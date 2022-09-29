"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ - 29.09.2022 Украина.ру
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"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ
"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ - 29.09.2022 Украина.ру
"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ
Киев начал контрнаступление с целью сорвать референдумы, но у него ничего не вышло, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-09-29T06:30
2022-09-29T06:30
новости
контрнаступление
украина
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По его словам, киевский режим изначально планировал контрнаступление с целью сорвать референдумы.По его мнению, Украина понимает, что с потерей этих территорий, где проводили референдумы — это лишение порядка шесть-восемь миллионов человек, их мобилизационный ресурс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038274643.html
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новости, контрнаступление, украина
Новости, контрнаступление, Украина

"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ

06:30 29.09.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Киев начал контрнаступление с целью сорвать референдумы, но у него ничего не вышло, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его словам, киевский режим изначально планировал контрнаступление с целью сорвать референдумы.
Почему-то им казалось, что эти референдумы могли состояться 11 сентября. И вот под это все было организовано контрнаступление с целью сорвать референдум. Я сейчас задаю вопрос: вы попытались сорвать референдумы, ну и как, вам это помогло? Результат какой?
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины трех созывов
По его мнению, Украина понимает, что с потерей этих территорий, где проводили референдумы — это лишение порядка шесть-восемь миллионов человек, их мобилизационный ресурс.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:58
Контрнаступление ВСУ: что это было? Оценки экспертов
 
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