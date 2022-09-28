https://ukraina.ru/20220928/1039171888.html

Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море

Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море - 28.09.2022 Украина.ру

Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T14:00

2022-09-28T14:00

2022-09-28T15:16

эксклюзив

северный поток

россия

эксперты

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Диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.Уже 27 сентября в Nord Stream заявили об одновременном разрушении трех ниток газопровода, отметив, что «разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер».«Целенаправленная атака»Беспрецедентный характер повреждений газопроводов сразу же вызвал подозрения в том, что это не было случайностью или следствием каких-то стихийных природных явлений. Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции выразили уверенность в том, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» были вызваны взрывами, а не землетрясением или же оползнем. Об этом пишет агентство Reuters.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, согласно первоначальным данным, в отношении газопровода была совершена «атака или какой-то саботаж», хотя у Вашингтона пока нет подтверждений этому.Резкое падение давления в одной из ниток «Северного потока — 2» и в обеих трубах «Северного потока — 1» могло быть результатом «целенаправленных атак», сообщило 27 сентября немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов.Ищут следКто же мог атаковать? Специалисты обсуждают несколько версий. В частности, указывают на украинский след — точнее, на некие стоящие за Киевом силы. Кстати, ФСБ предотвратила 22 сентября попытку совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса России, вероятно, речь идет о «Турецком потоке».А в Киеве и в Варшаве рассуждают о возможной причастности... самой Москвы. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своих подозрениях в адрес России в намеренном повреждении газопровода «Северный поток». На это заявление отреагировал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, «только люди с нарушенной психикой, либо с зашкаливающим цинизмом могли прийти к подобным выводам».Американский след. Байден еще в феврале угрожал «Северному потоку», напоминает телеграм-канал «ДеньгиРынкиВласть» (РДВ). Теперь же диверсии на СП-1 и СП-2 ставят точку на поставках российского газа в Европу, а это выгодно США — они становятся основными поставщиками сжиженного сланцевого газа европейским странам.Правда, как считает политолог Дмитрий Дробницкий, для поставок сжиженного газа в Европу у США недостаточно танкеров, а те, что есть, и в США, и в мире, уже давно зафрахтованы. Строительство новых танкеров потребует нескольких лет.Портал «Политикус» сообщает, что экспедиционный отряд кораблей ВМС США под предводительством универсального десантного корабля USS Kearsarge ровно в день взрывов закончил выполнение задач в Балтийском море. Совпадение?«Все очень серьезно»Экс-президент США Дональд Трамп поддержал версию о том, что утечка на «Северном потоке» была вызвана действиями США, утверждает американское издание Raw Story. В собственной соцсети Truth Social Трамп прокомментировал пост экс-главы МВД Польши Радека Сикорского в Twitter, где польский политик написал: «Спасибо, США» над фотографией с места утечки.«Вот это действительно очень серьезно!», — заявил экс-президент США.Еще один факт. Несколько недель назад США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники. Уточняется, что такую информацию Берлину передавала летом американская разведывательная служба.Европа снимет розовые очкиМы уже упомянули о том, что США в результате ЧП на газопроводах становится основным поставщиком СПГ в Европу. Выгодно это ЧП также Польше и Украине (пока сохраняется транзит). Европейцы в проигрыше. Газпром тоже. Ремонт газопроводов может затянуться на годы, а сколько потребуется средств? Как отметил заместитель главы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью изданию NEWS.ru, если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента — и тогда Газпром может рассчитывать на требование возмещения убытков.Но нет худа без добра, Европе этот инцидент поможет снять розовые очки, считает российский политтехнолог Марат Баширов. Он в своем телеграм-канале отметил, что это «огромные экономические потери для тех, кто вложился в эти проекты».«Но такой поворот событий снимает розовые очки в первую очередь у Европы. Американцы ясно дают понять, что не допустят самостоятельности стран Евросоюза, держат их как кормовую экономическую базу для своей экономики, не позволят Европе развиваться в кооперации с Китаем, будут мешать строить независимые от них транспортные торговые пути из Азии в Европу. И для достижения этих целей американцы пойдут на любые действия. Война, террор, санкции, экономическое удушение, убийства лидеров — всё идет в ход. Мы всё об этом знаем», — констатировал эксперт.По его мнению, «подрыв газопроводов — это совершение теракта в отношении европейцев с четким намерением заставить их покупать только тот газ, который одобрен США». Благодаря этому становятся понятными контуры нового мира: производства из ЕС мигрируют в США, которые таким образом ликвидируют свой технологический и промышленный дисбаланс в борьбе с Китаем.

https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html

https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, северный поток, россия, эксперты