https://ukraina.ru/20220928/1039177617.html

Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США

Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США - 28.09.2022 Украина.ру

Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США

Поздним вечером 26 сентября стало известно, что газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление. Позже стало понятно, что это организованная и Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T15:36

2022-09-28T15:36

2022-09-28T15:36

северный поток-2

северный поток

михаил хазин

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Поздним вечером 26 сентября стало известно, что газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление. Позже стало понятно, что это организованная и кем-то спланированная диверсия. О том, кто в ней мог быть заинтересован и каковы ее последствия могут быть для России и Европы, изданию Украина.ру рассказал в интервью Михаил Хазин.- Михаил, как вы считаете, кому выгоден теракт на газопроводе "Северный поток"? Кто это мог сделать?- Если говорить о том, кому это очень выгодно – это Великобритания. Если говорить, кому просто выгодно, то это Соединенные Штаты Америки. Есть некий позитив даже для России, но он сопряжен с негативом для России. Безусловно, главный бенефициар – это Великобритания.- А зачем это нужно Великобритании?- Есть две причины. Причина первая. Великобритания – это страна, которая остро нуждается в своей валютной зоне, в своей собственной рыночной периферии.Сегодня вся рыночная периферия Евросоюза – это Германия. По этой причине необходимо разрушать Евросоюз. Для этого Великобритания использовала на сегодня два главных рычага.Первый рычаг – это Польша и Прибалтика. Обращаю внимание, что Польше открыли прямой доступ к газу из Норвегии.Второй – это Италия. Выборы в Италии выиграла Великобритания. Потому что там поднимается вопрос уже о выходе Италии из Евросоюза.Третье – это новая тема – это экономические проблемы Германии, поскольку Германию фактически лишили дешевого газа. Она этот газ не получала, но она могла его получить. И массовые демонстрации начались в Германии с требованием включить "Северный поток-2".Если бы количество людей на этих демонстрациях увеличилось бы в разы, то, может быть, власти Германии вынуждены были бы уступить. Но для того, чтобы они это не смогли сделать, и подорвали эти газопроводы.С точки зрения международного права, с точки зрения всей системы отношений, международной торговли, которая складывалась после 1944 года, после Бреттон-Вудской конференции – это пиратство и терроризм.Виновные не будут найдены официально, по вполне понятной причине, поскольку нельзя же говорить, что это сделали Соединенные Штаты Америки технически, или Великобритания.Польша уже сказала, это, безусловно, сделала Россия.- Многие считают, что этот взрыв выгоден России. Логика тут такая: отсутствие российского газа бьет по Германии, начинается кризис в немецкой экономике, который приводит к кризису в европейской экономике, начинаются волнения… В итоге, Германия и Европа больше не будут помогать Украине.- Разные временные интервалы. Украина – это краткосрочные. Разрушение экономики Евросоюза – среднесрочные. А для России – она выстраивает стратегические планы, и с точки зрения стратегических планов это плохо, потому что это не дает возможность экспортировать газ. Россия исходит из того, что по итогам кризиса Германия хотела бы покупать дешевый газ.- А России выгодно существование Европейского Союза или нет?- Понимаете, в чем дело, Европейский Союз - это абсолютно русофобская структура в сегодняшнем варианте. Ушли те времена, когда в Европе были сильные национальные политики – Миттеран, Шредер, Коль.По этой причине это образование является абсолютно несубъектным, то есть, там договариваться не с кем. К тому же оно полностью контролируется Великобританией и Соединенными Штатами Америки.Поэтому с системно-стратегической точки зрения нам выгодно, чтобы это образование разрушилось. Дело даже тут не в Украине. Украина тут совершенно особой роли не играет.- Рано или поздно, наверное, эти газопроводы будут восстановлены. Что нужно делать тогда России и ее контрагентам, которые получают российский газ, чтобы таких терактов больше не происходило?- Должна быть политическая субъектность. Вы понимаете, с точки зрения ситуации, как должна ответить Германия? То, что происходит, это на самом деле объявление войны.Кто-то объявил войну Германии. Либо это частные лица, тогда они должны быть пойманы и повешены не реях, как пираты. Либо это государство – тогда это война. Я думаю, что Германия промолчит.Что касается России, то Россия должна провести свое расследование. Россия должна сделать некоторые обвинительные заключения. Но в чем весь фокус – все же понимают, что у России есть некоторое преимущество.- Почему?- Потому что мы строили этот газопровод, исходя из логики договоренностей с Германией. Предполагалось, что Германия будет лидером Евросоюза, а Германия от этого отказалась. Но поставлять им сжиженный газ мы можем. Более того, мы это делаем.Вне всякого сомнения, мы должны провести расследование и предъявить США политическое обвинение.

https://ukraina.ru/20220216/1033285347.html

https://ukraina.ru/20220621/1034202642.html

https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html

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Александр Терехов-Круглый

Александр Терехов-Круглый

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северный поток-2, северный поток, михаил хазин