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"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"

"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая" - 09.07.2026 Украина.ру

"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"

В советском кинематографе есть ленты, которые врезаются в память навсегда. Одна из таких – сериал "Россия молодая" о первых годах становления Российской империи при Петре Первом. Его режиссёром был харьковчанин Илья Яковлевич Гурин

2026-07-09T16:00

2026-07-09T16:00

2026-07-09T17:29

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Он родился 9 июля 1922 года, в еврейской семье.В армию призывался в 1940 году Куйбышевским РВК города Ленинграда. Почему – неизвестно. Закончил военное училище, большую часть войны провоевал в сапёрных частях. В боевых действиях участвовал с мая 1942 года. В составе 4-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады в июне 1944 года участвовал в Витебско-Оршанской операции, за которую и был награждён первой боевой наградой – орденом Красной Звезды. Второй и последней наградой Гурина стала медаль "За оборону Москвы".Демобилизовавшись в 47-м году, Илья Яковлевич поступил в Москве во ВГИК в мастерскую прославленного советского режиссёра Михаила Ильича Ромма. Во время учёбы он женился на своей однокурснице Валентине Ефимовне Беляевой, будущей актрисе Театра-студии киноактёра. После окончания учёбы стал работать режиссёром на Киностудии им. Горького, на которой проработал до конца жизни.Первое своё кино Гурин снял только в 1957 году. Это был фильм "Двое из одного квартала", созданный совместно с Бакинской киностудией. Фильм был посвящён действовавшим в Баку революционерам, и снимал его Гурин совместно с азербайджанским режиссёром Аждаром Ибрагимовым.Затем были уже полностью самостоятельные картины: "Золотой эшелон" (1959), "В трудный час" (1961), "При исполнении служебных обязанностей" (1963). Первый из перечисленных был посвящён подвигу 19-летнего чекиста Александра Косухина, который смог доставить спецэшелоном из Иркутска в Казань 350 тонн золота золотого запаса. Главную роль в фильме сыграл Василий Шукшин.Свой самый кассовый фильм (40,3 млн. зрителей) "Верьте мне, люди" (1964) Гурин снял по воле случая. Сценарий к нему написал по мотивам своих повестей середины 30-х годов "Жмакин" и "Лапшин" знаковый советский писатель и драматург Юрий Герман – отец выдающегося режиссёра Алексея Германа и дед Алексея Германа-младшего. Раскаявшийся вор Лапин, сын репрессированного комкора, за месяц до освобождения бежит из лагеря. На воле он связывает свою жизнь с полюбившейся ему женщиной, хочет порвать с криминальным миром и находит поддержку у следователя, который поступает с ним не по букве закона, а по-человечески.В 1963 году под рабочим названием "Цена человека" сценарий начал экранизировать именитый советский режиссёр, уроженец Мариуполя, Леонид Давидович Луков. Достаточно назвать такие его шедевры, как "Большая жизнь" (1939), "Александр Пархоменко" (1942), "Два бойца" (1943). На главную роль он пригласил Георгия Юматова, которого до этого снял в главных ролях в целом ряде своих работ. Во время съёмок Луков умер, и кинопроизводство остановилось.Через год закончить начатую работу доверили Гурину и уроженцу Каменец-Подольска Владимиру Бернштейну, у которого это была первая режиссёрская работа. Юматов ушёл в запой, и его заменили на Кирилла Лаврова, находившегося после главной роли в кинофильме "Живые и мёртвые" (1963) на пике своей популярности. Кроме него другую главную роль, следователя, сыграл Владимир Самойлов. Главную отрицательную роль сыграл Станислав Чекан, которого зрители помнят по роли, например, Ивана Поддубного в фильме "Борец и клоун" (1957), или капитана милиции из "Бриллиантовой руки" (1968). Одного из зэков в эпизоде изобразил Евгений Евстигнеев."Верьте мне, люди" помимо признания зрителей получил и лестные отзывы критиков, так что после него проблем у Гурина с работой не было. Ему заказывали различные фильмы, которые в советские времена пользовались немалой популярностью, но безжалостным ситом времени на сегодня отсеяны в перечень постепенно забываемых зрителем.Илья Яковлевич ещё с 60-х годов вынашивал идею экранизации романа всё того же Юрия Германа "Россия Молодая" о становлении на севере русского флота. Он даже написал сценарий и несколько раз подавал его на рассмотрение киностудии. В роли главного героя – помора-кормщика Ивана Рябова – он видел своего друга Василия Шукшина. Однако исторические фильмы – это очень дорогое удовольствие, тем более что картина выходила огромная по объёму. Экранизацию откладывали. Уже ушёл из жизни Шукшин, а съёмки всё переносили. Помог случай.В 1980 году по мотивам романа Алексея Толстого "Пётр I" (1945) режиссёр Сергей Герасимов снял 4-серийную дилогию "Юность Петра" и "В начале славных дел". Фактически все костюмы и реквизит были уже готовы.В 1981 году по ряду причин на студии было остановлено производство сериала "ТАСС уполномочен заявить". До конца года нужно было заполнить 7 зависших съёмочных единиц (серий), иначе студия не получила бы премию. И тогда Гурина вызвали в администрацию… Дальнейшее делалось чуть ли не бегом – снять в то время за 9 месяцев 9-серийный фильм, да ещё и исторический, на тематику XVIII века, делом было практически немыслимым.