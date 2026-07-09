Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери - 09.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери - 09.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-07-09T15:36
2026-07-09T17:24
эксклюзив
купянск
константиновка
красный лиман
вооруженные силы украины
украина.ру
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Российская армия посредством полуохватов навязала ВСУ вид боевых действий, когда они вынуждены обороняться в невыгодных условиях. По большому счету, гарнизон Константиновки украинскому командованию надо было эвакуировать еще в декабре, когда город обложили с трех сторон. Но оставлять Константиновку было нельзя. Если бы киевский режим на это пошел, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом - Краматорск, а потом – Славянск. Так можно далеко зайти.Короче говоря, наш прием с полуохватами – это самый важный наш военный инструмент. Именно он наносит противнику наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать. Несмотря на то, что ищут всякие паллиативы в виде снабжения по воздуху.Сейчас похожая ситуация разворачивается в районе Купянска-Узлового. Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей. И там тоже идет постоянное огневое воздействие на врага.Кстати, в западной части Купянска уже наши войска оказались в таком невыгодном положении – в полуохвате с трех сторон. Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город, когда Украина сняла оттуда резервы и отправила их под Красноармейск и Гуляйполе. При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется.Это вам как иллюстрация наших возможностей и возможностей противника.Еще один показательный пример – Красный Лиман. Этот город тоже, не спеша, обкладывают с трех сторон. И, как я уже сказал, основные бои за город происходят на флангах – слева и справа от него, а не в самом городе. Строго говоря, кадров уличных боев из Константиновки мы практически не видели. А кадры боев в Купянске были из-за того, что ВСУ штурмовали наши опорные пункты в городе.Таким образом мы сейчас ведем бои за два города: Купянскую агломерацию и Красный Лиман. Константиновку забрали и пошли дальше.Два наших стратегических направления мы описали: Орехов-Запорожье и Славянск-Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет.Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Подробнее - в материале Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа
https://ukraina.ru/20260708/1081207294.html
купянск
константиновка
красный лиман
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2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, купянск, константиновка, красный лиман, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, Купянск, Константиновка, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери

15:36 09.07.2026 (обновлено: 17:24 09.07.2026)
 
© Украина.руСергей Полетаев (СВО)
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российская армия посредством полуохватов навязала ВСУ вид боевых действий, когда они вынуждены обороняться в невыгодных условиях. По большому счету, гарнизон Константиновки украинскому командованию надо было эвакуировать еще в декабре, когда город обложили с трех сторон. Но оставлять Константиновку было нельзя. Если бы киевский режим на это пошел, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом - Краматорск, а потом – Славянск. Так можно далеко зайти.
Короче говоря, наш прием с полуохватами – это самый важный наш военный инструмент. Именно он наносит противнику наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать. Несмотря на то, что ищут всякие паллиативы в виде снабжения по воздуху.
Сейчас похожая ситуация разворачивается в районе Купянска-Узлового. Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей. И там тоже идет постоянное огневое воздействие на врага.
Кстати, в западной части Купянска уже наши войска оказались в таком невыгодном положении – в полуохвате с трех сторон. Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город, когда Украина сняла оттуда резервы и отправила их под Красноармейск и Гуляйполе. При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется.
Это вам как иллюстрация наших возможностей и возможностей противника.
Еще один показательный пример – Красный Лиман. Этот город тоже, не спеша, обкладывают с трех сторон. И, как я уже сказал, основные бои за город происходят на флангах – слева и справа от него, а не в самом городе. Строго говоря, кадров уличных боев из Константиновки мы практически не видели. А кадры боев в Купянске были из-за того, что ВСУ штурмовали наши опорные пункты в городе.
Таким образом мы сейчас ведем бои за два города: Купянскую агломерацию и Красный Лиман. Константиновку забрали и пошли дальше.
Два наших стратегических направления мы описали: Орехов-Запорожье и Славянск-Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет.
СВО
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Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Вчера, 14:13
Военный эксперт Владимир Носков: В августе армия России завяжет бои в застройке Славянска и КраматорскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Подробнее - в материале Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа
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ЭксклюзивКупянскКонстантиновкаКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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