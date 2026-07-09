https://ukraina.ru/20260709/sorvana-bespretsedentnaya-seriya-teraktov-v-rf-kolpashnikov-o-rabote-fsb-i-ubiystvakh-radi-mira-1081272229.html

Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"

Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира" - 09.07.2026 Украина.ру

Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"

Федеральная служба безопасности предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов в России. Речь идёт о вербовке людей спецслужбами Украины с целью... Украина.ру, 09.07.2026

2026-07-09T15:45

2026-07-09T15:45

2026-07-09T16:15

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теракт

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Федеральная служба безопасности предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов в России. Речь идёт о вербовке людей спецслужбами Украины с целью совершения преступлений. Так, теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве планировала совершить 25-летняя россиянка, которая сотрудничала с СБУ, что называется, "по зову сердца". В 2024 году в одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который сымитировал влюблённость, пообещав личную встречу уже в реальной жизни в Киеве после выполнения задачи. Вместо украинской столицы девушку ждёт тюрьма. Туда же отправится и житель Краснодара, который по заданию СБУ также готовил убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве.Помимо этого, пресечены террористические акции в отношении объектов российской военной инфраструктуры и ведущего предприятия ВПК. О том, как изменилась работа ФСБ после начала спецоперации, а также теракта в Крокус Сити холле корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.

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