https://ukraina.ru/20220929/1039180931.html

"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ

"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ - 29.09.2022 Украина.ру

"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ

Киев начал контрнаступление с целью сорвать референдумы, но у него ничего не вышло, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-09-29T06:30

2022-09-29T06:30

2022-09-29T06:30

новости

контрнаступление

украина

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По его словам, киевский режим изначально планировал контрнаступление с целью сорвать референдумы.По его мнению, Украина понимает, что с потерей этих территорий, где проводили референдумы — это лишение порядка шесть-восемь миллионов человек, их мобилизационный ресурс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038274643.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, контрнаступление, украина