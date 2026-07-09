https://ukraina.ru/20260709/voennyy-ekspert-sergey-poletaev-taktika-vs-rf-pri-shturme-gorodov-nanosit-protivniku-naibolshie-1081271776.html
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери - 09.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-07-09T15:36
2026-07-09T15:36
2026-07-09T17:24
эксклюзив
купянск
константиновка
красный лиман
вооруженные силы украины
украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081272649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24f3b391a9561e3c73ac016ed9c1206a.jpg
Российская армия посредством полуохватов навязала ВСУ вид боевых действий, когда они вынуждены обороняться в невыгодных условиях. По большому счету, гарнизон Константиновки украинскому командованию надо было эвакуировать еще в декабре, когда город обложили с трех сторон. Но оставлять Константиновку было нельзя. Если бы киевский режим на это пошел, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом - Краматорск, а потом – Славянск. Так можно далеко зайти.Короче говоря, наш прием с полуохватами – это самый важный наш военный инструмент. Именно он наносит противнику наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать. Несмотря на то, что ищут всякие паллиативы в виде снабжения по воздуху.Сейчас похожая ситуация разворачивается в районе Купянска-Узлового. Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей. И там тоже идет постоянное огневое воздействие на врага.Кстати, в западной части Купянска уже наши войска оказались в таком невыгодном положении – в полуохвате с трех сторон. Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город, когда Украина сняла оттуда резервы и отправила их под Красноармейск и Гуляйполе. При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется.Это вам как иллюстрация наших возможностей и возможностей противника.Еще один показательный пример – Красный Лиман. Этот город тоже, не спеша, обкладывают с трех сторон. И, как я уже сказал, основные бои за город происходят на флангах – слева и справа от него, а не в самом городе. Строго говоря, кадров уличных боев из Константиновки мы практически не видели. А кадры боев в Купянске были из-за того, что ВСУ штурмовали наши опорные пункты в городе.Таким образом мы сейчас ведем бои за два города: Купянскую агломерацию и Красный Лиман. Константиновку забрали и пошли дальше.Два наших стратегических направления мы описали: Орехов-Запорожье и Славянск-Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет.Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Подробнее - в материале Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа
https://ukraina.ru/20260708/1081207294.html
купянск
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, купянск, константиновка, красный лиман, вооруженные силы украины, украина.ру
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери
15:36 09.07.2026 (обновлено: 17:24 09.07.2026)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российская армия посредством полуохватов навязала ВСУ вид боевых действий, когда они вынуждены обороняться в невыгодных условиях. По большому счету, гарнизон Константиновки украинскому командованию надо было эвакуировать еще в декабре, когда город обложили с трех сторон. Но оставлять Константиновку было нельзя. Если бы киевский режим на это пошел, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом - Краматорск, а потом – Славянск. Так можно далеко зайти.
Короче говоря, наш прием с полуохватами – это самый важный наш военный инструмент. Именно он наносит противнику наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать. Несмотря на то, что ищут всякие паллиативы в виде снабжения по воздуху.
Сейчас похожая ситуация разворачивается в районе Купянска-Узлового. Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей. И там тоже идет постоянное огневое воздействие на врага.
Кстати, в западной части Купянска уже наши войска оказались в таком невыгодном положении – в полуохвате с трех сторон. Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город, когда Украина сняла оттуда резервы и отправила их под Красноармейск и Гуляйполе. При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется.
Это вам как иллюстрация наших возможностей и возможностей противника.
Еще один показательный пример – Красный Лиман. Этот город тоже, не спеша, обкладывают с трех сторон. И, как я уже сказал, основные бои за город происходят на флангах – слева и справа от него, а не в самом городе. Строго говоря, кадров уличных боев из Константиновки мы практически не видели. А кадры боев в Купянске были из-за того, что ВСУ штурмовали наши опорные пункты в городе.
Таким образом мы сейчас ведем бои за два города: Купянскую агломерацию и Красный Лиман. Константиновку забрали и пошли дальше.
Два наших стратегических направления мы описали: Орехов-Запорожье и Славянск-Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет.
Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Подробнее - в материале Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа