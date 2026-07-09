https://ukraina.ru/20260709/podberzkin-o-tom-skolko-vremeni-ponadobitsya-kievu-dlya-osvoeniya-proizvodstva-pvo-patriot-1081271605.html

Подберёзкин о том, сколько времени понадобится Киеву для освоения производства ПВО Patriot

Подберёзкин о том, сколько времени понадобится Киеву для освоения производства ПВО Patriot - 09.07.2026 Украина.ру

Подберёзкин о том, сколько времени понадобится Киеву для освоения производства ПВО Patriot

Киев получит лицензию на производство систем ПВО Patriot, пообещал президент США Дональд Трамп Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи на саммите НАТО в... Украина.ру, 09.07.2026

2026-07-09T15:32

2026-07-09T15:32

2026-07-09T15:32

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киев

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дональд трамп

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алексей подберезкин

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Киев получит лицензию на производство систем ПВО Patriot, пообещал президент США Дональд Трамп Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи на саммите НАТО в Анкаре.Американский лидер почему-то убеждён в том, что Украина имеет отличные возможности производить оружие.Аналитики и пресса настроены не столь оптимистично. К примеру, Bloomberg пишет, что запуск производства ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе восполнить арсеналы, а само производство ракет может занять годы из-за подготовки и сложных технологий. Подробнее о возможностях Украины создать собственную ПВО на основе американской лицензии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой прокомментировал военный эксперт Алексей Подберёзкин.

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