https://ukraina.ru/20220928/1039165558.html

Прокол вышел. США в Совбезе ООН признались, что бессмысленно не признавать референдумы

Прокол вышел. США в Совбезе ООН признались, что бессмысленно не признавать референдумы - 28.09.2022 Украина.ру

Прокол вышел. США в Совбезе ООН признались, что бессмысленно не признавать референдумы

Вечером 27 сентября, пока подводили итоги голосования на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, в Нью-Йорке проходило Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T12:57

2022-09-28T12:57

2022-09-28T12:57

эксклюзив

совбез оон

россия

небензя

украина

владимир зеленский

референдум

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Вечером 27 сентября, пока подводили итоги голосования на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, в Нью-Йорке проходило заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое этому вопросу.Уже по традиции, вопреки регламенту, поступило предложение предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому по видеосвязи. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, как и прежде, выступил против, подчеркнув, что российская сторона не возражает против участия в заседаниях президента Украины или его представителей как такового, но, согласно правилам, регулирующим работу Совета Безопасности ООН более 75 лет, допускается только очное выступление. Небензя призвал не превращать Совет Безопасности ООН в площадку для политических шоу."Именно такое шоу украинская делегация устроила в Генеральной Ассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда в зал срежиссированно нагонялась массовка, чтобы аплодировать заранее записанному видеовыступлению украинского президента, а потом это снималось на телефоны и затем выдавалось в соцсетях за его якобы широкую поддержку среди членов Генассамблеи. Коллеги, не надо думать, что этого никто не заметил. Многие делегации выражали недоумение, когда эти группы якобы сторонников под руководством западных делегатов заходили и также централизованно выходили, выполнив свою роль", - заявил Небензя.На связи вновь ЗеленскийГолосование по таким вопросам не предусматривает применения права вето, поэтому Зеленскому разрешили выступить по видеосвязи. Президент Украины не был оригинален – он призвал к дальнейшему ужесточению санкций против России и её глобальной изоляции."Эта страна больше не может быть постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. Россию нужно исключить из всех международных организаций. Если это трудно сделать с точки зрения процедур, то нужно приостановить её участие", – заявил Зеленский.Уточнение об отсутствии процедуры по исключению государства из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН украинский президент сделал впервые за все разы, сколько выступал с этой инициативой. Возможно, старшие товарищи подсказали. Например, американцы: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд ещё в начале апреля говорила в интервью телеканала MSNBC, что "Россия – член Совета Безопасности, это факт, и изменить его невозможно".Дальше – больше. Зеленский считает, что Россия не должна иметь не только право вето в Совете Безопасности ООН, но и ядерное оружие."Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, потому что не способна гарантировать безопасность мира. Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС, что является дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия", – утверждает президент Украины.Не лишним было бы напомнить, почему российские войска в самом начале военной спецоперации установили контроль над Запорожской АЭС. Зеленский, выступая 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, а если мероприятие не состоится или Киев не получит гарантий безопасности, то признает документ недействительным.C трактовкой юридического статуса Будапештского меморандума не всё так просто: Киев считает, что документ вступил в силу с момента подписания, а позиция Москвы заключается в том, что он не имеет юридической силы, поскольку ни одна страна-подписант его не ратифицировала, соответственно, это не более чем протокол о намерениях сторон. Несостоятельность Будапештского меморандума признал и Вашингтон.Тем не менее, слова Зеленского имели сверхважное значение – фактически он прямым языком объявил о намерении пересмотреть обязательства государства по части отказа от ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России, тем более, в качестве средств доставки ядерного оружия могут применяться ракеты советского производства "Точка-У" с дальностью полёта порядка 110 км. К тому же в стране оставались предприятия, обладающие необходимой компетенцией для модернизации таких вооружений.Чтобы избежать ядерной катастрофы в результате диверсий украинских националистов, российские военные взяли под свой контроль Запорожскую АЭС, деятельность станции продолжал обеспечивать украинский персонал – сотрудники компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС).По поводу угроз, которые, как утверждает Зеленский, стали постоянным нарративом российских официальных лиц: предупреждая тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, о том, что роза ветров может развернуться и в их сторону, Путин в видеообращении к населению говорил о готовности России использовать все имеющиеся средства для защиты национальной безопасности, то есть в оборонительных целях, ни на кого РФ нападать не собирается.А в контексте прозвучавшего на заседании призыва заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло ко всем странам, обладающим ядерным оружием, в том числе Российской Федерации, вновь подтвердить приверженность неиспользованию и последовательной ликвидации ядерного оружия, стоит напомнить: совместное заявление пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Великобритании, Франции и Китая) о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятое 3 января 2022 года, было подготовлено по инициативе Москвы.В видеовыступлении на Зеленский также заявил, что если Россия признает итоги референдумов, то "с Путиным больше не о чем разговаривать".Оговорочка по ФрейдуДелегации США и Албании представили проект резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в которой говорится о том, что ООН не поддерживает использование силы для изменения границ, а также содержатся обвинения в адрес России.Постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа выразил надежду получить поддержку по тексту, "где ясно говорится об уважении к международному праву, неприемлемости действий России на Украине".По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, голосование по резолюции может состояться в ближайшие дни, не уточнив, когда именно."