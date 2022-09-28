https://ukraina.ru/20220928/1039165448.html
Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ
Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ - 28.09.2022 Украина.ру
Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ
Если родственник гражданина России подлежащего мобилизации служит в Вооруженных силах Украины, гражданина все равно могут призвать, сообщается 28 сентября на портале правовой информации "Объясняем.РФ"
2022-09-28T12:30
2022-09-28T12:30
2022-09-28T12:30
новости
мобилизация
украина
всу
россия
призыв
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Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" для студентов очной и очно-заочной формы обучения.Также председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале заявил, что уклонистов от мобилизации, которые покинули Россию, важно не впускать обратно.
https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, украина, всу, россия, призыв
Новости, мобилизация, Украина, ВСУ, Россия, призыв
Стало известно, подлежат ли мобилизации граждане России, родственники которых воюют в ВСУ
Если родственник гражданина России подлежащего мобилизации служит в Вооруженных силах Украины, гражданина все равно могут призвать, сообщается 28 сентября на портале правовой информации "Объясняем.РФ"