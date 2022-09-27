https://ukraina.ru/20220927/1039110888.html
Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Украинское командование признало бесполезность HIMARS - 27.09.2022 Украина.ру
Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Украинское командование признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times
2022-09-27T08:51
2022-09-27T08:51
2022-09-27T08:51
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Издание отмечает, что по мнению Украины армия РФ достаточно быстро адаптировалась к появлению у них нового вида вооружений, ВС России смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак противника.Союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника, отмечает газета.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220922/1038981147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, himars, всу, россия, украина
Новости, HIMARS, ВСУ, Россия, Украина
Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Украинское командование признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times
"Украинское командование в Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.) недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск", — сообщила газета.
Издание отмечает, что по мнению Украины армия РФ достаточно быстро адаптировалась к появлению у них нового вида вооружений, ВС России смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак противника.
Союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника, отмечает газета.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.