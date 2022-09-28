Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США - 28.09.2022 Украина.ру
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Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США
Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США - 28.09.2022 Украина.ру
Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США
Поздним вечером 26 сентября стало известно, что газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление. Позже стало понятно, что это организованная и Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T15:36
2022-09-28T15:36
северный поток-2
северный поток
михаил хазин
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Поздним вечером 26 сентября стало известно, что газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление. Позже стало понятно, что это организованная и кем-то спланированная диверсия. О том, кто в ней мог быть заинтересован и каковы ее последствия могут быть для России и Европы, изданию Украина.ру рассказал в интервью Михаил Хазин.- Михаил, как вы считаете, кому выгоден теракт на газопроводе "Северный поток"? Кто это мог сделать?- Если говорить о том, кому это очень выгодно – это Великобритания. Если говорить, кому просто выгодно, то это Соединенные Штаты Америки. Есть некий позитив даже для России, но он сопряжен с негативом для России. Безусловно, главный бенефициар – это Великобритания.- А зачем это нужно Великобритании?- Есть две причины. Причина первая. Великобритания – это страна, которая остро нуждается в своей валютной зоне, в своей собственной рыночной периферии.Сегодня вся рыночная периферия Евросоюза – это Германия. По этой причине необходимо разрушать Евросоюз. Для этого Великобритания использовала на сегодня два главных рычага.Первый рычаг – это Польша и Прибалтика. Обращаю внимание, что Польше открыли прямой доступ к газу из Норвегии.Второй – это Италия. Выборы в Италии выиграла Великобритания. Потому что там поднимается вопрос уже о выходе Италии из Евросоюза.Третье – это новая тема – это экономические проблемы Германии, поскольку Германию фактически лишили дешевого газа. Она этот газ не получала, но она могла его получить. И массовые демонстрации начались в Германии с требованием включить "Северный поток-2".Если бы количество людей на этих демонстрациях увеличилось бы в разы, то, может быть, власти Германии вынуждены были бы уступить. Но для того, чтобы они это не смогли сделать, и подорвали эти газопроводы.С точки зрения международного права, с точки зрения всей системы отношений, международной торговли, которая складывалась после 1944 года, после Бреттон-Вудской конференции – это пиратство и терроризм.Виновные не будут найдены официально, по вполне понятной причине, поскольку нельзя же говорить, что это сделали Соединенные Штаты Америки технически, или Великобритания.Польша уже сказала, это, безусловно, сделала Россия.- Многие считают, что этот взрыв выгоден России. Логика тут такая: отсутствие российского газа бьет по Германии, начинается кризис в немецкой экономике, который приводит к кризису в европейской экономике, начинаются волнения… В итоге, Германия и Европа больше не будут помогать Украине.- Разные временные интервалы. Украина – это краткосрочные. Разрушение экономики Евросоюза – среднесрочные. А для России – она выстраивает стратегические планы, и с точки зрения стратегических планов это плохо, потому что это не дает возможность экспортировать газ. Россия исходит из того, что по итогам кризиса Германия хотела бы покупать дешевый газ.- А России выгодно существование Европейского Союза или нет?- Понимаете, в чем дело, Европейский Союз - это абсолютно русофобская структура в сегодняшнем варианте. Ушли те времена, когда в Европе были сильные национальные политики – Миттеран, Шредер, Коль.По этой причине это образование является абсолютно несубъектным, то есть, там договариваться не с кем. К тому же оно полностью контролируется Великобританией и Соединенными Штатами Америки.Поэтому с системно-стратегической точки зрения нам выгодно, чтобы это образование разрушилось. Дело даже тут не в Украине. Украина тут совершенно особой роли не играет.- Рано или поздно, наверное, эти газопроводы будут восстановлены. Что нужно делать тогда России и ее контрагентам, которые получают российский газ, чтобы таких терактов больше не происходило?- Должна быть политическая субъектность. Вы понимаете, с точки зрения ситуации, как должна ответить Германия? То, что происходит, это на самом деле объявление войны.Кто-то объявил войну Германии. Либо это частные лица, тогда они должны быть пойманы и повешены не реях, как пираты. Либо это государство – тогда это война. Я думаю, что Германия промолчит.Что касается России, то Россия должна провести свое расследование. Россия должна сделать некоторые обвинительные заключения. Но в чем весь фокус – все же понимают, что у России есть некоторое преимущество.- Почему?- Потому что мы строили этот газопровод, исходя из логики договоренностей с Германией. Предполагалось, что Германия будет лидером Евросоюза, а Германия от этого отказалась. Но поставлять им сжиженный газ мы можем. Более того, мы это делаем.Вне всякого сомнения, мы должны провести расследование и предъявить США политическое обвинение.
https://ukraina.ru/20220216/1033285347.html
https://ukraina.ru/20220621/1034202642.html
https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html
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Александр Терехов-Круглый
Александр Терехов-Круглый
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северный поток-2, северный поток, михаил хазин
Северный поток-2, Северный поток, Михаил Хазин

Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США

15:36 28.09.2022
 
© Владимир ТрефиловМихаил Хазин интервью
Михаил Хазин интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Александр Терехов-Круглый
автор Ukraina.ru
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Поздним вечером 26 сентября стало известно, что газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление. Позже стало понятно, что это организованная и кем-то спланированная диверсия. О том, кто в ней мог быть заинтересован и каковы ее последствия могут быть для России и Европы, изданию Украина.ру рассказал в интервью Михаил Хазин.
- Михаил, как вы считаете, кому выгоден теракт на газопроводе "Северный поток"? Кто это мог сделать?
- Если говорить о том, кому это очень выгодно – это Великобритания. Если говорить, кому просто выгодно, то это Соединенные Штаты Америки. Есть некий позитив даже для России, но он сопряжен с негативом для России. Безусловно, главный бенефициар – это Великобритания.
- А зачем это нужно Великобритании?
- Есть две причины. Причина первая. Великобритания – это страна, которая остро нуждается в своей валютной зоне, в своей собственной рыночной периферии.
Сегодня вся рыночная периферия Евросоюза – это Германия. По этой причине необходимо разрушать Евросоюз. Для этого Великобритания использовала на сегодня два главных рычага.
Александр Рар - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 06:07
Хотят унизить Россию и Германию: Рар объяснил нападки США на «Северный поток-2»Соединенные Штаты Америки хотят вести политику сдерживания России, и намерены наказать немцев, которые перестали понимать, кто хозяин Запада, сказал известный политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру
Первый рычаг – это Польша и Прибалтика. Обращаю внимание, что Польше открыли прямой доступ к газу из Норвегии.
Второй – это Италия. Выборы в Италии выиграла Великобритания. Потому что там поднимается вопрос уже о выходе Италии из Евросоюза.
Третье – это новая тема – это экономические проблемы Германии, поскольку Германию фактически лишили дешевого газа. Она этот газ не получала, но она могла его получить. И массовые демонстрации начались в Германии с требованием включить "Северный поток-2".
Если бы количество людей на этих демонстрациях увеличилось бы в разы, то, может быть, власти Германии вынуждены были бы уступить. Но для того, чтобы они это не смогли сделать, и подорвали эти газопроводы.
С точки зрения международного права, с точки зрения всей системы отношений, международной торговли, которая складывалась после 1944 года, после Бреттон-Вудской конференции – это пиратство и терроризм.
Виновные не будут найдены официально, по вполне понятной причине, поскольку нельзя же говорить, что это сделали Соединенные Штаты Америки технически, или Великобритания.
Польша уже сказала, это, безусловно, сделала Россия.
- Многие считают, что этот взрыв выгоден России. Логика тут такая: отсутствие российского газа бьет по Германии, начинается кризис в немецкой экономике, который приводит к кризису в европейской экономике, начинаются волнения… В итоге, Германия и Европа больше не будут помогать Украине.
- Разные временные интервалы. Украина – это краткосрочные. Разрушение экономики Евросоюза – среднесрочные. А для России – она выстраивает стратегические планы, и с точки зрения стратегических планов это плохо, потому что это не дает возможность экспортировать газ. Россия исходит из того, что по итогам кризиса Германия хотела бы покупать дешевый газ.
Михаил Хазин интервью
21 июня, 17:38
Михаил Хазин: По итогам кризиса Евросоюза уже не будетЧерез год-полтора начнется деиндустриализация Западной Европы, и тогда выяснится, что газа и нефти у них достаточно, но нет денег. Уровень жизни упадет катастрофически, предсказывает экономист и публицист Михаил Хазин
- А России выгодно существование Европейского Союза или нет?
- Понимаете, в чем дело, Европейский Союз - это абсолютно русофобская структура в сегодняшнем варианте. Ушли те времена, когда в Европе были сильные национальные политики – Миттеран, Шредер, Коль.
По этой причине это образование является абсолютно несубъектным, то есть, там договариваться не с кем. К тому же оно полностью контролируется Великобританией и Соединенными Штатами Америки.
Поэтому с системно-стратегической точки зрения нам выгодно, чтобы это образование разрушилось. Дело даже тут не в Украине. Украина тут совершенно особой роли не играет.
- Рано или поздно, наверное, эти газопроводы будут восстановлены. Что нужно делать тогда России и ее контрагентам, которые получают российский газ, чтобы таких терактов больше не происходило?
- Должна быть политическая субъектность. Вы понимаете, с точки зрения ситуации, как должна ответить Германия? То, что происходит, это на самом деле объявление войны.
Кто-то объявил войну Германии. Либо это частные лица, тогда они должны быть пойманы и повешены не реях, как пираты. Либо это государство – тогда это война. Я думаю, что Германия промолчит.
Дмитрий Дробницкий интервью
13:36
Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы
Что касается России, то Россия должна провести свое расследование. Россия должна сделать некоторые обвинительные заключения. Но в чем весь фокус – все же понимают, что у России есть некоторое преимущество.
- Почему?
- Потому что мы строили этот газопровод, исходя из логики договоренностей с Германией. Предполагалось, что Германия будет лидером Евросоюза, а Германия от этого отказалась. Но поставлять им сжиженный газ мы можем. Более того, мы это делаем.
Вне всякого сомнения, мы должны провести расследование и предъявить США политическое обвинение.
 
Северный поток-2Северный потокМихаил Хазин
 
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Заголовок открываемого материала
15:40Европа без газопроводов. Какой план у Запада?
15:36Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США
15:16В США посоветовали правительству Байдена не рисковать ядерной войной из-за "коррумпированной" Украины
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