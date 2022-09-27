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Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов

Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов - 27.09.2022 Украина.ру

Результаты референдума в Херсонской области будут уже сегодня – Стремоусов

Первые результаты голосования о вхождении Херсонской области в состав России будут готовы уже сегодня, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом 27 сентября он заявил в эфире "Первого канала"

2022-09-27T11:32

2022-09-27T11:32

2022-09-27T11:32

новости

спецоперация

референдум

херсонская область

кирилл стремоусов

результаты

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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.Также во вторник глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что подвести итоги референдума удастся до конца дня.Также ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.

https://ukraina.ru/20220927/1039119739.html

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новости, спецоперация, референдум, херсонская область, кирилл стремоусов, результаты