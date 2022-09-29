https://ukraina.ru/20220929/1039165894.html
"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца
"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца - 29.09.2022 Украина.ру
"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца
США идут до конца, поэтому они диктуют президенту Украины то, что ему нужно говорить обществу, они намерены продолжать боевые действия до последнего украинца, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
2022-09-29T05:00
2022-09-29T05:00
2022-09-29T05:00
новости
россия
запад
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН перечислил компоненты "формулы мира", которая состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. По его словам, в этой формуле отсутствует только "нейтральность"По его мнению, высказывания Зеленского – это "декларативное заявление, оно не является, как многие его пытаются преподать, какими-то условиями переговоров".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220927/1039114982.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад
"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца
США идут до конца, поэтому они диктуют президенту Украины то, что ему нужно говорить обществу, они намерены продолжать боевые действия до последнего украинца, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН перечислил компоненты "формулы мира", которая состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. По его словам, в этой формуле отсутствует только "нейтральность"
Понятно, что переговоры на сегодняшний день – это что-то из разряда фантастики. Мы видим, что Запад - бы Украину здесь не выделял в качестве самостоятельного субъекта - Запад идет до конца. Поэтому они вкладывают эти замечательные общие слова в уста Зеленского, который фактически этим текстом говорит, что они намерены продолжать воевать до последнего украинца. Мне кажется, не стоит это рассматривать, как какие-то условия, это скорее мечты.
Петр Лидов
директор дирекции по коммуникациям "России сегодня"
По его мнению, высказывания Зеленского – это "декларативное заявление, оно не является, как многие его пытаются преподать, какими-то условиями переговоров".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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