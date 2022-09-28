Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море - 28.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220928/1039171888.html
Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море
Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море - 28.09.2022 Украина.ру
Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море
Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T14:00
2022-09-28T15:16
эксклюзив
северный поток
россия
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_13b29b921d19db34f8cbe8778ca3f65a.jpg.webp
Диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.Уже 27 сентября в Nord Stream заявили об одновременном разрушении трех ниток газопровода, отметив, что «разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер».«Целенаправленная атака»Беспрецедентный характер повреждений газопроводов сразу же вызвал подозрения в том, что это не было случайностью или следствием каких-то стихийных природных явлений. Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции выразили уверенность в том, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» были вызваны взрывами, а не землетрясением или же оползнем. Об этом пишет агентство Reuters.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, согласно первоначальным данным, в отношении газопровода была совершена «атака или какой-то саботаж», хотя у Вашингтона пока нет подтверждений этому.Резкое падение давления в одной из ниток «Северного потока — 2» и в обеих трубах «Северного потока — 1» могло быть результатом «целенаправленных атак», сообщило 27 сентября немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов.Ищут следКто же мог атаковать? Специалисты обсуждают несколько версий. В частности, указывают на украинский след — точнее, на некие стоящие за Киевом силы. Кстати, ФСБ предотвратила 22 сентября попытку совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса России, вероятно, речь идет о «Турецком потоке».А в Киеве и в Варшаве рассуждают о возможной причастности... самой Москвы. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своих подозрениях в адрес России в намеренном повреждении газопровода «Северный поток». На это заявление отреагировал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, «только люди с нарушенной психикой, либо с зашкаливающим цинизмом могли прийти к подобным выводам».Американский след. Байден еще в феврале угрожал «Северному потоку», напоминает телеграм-канал «ДеньгиРынкиВласть» (РДВ). Теперь же диверсии на СП-1 и СП-2 ставят точку на поставках российского газа в Европу, а это выгодно США — они становятся основными поставщиками сжиженного сланцевого газа европейским странам.Правда, как считает политолог Дмитрий Дробницкий, для поставок сжиженного газа в Европу у США недостаточно танкеров, а те, что есть, и в США, и в мире, уже давно зафрахтованы. Строительство новых танкеров потребует нескольких лет.Портал «Политикус» сообщает, что экспедиционный отряд кораблей ВМС США под предводительством универсального десантного корабля USS Kearsarge ровно в день взрывов закончил выполнение задач в Балтийском море. Совпадение?«Все очень серьезно»Экс-президент США Дональд Трамп поддержал версию о том, что утечка на «Северном потоке» была вызвана действиями США, утверждает американское издание Raw Story. В собственной соцсети Truth Social Трамп прокомментировал пост экс-главы МВД Польши Радека Сикорского в Twitter, где польский политик написал: «Спасибо, США» над фотографией с места утечки.«Вот это действительно очень серьезно!», — заявил экс-президент США.Еще один факт. Несколько недель назад США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники. Уточняется, что такую информацию Берлину передавала летом американская разведывательная служба.Европа снимет розовые очкиМы уже упомянули о том, что США в результате ЧП на газопроводах становится основным поставщиком СПГ в Европу. Выгодно это ЧП также Польше и Украине (пока сохраняется транзит). Европейцы в проигрыше. Газпром тоже. Ремонт газопроводов может затянуться на годы, а сколько потребуется средств? Как отметил заместитель главы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью изданию NEWS.ru, если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента — и тогда Газпром может рассчитывать на требование возмещения убытков.Но нет худа без добра, Европе этот инцидент поможет снять розовые очки, считает российский политтехнолог Марат Баширов. Он в своем телеграм-канале отметил, что это «огромные экономические потери для тех, кто вложился в эти проекты».«Но такой поворот событий снимает розовые очки в первую очередь у Европы. Американцы ясно дают понять, что не допустят самостоятельности стран Евросоюза, держат их как кормовую экономическую базу для своей экономики, не позволят Европе развиваться в кооперации с Китаем, будут мешать строить независимые от них транспортные торговые пути из Азии в Европу. И для достижения этих целей американцы пойдут на любые действия. Война, террор, санкции, экономическое удушение, убийства лидеров — всё идет в ход. Мы всё об этом знаем», — констатировал эксперт.По его мнению, «подрыв газопроводов — это совершение теракта в отношении европейцев с четким намерением заставить их покупать только тот газ, который одобрен США». Благодаря этому становятся понятными контуры нового мира: производства из ЕС мигрируют в США, которые таким образом ликвидируют свой технологический и промышленный дисбаланс в борьбе с Китаем.
https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html
https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_94057ef58780fb77a11e2fe4833b9634.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, северный поток, россия, эксперты
Эксклюзив, Северный поток, Россия, эксперты

Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море

14:00 28.09.2022 (обновлено: 15:16 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.
Уже 27 сентября в Nord Stream заявили об одновременном разрушении трех ниток газопровода, отметив, что «разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер».
«Целенаправленная атака»
Беспрецедентный характер повреждений газопроводов сразу же вызвал подозрения в том, что это не было случайностью или следствием каких-то стихийных природных явлений. Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции выразили уверенность в том, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» были вызваны взрывами, а не землетрясением или же оползнем. Об этом пишет агентство Reuters.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, согласно первоначальным данным, в отношении газопровода была совершена «атака или какой-то саботаж», хотя у Вашингтона пока нет подтверждений этому.
Резкое падение давления в одной из ниток «Северного потока — 2» и в обеих трубах «Северного потока — 1» могло быть результатом «целенаправленных атак», сообщило 27 сентября немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов.
Ищут след
Кто же мог атаковать? Специалисты обсуждают несколько версий. В частности, указывают на украинский след — точнее, на некие стоящие за Киевом силы. Кстати, ФСБ предотвратила 22 сентября попытку совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса России, вероятно, речь идет о «Турецком потоке».
А в Киеве и в Варшаве рассуждают о возможной причастности... самой Москвы. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своих подозрениях в адрес России в намеренном повреждении газопровода «Северный поток». На это заявление отреагировал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, «только люди с нарушенной психикой, либо с зашкаливающим цинизмом могли прийти к подобным выводам».
Американский след. Байден еще в феврале угрожал «Северному потоку», напоминает телеграм-канал «ДеньгиРынкиВласть» (РДВ). Теперь же диверсии на СП-1 и СП-2 ставят точку на поставках российского газа в Европу, а это выгодно США — они становятся основными поставщиками сжиженного сланцевого газа европейским странам.
Правда, как считает политолог Дмитрий Дробницкий, для поставок сжиженного газа в Европу у США недостаточно танкеров, а те, что есть, и в США, и в мире, уже давно зафрахтованы. Строительство новых танкеров потребует нескольких лет.
Портал «Политикус» сообщает, что экспедиционный отряд кораблей ВМС США под предводительством универсального десантного корабля USS Kearsarge ровно в день взрывов закончил выполнение задач в Балтийском море. Совпадение?
Дмитрий Дробницкий интервью
13:36
Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы
«Все очень серьезно»
Экс-президент США Дональд Трамп поддержал версию о том, что утечка на «Северном потоке» была вызвана действиями США, утверждает американское издание Raw Story. В собственной соцсети Truth Social Трамп прокомментировал пост экс-главы МВД Польши Радека Сикорского в Twitter, где польский политик написал: «Спасибо, США» над фотографией с места утечки.
«Вот это действительно очень серьезно!», — заявил экс-президент США.
Еще один факт. Несколько недель назад США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники. Уточняется, что такую информацию Берлину передавала летом американская разведывательная служба.
Европа снимет розовые очки
Мы уже упомянули о том, что США в результате ЧП на газопроводах становится основным поставщиком СПГ в Европу. Выгодно это ЧП также Польше и Украине (пока сохраняется транзит). Европейцы в проигрыше. Газпром тоже. Ремонт газопроводов может затянуться на годы, а сколько потребуется средств? Как отметил заместитель главы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью изданию NEWS.ru, если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента — и тогда Газпром может рассчитывать на требование возмещения убытков.
Но нет худа без добра, Европе этот инцидент поможет снять розовые очки, считает российский политтехнолог Марат Баширов. Он в своем телеграм-канале отметил, что это «огромные экономические потери для тех, кто вложился в эти проекты».
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:13
Как Запад слил "Северный поток" в "Балтийскую трубу". Кому выгодна диверсия на российском газопроводе
«Но такой поворот событий снимает розовые очки в первую очередь у Европы. Американцы ясно дают понять, что не допустят самостоятельности стран Евросоюза, держат их как кормовую экономическую базу для своей экономики, не позволят Европе развиваться в кооперации с Китаем, будут мешать строить независимые от них транспортные торговые пути из Азии в Европу. И для достижения этих целей американцы пойдут на любые действия. Война, террор, санкции, экономическое удушение, убийства лидеров — всё идет в ход. Мы всё об этом знаем», — констатировал эксперт.
По его мнению, «подрыв газопроводов — это совершение теракта в отношении европейцев с четким намерением заставить их покупать только тот газ, который одобрен США».
Благодаря этому становятся понятными контуры нового мира: производства из ЕС мигрируют в США, которые таким образом ликвидируют свой технологический и промышленный дисбаланс в борьбе с Китаем.
 
ЭксклюзивСеверный потокРоссияэксперты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36Хазин: Взрыв на газопроводах – это объявление войны Германии. А обвинения должны быть предъявлены США
15:16В США посоветовали правительству Байдена не рисковать ядерной войной из-за "коррумпированной" Украины
15:06Европа будет покупать газ дороже. За диверсией на "Северных потоках" могут стоять США
15:02Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе
14:58План победы от ECFR, или С кем воюет Россия?
14:52Западным городом России станет Лиссабон? Спецрепортаж о новых результатах СВО. Видео
14:46Под присмотром. Как Россия будет защищать свои новые субъекты
14:34Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов Украины
14:08Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков
14:00Что произошло с "Северными потоками"? Политики и эксперты о ЧП в Балтийском море
13:59В США рассказали об ужасных результатах военного вмешательства Пентагона в различных странах мира
13:49Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом
13:41Первым оказался в Донбассе: непредвзятое мнение турецкого журналиста о спецоперации на Украине. Видео
13:36Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы
13:29Путина попросили принять Херсонскую область в состав России
13:28"Вопросов очень и очень много": Песков прокомментировал ЧП с "Северным потоком"
13:13Как Запад слил "Северный поток" в "Балтийскую трубу". Кому выгодна диверсия на российском газопроводе
12:58Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов
12:57Прокол вышел. США в Совбезе ООН признались, что бессмысленно не признавать референдумы
12:44Главы республик Донбасса выехали в Москву
Лента новостейМолния