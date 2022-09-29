https://ukraina.ru/20220929/1039180931.html
"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ
"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ - 29.09.2022 Украина.ру
"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ
Киев начал контрнаступление с целью сорвать референдумы, но у него ничего не вышло, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-09-29T06:30
2022-09-29T06:30
2022-09-29T06:30
новости
контрнаступление
украина
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По его словам, киевский режим изначально планировал контрнаступление с целью сорвать референдумы.По его мнению, Украина понимает, что с потерей этих территорий, где проводили референдумы — это лишение порядка шесть-восемь миллионов человек, их мобилизационный ресурс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038274643.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, контрнаступление, украина
Новости, контрнаступление, Украина
"Хотели сорвать, но не получилось": Килинкаров раскрыл истинную причину контрнаступления ВСУ
Киев начал контрнаступление с целью сорвать референдумы, но у него ничего не вышло, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его словам, киевский режим изначально планировал контрнаступление с целью сорвать референдумы.
Почему-то им казалось, что эти референдумы могли состояться 11 сентября. И вот под это все было организовано контрнаступление с целью сорвать референдум. Я сейчас задаю вопрос: вы попытались сорвать референдумы, ну и как, вам это помогло? Результат какой?
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины трех созывов
По его мнению, Украина понимает, что с потерей этих территорий, где проводили референдумы — это лишение порядка шесть-восемь миллионов человек, их мобилизационный ресурс.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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