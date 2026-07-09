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Сенатор Джабаров назвал последствия "закрытия неба" над Украиной

Сенатор Джабаров назвал последствия "закрытия неба" над Украиной - 09.07.2026 Украина.ру

Сенатор Джабаров назвал последствия "закрытия неба" над Украиной

Сенатор Владимир Джабаров 9 июля в своем телеграм-канале прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о возможном "закрытии неба" над Украиной

2026-07-09T14:24

2026-07-09T14:24

2026-07-09T14:24

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"Трамп может до конца не осознавать, что закрытие воздушного пространства над Украиной будет означать войну и масштабирование конфликта", - написал сенатор.По логике, навязанной самой воинствующей частью европейских русофобов президенту США, "при закрытии неба Украина сможет атаковать российские объекты, тогда как ракеты ВС России будут уничтожаться еще на подлете", отметил он.Джабаров предположил, что американский лидер сделал такое заявление под влиянием обстановки, которая была на саммите НАТО.Накануне Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на "закрытие неба" над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется.Подробнее - в материале США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир джабаров, нато, украина.ру