Я уверен, что вы знаете результаты, но это не остановит международное сообщество от дальнейшего выражения своей позиции. Потом мы двинемся в Генеральную Ассамблею", – сказал он.Более конкретной была глава американской делегации – голосование в Совете Безопасности ООН может пройти в конце текущей недели или в начале следующей.Однако, как отмечает телеканал CNN, представление подобной резолюции носит символический характер из-за наличия у России права вето, но США и их союзники всё равно пытаются добиться наибольшей поддержки своего документа.Линда Томас-Гринфилд сообщила, что если резолюцию не удастся принять в Совете Безопасности, то США вынесут её на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Но это ничего не изменит – решения Ассамблеи носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению. Похоже, бесперспективность собственной затеи осознают и сами авторы документа."США представят резолюцию, осуждающую бутафорские референдумы, проходящие на украинской территории. Мы знаем, что исход этой бутафорской резолюции… этих бутафорских референдумов был предрешён в Москве", – оговорилась Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.Избирательное право на самоопределениеРоссийская делегация выступала в конце. Чтобы, как написал в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, дать коллегам выговориться.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что, если бы Запад вместо преступного попустительства и лицемерия принудил своих подопечных на Украине соблюдать элементарные права человека и уважать своих же сограждан, никакой спецоперации со стороны России не потребовалась бы."С 2014 года Киев целенаправленно взял курс на физическое истребление "неугодных" жителей ЛНР и ДНР, между прочим, граждан Украины, при покровительстве ЕС и США. Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать Минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины. Я напомню, Минские соглашения предусматривали прекращение огня, прямой диалог Киева и Донбасса, предоставление ему особого статуса через принятие новой конституции. Все эти договорённости киевские власти цинично попрали, нарушив в том числе резолюцию СБ ООН 2202. И западные делегации не только этому не возмутились, они это тайно и явно поддерживали", – напомнил дипломат.По его словам, большое значение сыграл пример Крыма, который благодаря присоединению к РФ в 2014 году удалось спасти от трагичного сценария, развернувшегося на Донбассе. Тогда в адрес России звучали всё те же обвинения в агрессии и аннексии, но за 8 лет жизнь в регионе изменилась в лучшую сторону: активно развивается экономика, строится инфраструктура, люди живут без страха за свою жизнь."Власти Украины открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов (где прошли референдумы – ред.) "нелюдями", "особями". Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит "убраться из Украины в Россию". Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на Родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", – заявил Небензя.Российский дипломат обратил внимание на один факт, который, как он сразу отметил, представители западных стран не услышат, точнее сделают вид, что не услышали: референдумы проведены в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм, что могут подтвердить более 100 независимых международных наблюдателей из 40 стран, наблюдавшие за ходом голосования, они рассказывают в соцсетях и в комментариях СМИ, как были удивлены, с каким энтузиазмом жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отнеслись к референдумам, как долго ждали этого. Только ничего из этих рассказов наблюдателей на Западе не услышат в эфире местных СМИ, равно как и не увидят кадров с интервью с жителями этих регионов, добавил Небензя. Сами наблюдатели говорили журналистам, что реальность в корне отличается от той картинки, которую рисуют западные СМИ."Нас нисколько не удивляют пропагандистские вбросы о том, что людей якобы принуждают к голосованию, что их по несколько дней пытали, чтобы заставить сделать выбор в пользу присоединения к России. Или, как заявила мининдел Германии Анналена Бербок, "их расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки, пока рядом с ними стоят солдаты с автоматами Калашникова в руках". То есть, видимо, они голосуют уже после того как их "расстреляли и изнасиловали". А те солдаты, которых вы видели по телевизору, охраняли участников референдумов от весьма вероятных провокаций со стороны Украины", – недоумевал глава российской делегации.Что касается референдумов как таковых, то Запад давно использует двойные стандарты в этом вопросе. Небензя напомнил, что самые ярые критики голосования в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях были в первых рядах сторонников независимости Косово. Более 10 лет назад они утверждали, что край имеет право на выход из состава Сербии в случае реальной угрозы, это "отделение в целях защиты", хотя в тот момент, как отметил постпред РФ, косовским албанцам ничего уже давно не угрожало – Югославии уже не было на карте, а в разбомбленной НАТО Сербии в качестве миротворцев находился иностранных контингент. В 2008 году Запад заявлял, что международное право не запрещает провозглашение независимости – действительно, Устав ООН предусматривает право народа на самоопределение, хотя в Косово, в отличие от Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, не проводилось никакого свободного волеизъявления населения, а была лишь декларация независимости, принятая временным органом самоуправления с превышением его полномочий."Западные делегации сегодня на камеру сокрушаются о якобы имевшем место нарушении международного права и принципов Устава ООН, на самом деле оно их совершенно не заботит. Когда это отвечает их геополитическим интересам, как в случае с Косово, помогает реализовывать на Балканах собственные устремления, мешая народам идти суверенным путём развития, западные страны целиком поддерживают право на самоопределение. Когда же речь заходит о самоопределении как единственно возможном способе спасти от геноцида жителей Донбасса – они заявляют, что такого права у них нет. <...> Истерика, раздуваемая западными делегациями, в том числе и сегодня в Совете Безопасности, свидетельствует о том, что прямое волеизъявление граждан давно перестало быть критерием демократического выбора. Признание таковым является только лишь если это одобрено на Западе", – заявил Небензя.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, совбез оон, россия, небензя, украина, владимир зеленский, референдум