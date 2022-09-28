https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html

Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы

Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы - 28.09.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Взрывы на "Северном потоке" — катастрофа для Европы, Азия попробует отжать их заводы

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T13:36

2022-09-28T13:36

2022-09-28T14:26

интервью

дмитрий дробницкий

украина

северный поток

северный поток-2

сша

диверсии

россия

энергетика

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Насколько разумна версия с заменой поставок российского газа американским сжиженным и чем грозит полная остановка прокачки в Европу, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.— Дмитрий Олегович, что нам делать с «Северным потоком» после этого инцидента? Кому это выгодно, может быть Америке из-за цен, и кто ответит?— Надо разбираться, что там произошло, я до сих пор до конца не понял. Не могу пока построить состоятельную гипотезу. Да, диверсия не исключена, это точно, потому что все три нитки — как-то странно. И записи, которые показывают, что газ бьет просто из моря.Кто бы ни был в этом виноват и что бы там ни произошло, это очень серьезный удар по газовым связям России и Европы. Там по разным причинам: и загрязнение окружающей среды, и явная проблема с заполнением хранилищ на зиму, — все это надо восстановить теперь…Это долгое дело, чтобы сейчас это быстро починить, даже в условиях, когда между РФ и Европой было взаимопонимание, это можно было бы, наверное, относительно быстро залечить, но требовало бы огромных усилий и вложений.Сейчас нанесен огромный удар по связям России и Европы, и быстро это на нет не сойдет. Европе придется как-то соображать, а что делать-то? Как дальше жить?— А кому тогда выгодна такая ситуация?— Что касается сжиженного газа, эта идея о том, что Америка хочет заместить российский газ своим, несостоятельна. Нет столько газовозов, чтобы снабдить Европу. Они могут сейчас какие-то трубы из Северной Африки, еще какие-то ходы дополнительные, каспийский коридор рассматривается. Там много вариантов есть. Но на деле это годы и годы.Обеспечить нынешнюю Европу с сохранением статус-кво при помощи газовозов невозможно, в мире менее трех сотен штук, и ни один из них не доступен сейчас для свободного бронирования.— То есть это может быть и украинская провокация?— Да кто ж знает? Мы, наверное, очень долго не узнаем. Бывают такие происшествия… Есть две точки зрения на ситуацию с упавшим малазийским боингом, который над Донбассом упал, был сбит. А тот боинг, который в индийском океане куда-то усвистел и все, нашли только куски обшивки.Что там произошло? Никто не знает до сих пор. Есть такие происшествия, которые очень долго не будут понятны. Особенно, в нынешнем мире, где все друг на друга пальцем указывают. Ну а как вы узнаете?Я одно могу сказать: это очень плохие новости для Европы, это окончательный приговор. Вам нужны здесь специалисты по такого рода системам, чтобы сказать, насколько это можно было бы совместными усилиями восстановить. А учитывая, что никакого сотрудничества нет, это никто не восстановит, это только сейчас перекроют газ — и привет!И что дальше делать? Или могут быть даже там необратимые разрушения конструкций. Европа без трубного газа не выживает в том виде, в котором она есть.Даже если по мановению волшебной палочки появятся триста танкеров, вот хоть завалят ее танкерами, а это появится через 7 лет, если этим заняться, а денег нет, инфляция кругом. Как вы это сделаете?Даже если это сделать, это не та Европа будет, которую мы знаем. Та Европа, которую мы знаем, — без инфляции и с безграничной эмиссией и дешевыми советскими ранее, а теперь — с российскими энергоносителями. Всё, этой Европы больше нет.— То есть уже сейчас, после разрушения и остановки этих трех ниток, это уже катастрофа для Европы? Или пока нет?— Конечно! То есть с отложенным эффектом, потому что хранилища на 80% заполнены. Есть один вопрос: куда они будут газ пускать? Мне даже интересно.Куда будут содержимое хранилищ расходовать? Понятно, что есть еще нитки, которые идут через Беларусь и Украину, я не помню, в каком они состоянии, как-то вроде их использовать можно чисто теоретически, как-то они работали. Но они в не очень хорошем состоянии.Самый главный газ шел через СП-1. Это основная часть сделок между РФ и европейскими операторами и основная часть снабжение Европы была.Поступает им сейчас по мелочам что-то — часть в виде сжиженного газа, наверное, в виде каких-то трансъевропейских ниток. Вопрос: на что они это пустят? На социалку, чтобы не дать людям замерзнуть окончательно. Или в бизнес? И все равно любой из этих вариантов [это] не та Европа, что мы привыкли видеть. Это ускорение полного распада. Я гарантирую.Скорее всего, сейчас начнут орать в Вашингтоне, что это все придумал Владимир Путин, чтобы использовать энергоресурсы в качестве орудия.— Если представить, что по разным причинам мы прекратим еще и поставки газа через украинскую ГТС, это для нас потеря по деньгам, но политическая победа или нет?— Не вижу большого проигрыша в среднесрочной перспективе. В краткосрочной — это падение каких-то доходов. Но среднесрочной — нет, потому что отнюдь не все потребители российского газа пошли на ту половинчатую схему платежей в рублях, которая была предложена президентом, а затем Правительством озвучена.Это не дает нам пока рублевого ценообразования, в этом смысле быстрый разворот в базе, который мы сделали и продолжаем делать, потому что надо расширять «Силу Сибири» и так далее. Там, кстати, турбины стоят отечественные двух наших предприятий, которые изначально разрабатывались для «Силы Сибири».Европа все равно в среднесрочной перспективе попала бы в рецессию, и потребление газа — трубного или сжиженного — оно бы упало. Это все равно бы не давало надежной выручки при любых раскладах. А в условиях политической нестабильности, когда они еще и отказываются от дешевой энергии, естественно, будет рецессия.— Как могут отреагировать на ситуацию в Азии?— Да, сейчас всплеск цен, потому что Азия не собирается уходить в рецессию. Индия и Китай сделают все, чтобы в нее не попасть, а потому будут потреблять энергоресурсы, любые деньги за них заплатят. Это будет сопровождаться определенными трудностями, но они не хотят рецессию, по планам у них рост, значит, нужна энергия, ее надо продавать туда.Европа в кризисе, они сами его устроили, они не сказали ни слова против, когда им приказали самоубиться.Это ничего не решает, по большому счету, ну просто потому, что такое решение было принято европейскими лидерами. Не ими, но формально это они приняли решение. Это гвоздь в крышку гроба.Еще раз: для России же в краткосрочной перспективе это, может, и потери. И то вопрос, потому что там еще «евровые» платежи, все равно евро где-то участвует, а валюта эта ненадежная, выигрыши там сомнительные. Все равно пришлось бы сокращать поставки в ЕС.Если бы только в Европе нельзя было бы купить то, чего нам действительно нужно, скажем, весь завод БМВ в сборе с инженерами перевезти куда-то под Ульяновск. Но это и так можно будет сделать. Есть еще фактор удобрений и других товаров. Я бы сейчас начал что-то вроде операции «скрепка».Через, условно говоря, год объемы поставок все равно бы снижались. Ну эмиссионный станок бы уже просто не срабатывал, всё равно в Европе нет денег, их товары не особо нужны, есть только товары, принадлежащие европейцам на территории Юго-Восточной Азии или Латинской Америки.А там будет попытка со стороны многих стран просто отнять эти производства за долги или другим путем. И это уже делается.

https://ukraina.ru/20220928/1039152173.html

https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html

https://ukraina.ru/20220927/1039137491.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, дмитрий дробницкий, украина, северный поток, северный поток-2, сша, диверсии, россия, энергетика