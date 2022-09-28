Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение - 28.09.2022 Украина.ру
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Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение - 28.09.2022 Украина.ру
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
Западные страны не готовы нарастить поставки вооружения Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе
2022-09-28T07:59
2022-09-28T07:59
новости
запад
оружие
украина
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Агентство отмечает, что западные государства уклоняются от поставок Киеву ракетных систем большой дальности, а также военной техники НАТО, так они хотят избежать прямой конфронтации с РФ.Германия ранее заявила о нехватке оружия для Украины. Позже это подтвердил Союз вооруженных сил ФРГ. Берлин уже поставил Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные самоходные установки Gepard и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.Минобороны ФРГ отказалось поставлять танки без поддержки других стран. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей Германии.
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новости, запад, оружие, украина
Новости, Запад, оружие, Украина

Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение

07:59 28.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Западные страны не готовы нарастить поставки вооружения Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе

"США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", — написано в материале.

Агентство отмечает, что западные государства уклоняются от поставок Киеву ракетных систем большой дальности, а также военной техники НАТО, так они хотят избежать прямой конфронтации с РФ.
Германия ранее заявила о нехватке оружия для Украины. Позже это подтвердил Союз вооруженных сил ФРГ. Берлин уже поставил Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные самоходные установки Gepard и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Минобороны ФРГ отказалось поставлять танки без поддержки других стран. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей Германии.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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