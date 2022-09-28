https://ukraina.ru/20220928/1039175587.html

Европа будет покупать газ дороже. За диверсией на "Северных потоках" могут стоять США

Европа будет покупать газ дороже. За диверсией на "Северных потоках" могут стоять США - 28.09.2022 Украина.ру

Европа будет покупать газ дороже. За диверсией на "Северных потоках" могут стоять США

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T15:06

2022-09-28T15:06

2022-09-28T15:06

эксклюзив

северный поток

северный поток-2

теракт

сша

газ

европа

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Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский публично поблагодарил США за диверсию на "Северных потоках". При этом глава Госдепа подтвердил факт "саботажа" на подводных газопроводах из России в Европу.Сейсмологи сообщают о мощных подводных взрывахУже к середине дня 27 сентября стало ясно, что утечки газа на трёх ветках системы подводных газопроводов "Северный поток" являются следствием диверсии.Так, шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на трассах магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом заявил преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети (Svenska nationella seismiska nätet, SNSN) Б.Лунд.Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции. Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 26 сентября, второй – в тот же день в 19:04.Предупреждения об утечке газа поступили от Шведской морской администрации (Sjöfartsverket) 26 сентября в 13:52 и 20:41 соответственно, после того, как корабли обнаружили пузыри на поверхности. По словам Б. Лунда, информация о взрывах передана в шведские вооруженные силы.В тот же день британское агентство Reuters сообщило: "Два сейсмических толчка, больше похожих на взрывы, чем на те, что фиксируются при землетрясениях, были зарегистрированы в понедельник на сейсмографических станциях в Дании, Швеции и Германии".По информации агентства, сейсмологи из Уппсальского университета Швеции считают, что инциденты с утечкой газа на "Северных потоках" произошли из-за взрывов, а не землетрясений или оползней. По мнению учёных, взрывы произошли в воде. По их оценкам, второй взрыв по мощности соответствует эквиваленту в 100 килограммов динамита.Европейские политики прямо говорят о диверсииГлава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из "Северных потоков" произошли вследствие "взрывов"."Утечка газа из (трубопроводов) "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем. Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никакой причины, действующего лица или мотива", – написала министр в соцсетях 27 сентября.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в тот же день, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности. Премьер также отметила, что власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.По словам министра энергетики Дании Дана Йергенсена, власти страны считают, что утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами" и не произошли случайно.Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры."Взрыв газопровода "Северный поток" в Балтийском море – это диверсия, диверсия произошла в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество между союзниками по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критической инфраструктуры", – написал Пабрикс в Twitter 27 сентября.Кроме этого, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил 27 сентября в комментарии американскому агентству Bloomberg, что "доказательства указывают на то, что это была силовая акция, нежели техническая проблема".Пятнадцать минут славы Радослава СикорскогоХотя главным выгодополучателем прекращения работы "Северных потоков" являются США, большинство экспертов и политиков весьма и осторожно высказывали предположения о том, кто мог организовать диверсию на подводных газопроводах. Однако нашёлся политик, который, используя молодёжный сленг, решил "словить хайп".Во вторник, 27 сентября, бывший глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента от этой страны Радослав Сикорский разместил в социальной сети Twitter фото участка Балтийского моря, где поднимается газ из подорванного "Северного потока", и дописал: "Спасибо, США".Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток – 2".Официальный представитель МИД России Мария Захароваспросила, является ли этот пост признанием в теракте."Это официальное заявление о теракте?" – задала вопрос Захарова в своем Telegram-канале.Видимо, подобных вопросов было много, потому что на следующий день Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" – лишь его личная "рабочая гипотеза"."Пусть датское расследование установит виновных. Рабочие гипотезы о том, у кого был мотив и возможность сделать это, я выдвигаю, естественно, только от своего имени", – написал Сикорский в Twitter.При этом он не скрывает радости от того, что газопровод поврежден."Я рад, что "Северный поток", с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши", – написал евродепутат.Свидетельства причастности США к диверсии на "Северных потоках"Сайт USNI News, отслеживающий передвижение американского военно-морского флота в ежесуточном режиме, сообщил, что в ночь взрывов три транспортных корабля ВМФ США пребывали в районе Борнхольма.Так, 27 сентября из Балтийского моря в Северное вышел американский десантный корабль "Оук Хилл", который до этого был в польской Гдыне, – значит, в ночь на 26 сентября как раз пребывал в районе датского острова Борнхольм. А вместе с ним шел десантный транспортный корабль-док "Арлингтон" и десантный транспорт-док "Гунстон Холл".А по данным сайта ads-b.nl, с 4 сентября шесть различных вертолётов "Сикорский MH-60S", базирующихся на авианесущем штурмовом корабле ВМС США USS Kearsarge, регулярно летали не просто вдоль трассы "Северного потока – 2", а вообще между точками, в которых произошла авария. USS Kearsarge принимал участие в международных учениях в Балтийском море, и как раз 27 сентября закончил выполнение задач.Кроме того, в июньском номере специализированного журнала Sea Power американцы хвастались экспериментами в области подводных беспилотников, которые они использовали на учениях BALTOPS 22 – как раз в районе острова Бронхольм.При этом в Вашингтоне не спешат брать на себя ответственность за диверсию – видимо, рассчитывая на то, что результаты расследования появятся нескоро.Вечером 27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сказал лишь:"По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам.Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы".По его словам, Вашингтон "усиленно работает над решением проблемы энергетической безопасности Европы и мира". В переводе: "А теперь вы будете вместо дешёвого российского трубопроводного газа покупать американский сжиженный, который в несколько раз дороже".

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, северный поток, северный поток-2, теракт, сша, газ, европа