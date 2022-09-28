https://ukraina.ru/20220928/1039165448.html

Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ

Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ - 28.09.2022 Украина.ру

Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ

Если родственник гражданина России подлежащего мобилизации служит в Вооруженных силах Украины, гражданина все равно могут призвать, сообщается 28 сентября на портале правовой информации "Объясняем.РФ"

2022-09-28T12:30

2022-09-28T12:30

2022-09-28T12:30

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Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" для студентов очной и очно-заочной формы обучения.Также председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале заявил, что уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно.

https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

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новости, мобилизация, украина, всу, россия, призыв