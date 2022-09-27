Украинское командование признало бесполезность HIMARS - 27.09.2022 Украина.ру
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Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Украинское командование признало бесполезность HIMARS - 27.09.2022 Украина.ру
Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Украинское командование признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times
2022-09-27T08:51
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Издание отмечает, что по мнению Украины армия РФ достаточно быстро адаптировалась к появлению у них нового вида вооружений, ВС России смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак противника.Союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника, отмечает газета.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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новости, himars, всу, россия, украина
Новости, HIMARS, ВСУ, Россия, Украина

Украинское командование признало бесполезность HIMARS

08:51 27.09.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Украинское командование признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times
"Украинское командование в Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.) недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск", — сообщила газета.
Издание отмечает, что по мнению Украины армия РФ достаточно быстро адаптировалась к появлению у них нового вида вооружений, ВС России смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак противника.
Союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника, отмечает газета.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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