Первым делом срочно провели кастинг. Петра I Гурин не искал – Дмитрий Золотухин настолько ярко сыграл у Герасимова роль первого русского императора, что менять его было просто глупо. На роль кормщика Ивана Рябова Гурин выбрал актёра Московского Нового драматического театра Бориса Невзорова, для которого эта роль стала самой знаковой.На другие главные роли были приглашены звёзды первой величины. Жену главного героя сыграла актриса Александра Яковлева – мега-популярная после фильма "Экипаж" (1979). Соперником и другом Рябова – капитаном пограничной службы Афанасием Петровичем Крыковым – стал известный после "Москва слезам не верит" (1979) Александр Фатюшин. В фильме так же были задействованы Владислав Стржельчик, Иван Лапиков, Олег Борисов, Николай Олялин, Владимир Кашпур, Николай Крюков и многие другие звёзды. Только актёров на главных ролях, ролях первого и второго плана было около 80-ти, а число занятых в эпизодах и в массовке исчислялось сотнями. И, тем не менее, съёмочная группа справилась.Но тут Гурина ждала новая беда. У Герасимова в "Начале славных дел" снимались реконструированные парусные корабли ленинградского Петровского военно-морского исторического клуба. Его основатель и идейный вдохновитель Рудольф Пожогин за свои средства перестроил ещё в 70-х годах два списанных рыбацких бота во фрегат петровского времени "Св. Георгий" и шмак (морское полуторамачтовое парусное судно для прибрежного плавания) "Святой Пётр".5 июля 1981 года при переходя из Ленинграда к Выборгским шхерам, где должны были сниматься первые сцены с этими кораблями, из-за ошибок Пожогина и управлявшего фрегатом "Св. Георгий" его капитана, активного члена клуба Олега Соколова, корабль затонул. При этом погиб, запутавшись, в снастях 29-летний учёный-биолог Владимир Сорокин. Олег Соколов – это печально прославившийся в 2019 году расчленением своей любовницы учёный-историк и знаковый российский реконструктор. Тогда, в 1981 году, Пожогин получил три, а Соколов – два года лишения свободы условно.По рекомендации военного консультанта декорацию палубы корабля военные сапёры за несколько дней спешно построили на понтонах. Там потом и снимали большинство морских сцен.Снимать приходилось сцены из разных серий, иногда из начала и конца фильма, подстраиваясь по конкретные локации, массовки и инвентарь. У одного Невзорова было чуть ли не 17 бород и 3 парика:"Иногда мы просто не могли понять, к чему относится крупный план, который доснимают. Просто Гурин говорил: "Слева направо… Улыбнись… Всё". Спрашиваешь: "А это к чему? К какой сцене?" Он отмахивается: "Да ладно, я тебе потом расскажу!"В сценах, где солдаты и работники тащат волоком корабли снимались их полноразмерные макеты, сделанные из фанеры и обшитые досками. Правда, приведены в исторический вид были только с одной стороны. А вот бревенчатая дорога была самая настоящая, строили её под Выборгом.В сцене, где герой губит в штормящем море вражескую эскадру, шторм сняли не настоящий. Чтобы вызвать необходимое волнение привезли реактивные двигатели, которыми на аэродромах счищают с взлётных полос снег и лёд.Заключение кормщика Рябова и сподвижника Петра – Иевлева – снимали в Москве, на Крутицком подворье, в казематах, где сидел опальный патриарх Никон. Штурм крепости нашими солдатами запечатлели в Выборге. В роли солдат и стрельцов снялись пограничники.Часть съемок проходила в Малых Корелах под Архангельском. Суздаль в сериале сыграл сразу несколько городов: Архангельск, Москву, часть российского Севера. Там были задействованы Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри.Гурин предусмотрел, что со сдачей фильма могут возникнуть проблемы, поэтому требовал от актёров работать точно по тексту, без отсебятины. И действительно – некоторые чиновники обвиняли сериал в русском шовинизме, требовали переснять отдельные сцены. Тогда Гурин извлёк сценарий, которые эти же самые чиновники и заверили своими подписями, и заявил:"Вся картина снята слово в слово, кадр в кадр по утверждённому вами сценарию.Если вы хотите, чтобы её пересняли, давайте это будет за ваш счёт…".Сериал положили на два года на полку, но когда вышел на телеэкраны, никаких изменений в нём не появилось.Ничего большего по масштабу и популярности Гурину снять не удалось. В 1988 году появился фильм "Гулящие люди" (1988) о стрелецких и народных бунтах времён Раскола, затем экранизация романа "Семнадцать левых сапог" (1991). А затем начались "святые 90-е", и режиссёр-пенсионер остался не у дел.Он скончался 8 сентября 1994 года в возрасте 72 лет, оставив нам после себя один из лучших фильмов о нашей стране Петровской эпохи.3 июля 1897 года в московском ресторане "Славянский базар" состоялась встреча Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Подробнее - в материале Революция сцены. Театральная реформа Станиславского и Немировича-Данченко

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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