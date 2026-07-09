https://ukraina.ru/20260709/ataki-v-azovskom-more-kak-rossii-zaschitit-ot-ukrainy-svoi-tankery-1081267848.html

Атаки в Азовском море: как России защитить от Украины свои танкеры

Атаки в Азовском море: как России защитить от Украины свои танкеры - 09.07.2026 Украина.ру

Атаки в Азовском море: как России защитить от Украины свои танкеры

За украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам несколько в тени остаются атаки ВСУ на танкеры в Азовском и Черном морях. При этом ущерб от этих действий является не менее серьезным

2026-07-09T14:29

2026-07-09T14:29

2026-07-09T14:33

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Дроны над Азовским моремЕсли обобщать, то украинская стратегия сейчас сводится к нескольким основным моментам – попытки контратаковать на фронте при помощи беспилотников (обрезая логистику и превращая в т.н. килл-зону освобожденные ВС РФ территории), удары по НПЗ в российском тылу (провоцирование топливного кризиса), а также попытки максимально ухудшить жизнь в Крыму (изоляция полуострова).К последнему можно отнести и участившиеся атаки беспилотников по танкерам в Азовском и Черном морях. За последние дни таких ударов было сразу несколько. Если обратиться к украинским источникам, то в ночь на 8 июля силами беспилотных систем ВСУ было атаковано 9 танкеров в акватории Азовского моря.Тогда же командующий беспилотными войсками в составе ВСУ Роберт Бровди рассказал, что за трое суток всего под удары попали порядка двух десятков российских танкеров. Москва это официально не подтверждала.До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе повреждения получили два танкера. Аналогичным образом ситуация повторилась и в ночь на 9 июля. Еще два танкера в Таганрогском заливе получили повреждения.Силы беспилотных систем ВСУ 9 июля сообщили, что за ночь поразили еще 14 судов в Азовском море (12 танкеров, сухогруз и буксир), опубликовав кадры ударов.Достается и тем танкерам, которые относятся не к РФ, а к другим странам. Восьмого июля стало известно об атаке в Черном море украинского дрона по нефтяному танкеру Yasa Polaris. Судно направлялось в Новороссийск для загрузки нефти. Оно зарегистрировано в Турции и относится к компании Chevron, которая работает с Каспийским трубопроводным консорциумом, который осуществляет экспорт казахстанской нефти.Атаки на суда в Азовском и Черном морях призваны усилить дефицит топлива в Крыму и создать дополнительные трудности со снабжением полуострова. Тем более что роль морских поставок возросла после атак ВСУ по сухопутному коридору в Крым. Одновременно с этими ударами происходят атаки на крымскую инфраструктуру, в частности на объекты энергетики.Флот, которого нетЕсли смотреть шире, то удары по российским танкерам – часть более масштабной кампании Украины и Запада по борьбе с т.н. теневым флотом РФ.Теневой флот – насущная необходимость для России в условиях жестких санкций со стороны США и Европы. Танкеры под флагом других государств с российскими углеводородами позволяют экспортировать топливо в другие страны, тем самым пополняя казну страны. При этом само наличие такого флота официально Москвой опровергается.Естественно, что противники заинтересованы в срыве этого процесса. То там, то здесь приходят новости о задержании очередного такого судна.Вот лишь несколько подобных историй, имевших место за последнее время:В начале июня силами Франции при поддержке Великобритании был арестован танкер Tagor, который следовал из Мурманска в Камерун. Судно шло под камерунским флагом, однако это не уберегло его от ареста.Через пару недель в Ла-Манше британцами был остановлен танкер Smyrtos, который также шел под флагом Камеруна. Судно перевозило 100 тысяч тонн российской нефти, стартовав в порту Усть-Луга. Лондон теперь хочет продать эту нефть, а вырученные средства передать Украине. Выручить с нее хотят 35 млн фунтов."Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то "международных" санкций. Предлог — необходимость соблюдения введенных Евросоюзом противоправных ограничений. Ради достижения цели лишения России доходов от международной торговли в Евросоюзе изобрели определение "теневой флот", которого не существует в международном морском праве и под прикрытием которого осуществляется разбой на морских коммуникациях", - говорилось в заявлении МИД РФ в марте этого года.Лучшая защита - это нападениеРазговоры о защите или самозащите теневого флота упираются в его неофициальный статус. Соответствующую информацию приходится собирать по крупицам по западным источникам.В конце июня The Times опубликовала фото российского танкера для перевозки СПГ "Маршал Василевский", на мостике которого разместили два крупнокалиберных пулемета. Утверждалось, что снимки эти были сделаны пограничной службой Эстонии в конце мая."Если распространится информация, что суда теневого флота могут быть оснащены крупнокалиберными пулеметами, то вся оценка рисков для операций по абордажу, проводимых западными странами, изменится… Вероятность того, что кто-либо поднимется на борт такого судна, станет практически нулевой. Никто не приблизится к нему на вертолете. Если это была цель России, то она достигнута", - комментировал западным медиа специалист по вопросам обороны из Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер.Однако в случае с дронами ВСУ одними пулеметами вряд ли отделаешься. Можно уповать на ВМФ, но и здесь не все так просто: к каждому танкеру боевой корабль не приставишь, да и неформальный статус теневого флота не позволяет этого сделать, даже если бы такая возможность была.Еще один теоретический способ – сформировать частную военную компанию, этакий морской аналог "Вагнера", который со всем необходимым оружием погрузится на суда и обеспечит их проход до портов назначения. Другое дело, что в завязавшемся морском бою танкеры с ЧВК всегда будут уязвимы перед полноценными военными судами тех же британцев, поэтому, скорее всего, их просто отправят ко дну в случае реального боестолкновения.Отсюда следующий вариант – легализация теневого флота. Эта идея в начале этого года была изложена на сайте topcor.ru. Суть ее в том, что теневой флот становится официально вспомогательным флотом при ВМФ России. То есть это будут те же танкеры, но уже с легким зенитным и стрелковым вооружением, с дронами на борту, военными моряками, которые будут оформлены как гражданские служащие Минобороны.Ну и под занавес самый радикальный вариант – ответный захват западных судов где-нибудь в тех далеких водах, куда попросту не успеют прибыть их военно-морские силы. Как показывает опыт того же Ирана, только ощутимый удар по интересам Запада, его кошельку и благополучию вразумляет европейцев и американцев.О том, как ВСУ бьют по российским НПЗ - в материале "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, черное море, азовское море, вооруженные силы украины, вмф, украина.ру