https://ukraina.ru/20220929/1039165894.html

"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца

"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца - 29.09.2022 Украина.ру

"Мечты Зеленского": Лидов рассказал, как Запад и Украина готовы противостоять РФ до последнего украинца

США идут до конца, поэтому они диктуют президенту Украины то, что ему нужно говорить обществу, они намерены продолжать боевые действия до последнего украинца, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру

2022-09-29T05:00

2022-09-29T05:00

2022-09-29T05:00

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН перечислил компоненты "формулы мира", которая состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. По его словам, в этой формуле отсутствует только "нейтральность"По его мнению, высказывания Зеленского – это "декларативное заявление, оно не является, как многие его пытаются преподать, какими-то условиями переговоров".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220927/1039114982.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад