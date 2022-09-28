https://ukraina.ru/20220928/1039169519.html

"Вопросов очень и очень много": Песков прокомментировал ЧП с "Северным потоком"

"Вопросов очень и очень много": Песков прокомментировал ЧП с "Северным потоком" - 28.09.2022 Украина.ру

"Вопросов очень и очень много": Песков прокомментировал ЧП с "Северным потоком"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября назвал абсурдными обвинения в адрес России по поводу произошедшего с газопроводом "Северный поток" и высказал мнение о причастности к этому США

2022-09-28T13:28

2022-09-28T13:28

2022-09-28T13:28

новости

северный поток

северный поток-2

газ

песков

чп

взрыв

сша

европа

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Два дня назад оператор проектов "Северный поток" и "Северный поток-2" зафиксировал резкое падение давления в этих газопроводах, это произошло из-за одновременных разрушений в трех нитках газопроводов.Песков рассказал, что в Кремле нет пока понимаю, из-за чего это все произошло. "Вопросов очень много... Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв", - сказал он. Версия о причастности к ЧП России, отметил он, предсказуемо абсурдна, так как РФ лишилась пути поставки газа в Европу. Также Песков прокомментировал угрозы президента США Джо Байдена, который в феврале этого года пообещал избавиться от "Северного потока-2". Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что Соединенные Штаты очень заинтересованы в получении суперприбылей от поставок голубого топлива в Европу.

https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html

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новости, северный поток, северный поток-2, газ, песков, чп, взрыв, сша, европа