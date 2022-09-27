https://ukraina.ru/20220927/1039119829.html
Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов
Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов - 27.09.2022 Украина.ру
Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов
Первые результаты голосования о вхождении Херсонской области в состав России будут готовы уже сегодня, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом 27 сентября он заявил в эфире "Первого канала"
2022-09-27T11:32
2022-09-27T11:32
2022-09-27T11:32
новости
спецоперация
референдум
херсонская область
кирилл стремоусов
результаты
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.Также во вторник глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня.Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.
https://ukraina.ru/20220927/1039119739.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, спецоперация, референдум, херсонская область, кирилл стремоусов, результаты
Новости, Спецоперация, референдум, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, результаты
Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов
Первые результаты голосования о вхождении Херсонской области в состав России будут готовы уже сегодня, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом 27 сентября он заявил в эфире "Первого канала"
Сегодня у нас будет как раз подсчет, я думаю, сегодня первые результаты мы получим.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.
Также во вторник глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня.
Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.