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Посол Антонов рассказал о заблуждении американских политиков по Крыму

Посол Антонов рассказал о заблуждении американских политиков по Крыму - 29.09.2022 Украина.ру

Посол Антонов рассказал о заблуждении американских политиков по Крыму

Политики США заблуждаются, считая, что готовность руководства России защищать свою территорию не распространяется на Крым, чей статус оспаривает Украина. Об этом 28 сентября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале National Interest

2022-09-29T07:52

2022-09-29T07:52

2022-09-29T07:52

антонов

сша

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новости

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"Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления", - сказал Антонов.При этом российский дипломат выступил с предостережением в адрес Вашингтона относительно ошибочности представлений о возможном "локальном" ядерном конфликте в Европе."Дескать, США удастся отсидеться за океаном, если такой конфликт случится в Европе, где есть ядерные силы Великобритании и Франции. Подчеркну, это крайне опасный "эксперимент". Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию "локального" или "регионального" конфликта в глобальную катастрофу", - добавил Антонов.Накануне бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью литовскому телерадиоканалу LRT заверил, что войска киевского режима якобы уже к концу этого года оттеснят союзные силы на позиции, которые они занимали 23 февраля, а к середине следующего года они могут оказаться в Крыму.Он предположил, что российские войска будут продолжать оказывать давление на ВСУ, однако впоследствии ситуация изменится в пользу киевского режима.Ранее в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань упомянул Ходжеса среди отставных американских военных, наиболее активно выступающих с призывами к оказанию военной помощи киевскому режиму и обосновывающих эти призывы клеветническими русофобскими заявлениями.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

антонов, сша, крым, новости