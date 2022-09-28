https://ukraina.ru/20220928/1039150184.html

Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение

Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение - 28.09.2022 Украина.ру

Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение

Западные страны не готовы нарастить поставки вооружения Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе

2022-09-28T07:59

2022-09-28T07:59

2022-09-28T07:59

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запад

оружие

украина

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Агентство отмечает, что западные государства уклоняются от поставок Киеву ракетных систем большой дальности, а также военной техники НАТО, так они хотят избежать прямой конфронтации с РФ.Германия ранее заявила о нехватке оружия для Украины. Позже это подтвердил Союз вооруженных сил ФРГ. Берлин уже поставил Киеву реактивные системы залпового огня MARS, зенитные самоходные установки Gepard и самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.Минобороны ФРГ отказалось поставлять танки без поддержки других стран. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей Германии.

https://ukraina.ru/20220927/1039111021.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, оружие, украина