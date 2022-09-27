https://ukraina.ru/20220927/1039110888.html

Украинское командование признало бесполезность HIMARS

Украинское командование признало бесполезность HIMARS - 27.09.2022 Украина.ру

Украинское командование признало бесполезность HIMARS

Украинское командование признало бесполезность переданных США РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times

2022-09-27T08:51

2022-09-27T08:51

2022-09-27T08:51

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Издание отмечает, что по мнению Украины армия РФ достаточно быстро адаптировалась к появлению у них нового вида вооружений, ВС России смогли перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак противника.Союзные силы постепенно освобождают город и теснят украинские войска, поражая технику и живую силу противника, отмечает газета.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220922/1038981147.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, всу, россия, украина