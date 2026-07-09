Подберёзкин о том, сколько времени понадобится Киеву для освоения производства ПВО Patriot
Киев получит лицензию на производство систем ПВО Patriot, пообещал президент США Дональд Трамп Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи на саммите НАТО в Анкаре.
Американский лидер почему-то убеждён в том, что Украина имеет отличные возможности производить оружие.
Аналитики и пресса настроены не столь оптимистично. К примеру, Bloomberg пишет, что запуск производства ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе восполнить арсеналы, а само производство ракет может занять годы из-за подготовки и сложных технологий.
Подробнее о возможностях Украины создать собственную ПВО на основе американской лицензии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой прокомментировал военный эксперт Алексей Подберёзкин.
Американский лидер почему-то убеждён в том, что Украина имеет отличные возможности производить оружие.
Аналитики и пресса настроены не столь оптимистично. К примеру, Bloomberg пишет, что запуск производства ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе восполнить арсеналы, а само производство ракет может занять годы из-за подготовки и сложных технологий.
Подробнее о возможностях Украины создать собственную ПВО на основе американской лицензии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой прокомментировал военный эксперт Алексей Подберёзкин.
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