Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
15:45 09.07.2026 (обновлено: 16:15 09.07.2026)
Федеральная служба безопасности предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов в России. Речь идёт о вербовке людей спецслужбами Украины с целью совершения преступлений.
Так, теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве планировала совершить 25-летняя россиянка, которая сотрудничала с СБУ, что называется, "по зову сердца". В 2024 году в одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который сымитировал влюблённость, пообещав личную встречу уже в реальной жизни в Киеве после выполнения задачи.
Вместо украинской столицы девушку ждёт тюрьма. Туда же отправится и житель Краснодара, который по заданию СБУ также готовил убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве.
Помимо этого, пресечены террористические акции в отношении объектов российской военной инфраструктуры и ведущего предприятия ВПК. О том, как изменилась работа ФСБ после начала спецоперации, а также теракта в Крокус Сити холле корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.
Так, теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве планировала совершить 25-летняя россиянка, которая сотрудничала с СБУ, что называется, "по зову сердца". В 2024 году в одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который сымитировал влюблённость, пообещав личную встречу уже в реальной жизни в Киеве после выполнения задачи.
Вместо украинской столицы девушку ждёт тюрьма. Туда же отправится и житель Краснодара, который по заданию СБУ также готовил убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве.
Помимо этого, пресечены террористические акции в отношении объектов российской военной инфраструктуры и ведущего предприятия ВПК. О том, как изменилась работа ФСБ после начала спецоперации, а также теракта в Крокус Сити холле корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.
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