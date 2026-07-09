https://ukraina.ru/20260709/voennyy-ekspert-sergey-poletaev-taktika-vs-rf-pri-shturme-gorodov-nanosit-protivniku-naibolshie-1081271776.html

Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери

Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери - 09.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2026-07-09T15:36

2026-07-09T15:36

2026-07-09T17:24

эксклюзив

купянск

константиновка

красный лиман

вооруженные силы украины

украина.ру

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Российская армия посредством полуохватов навязала ВСУ вид боевых действий, когда они вынуждены обороняться в невыгодных условиях. По большому счету, гарнизон Константиновки украинскому командованию надо было эвакуировать еще в декабре, когда город обложили с трех сторон. Но оставлять Константиновку было нельзя. Если бы киевский режим на это пошел, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом - Краматорск, а потом – Славянск. Так можно далеко зайти.Короче говоря, наш прием с полуохватами – это самый важный наш военный инструмент. Именно он наносит противнику наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать. Несмотря на то, что ищут всякие паллиативы в виде снабжения по воздуху.Сейчас похожая ситуация разворачивается в районе Купянска-Узлового. Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей. И там тоже идет постоянное огневое воздействие на врага.Кстати, в западной части Купянска уже наши войска оказались в таком невыгодном положении – в полуохвате с трех сторон. Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город, когда Украина сняла оттуда резервы и отправила их под Красноармейск и Гуляйполе. При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется.Это вам как иллюстрация наших возможностей и возможностей противника.Еще один показательный пример – Красный Лиман. Этот город тоже, не спеша, обкладывают с трех сторон. И, как я уже сказал, основные бои за город происходят на флангах – слева и справа от него, а не в самом городе. Строго говоря, кадров уличных боев из Константиновки мы практически не видели. А кадры боев в Купянске были из-за того, что ВСУ штурмовали наши опорные пункты в городе.Таким образом мы сейчас ведем бои за два города: Купянскую агломерацию и Красный Лиман. Константиновку забрали и пошли дальше.Два наших стратегических направления мы описали: Орехов-Запорожье и Славянск-Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет.Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Подробнее - в материале Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа

https://ukraina.ru/20260708/1081207294.html

купянск

константиновка

красный лиман

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, купянск, константиновка, красный лиман, вооруженные силы украины, украина.ру