Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ - 28.09.2022 Украина.ру
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Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ
Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ - 28.09.2022 Украина.ру
Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ
Если родственник гражданина России подлежащего мобилизации служит в Вооруженных силах Украины, гражданина все равно могут призвать, сообщается 28 сентября на портале правовой информации "Объясняем.РФ"
2022-09-28T12:30
2022-09-28T12:30
новости
мобилизация
украина
всу
россия
призыв
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Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" для студентов очной и очно-заочной формы обучения.Также председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале заявил, что уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно.
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новости, мобилизация, украина, всу, россия, призыв
Новости, мобилизация, Украина, ВСУ, Россия, призыв

Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ

12:30 28.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Если родственник гражданина России подлежащего мобилизации служит в Вооруженных силах Украины, гражданина все равно могут призвать, сообщается 28 сентября на портале правовой информации "Объясняем.РФ"
Да, могут. Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" для студентов очной и очно-заочной формы обучения.
Также председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале заявил, что уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:04
Чем Украина ответит на мобилизацию в России
 
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