства "российского оккупанта". Заботясь чтобы украинский народ не страдал, он разоблачил ересь и написал письма членам Синода — епископам, но его проигнорировали, поэтому священник начал учить людей в интернете.
Священник заявил в суде, что война — это последствия духовного состояния украинцев, "нашей безбожности". "Например, — сказал Андрейкив, — мы сами убиваем своих детей, потому что делаем аборты, и в этом надо раскаиваться. Так же и убийство оккупанта является грехом, в котором тоже надо покаяться, а если не покаяться, то война не закончится".
Целью написания постов священник видел призыв украинского народа к покаянию, которое спасет его от уничтожения. Свои сочинения считал не политическими, а богословскими. И с богословской точки зрения он абсолютно прав.
Для ранних христиан, которые в Римской империи были гонимым религиозным меньшинством, вопрос убийства трактовался однозначно — смертный грех. Служба в армии допускалась, но не приветствовалась. В канонический же кодекс Православной Церкви вошел, например, 13-й канон свт. Василия Великого, который гласит следующее: "Мне кажется, что наши отцы не считали убийства на войне убийствами из снисхождения к защитникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, не худо посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, в продолжение 3-х лет удерживались только от приобщения". То есть святитель предписывает отстранить на время от причащения тех, кто убивал, пусть даже убийство как бы оправдано защитой страны и ближних. Василий Великий понимает, что нельзя было не убивать, но тем не менее оценивает этот вынужденный акт как однозначно негативный.
Когда же христианство стало официальной религией империи, а христиане стали включаться в политику, появилось учение Августина о "справедливых войнах", но оно было основано не столько на учении Христа, сколько на ветхозаветных концепциях, доводах "здравого смысла" и политической целесообразности. Тем не менее, несмотря на всю политическую целесообразность, когда византийский император Никифор Фока требовал причислить к лику мучеников воинов, павших на войне, архиереи были против, ссылаясь на указанное выше правило Василия Великого.
ПЦУ это правило нарушила, соответственно критика священника Андрейкива с точки зрения богословия была абсолютно верна. Сторона защиты предоставила суду заключение специалистов-выпускников Киевской православной академии, один из которых является капелланом в ВСУ. Богословы указали, что в текстах Адрейкива нет вообще ничего об оправдании агрессии. По мнению богословов, эксперты, которые делали исследования по заказу СБУ, неправильно растолковали сообщения священника, потому что не имеют богословской специальности, а простой человек может неправильно понять суть публикаций.
Защита в целом доказывала, что эксперты проигнорировали контекст текстов, их богословскую тематику. Публикации являются исключительно духовно-богословскими, написаны в жанре проповеди, адресованы религиозному сообществу и не имеют политического содержания. Священник свою вину в "оправдании агрессии" не признал и настаивал на том, что его деятельность направлена исключительно на защиту православной веры и борьбу с "ересями в информационном пространстве". Священник ПЦУ в принципе был удивлен, что его могут судить за "оправдание российской агрессии". ПЦУ — радикально антироссийская организация, Андрейкив — волонтер и перечисляет деньги на ВСУ, в своих постах он называл россиян "террористами" и "сатанистами", войну — "геноцидом", Россию — "террористическим государством", а РПЦ — "оккупационной церковью". Но следователи почему-то не обратили на это внимание и отправили на экспертизу лишь отрывки из части текстов священника.
Суд решил, что материалы были распространены не среди профессиональных богословов, а в соцсети с доступом широкой общественности. И хотя автор "иногда" называл войну "геноцидом", а россиян — "террористами", эксперты-лингвисты СБУ исследовали не конкретные высказывания, а общий смысл публикаций, поэтому нет причин ставить под сомнения результаты экспертизы. Но биография, конечно, сыграла роль. Андрейкиву дали всего год с испытательным сроком в 3 года. Если бы он был священником УПЦ, таким мягким приговором вряд ли бы отделался.
Тем не менее, Майдан пожирает своих детей, которые лояльны, но не так лояльны, как надо. Священник в конфликте был полностью на стороне Киева, но при этом как священник он увидел богословскую неприемлемость в решении синода своей церкви и стал учить паству тому, что читал в Библии и у Отцов, у того же Василия Великого. Он точно не оправдывал действий России, не призывал к пацифизму, даже не требовал "возлюбить врага своего". Он просто сказал, что православное христианство требует покаяния за любое убийство — даже за убийство врага. Но в агрессивной идеологии Майдана такая позиция — грех и преступление. В конце концов, в учении "армия, мова, вера" вера стоит на последнем месте.
"Не убий" — одна из 10 заповедей, содержащихся в книге "Исход", авторство которой приписывают пророку Моисею. А в Евангелии от апостола приводятся слова Христа: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас". Получается, сегодня Святошинский суд Киева вынес бы обвинительный приговор пророку Моисею и апостолу Матфею за "оправдание российской агрессии". И уж точно такая участь по логике украинского так называемого правосудия ждала бы и Иисуса Христа.
За период с 2022 по 2025 год по ст. 436-2 УК на Украине было предъявлено 1555 подозрений и произведено 170 арестов. Подробнее о статистике политических репрессий — в материале "Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".
*внесен в перечень экстремистов и террористов
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Репрессии на УкраинеУкраинаКиевРоссияИисус ХристосПЦУУПЦСБУрепрессииБиблияСВОвойнаРелигияМайданЭксклюзивУкраина.ру
 
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