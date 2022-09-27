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Глава ЛНР Пасечник допустил введение военного положения в республиках Донбасса

Глава ЛНР Пасечник допустил введение военного положения в республиках Донбасса - 27.09.2022 Украина.ру

Глава ЛНР Пасечник допустил введение военного положения в республиках Донбасса

В случае вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ, руководство республик вместе с российскими властями будет принимать решение о введении там военного положения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает Lenta.ru

2022-09-27T07:34

2022-09-27T07:34

2022-09-27T07:34

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По его словам, если жители территории выскажутся за присоединение к России, республики станут субъектами федерации, а там "есть кому принимать" решение о введении военного положения.Тогда главы республик будут выполнять указания из Москвы, уточнил глава ЛНР.Ранее заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предположил, что на "территориях новых субъектов" после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции (КТО). Такое же же развитие событий предположил и глава Крыма Сергей Аксенов.

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новости, донбасс, лнр, днр, леонид пасечник