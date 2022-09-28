https://ukraina.ru/20220928/1039150184.html
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение - 28.09.2022 Украина.ру
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
Западные страны не готовы нарастить поставки вооружения Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе
2022-09-28T07:59
2022-09-28T07:59
2022-09-28T07:59
новости
запад
оружие
украина
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Агентство отмечает, что западные государства уклоняются от поставок Киеву ракетных систем большой дальности, а также военной техники НАТО, так они хотят избежать прямой конфронтации с РФ.Германия ранее заявила о нехватке оружия для Украины. Позже это подтвердил Союз вооруженных сил ФРГ. Берлин уже поставил Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные самоходные установки Gepard и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.Минобороны ФРГ отказалось поставлять танки без поддержки других стран. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей Германии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, оружие, украина
Новости, Запад, оружие, Украина
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
Западные страны не готовы нарастить поставки вооружения Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе
"США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", — написано в материале.
Агентство отмечает, что западные государства уклоняются от поставок Киеву ракетных систем большой дальности, а также военной техники НАТО, так они хотят избежать прямой конфронтации с РФ.
Германия ранее заявила о нехватке оружия для Украины. Позже это подтвердил Союз вооруженных сил ФРГ. Берлин уже поставил Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные самоходные установки Gepard и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Минобороны ФРГ отказалось поставлять танки без поддержки других стран. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей Германии.