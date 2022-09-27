Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева - 27.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева - 27.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Индия и Китай будут адекватно реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины, в тесной связке с Россией, они будут совместно обсуждать это и принимать решения, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:00
новости
китай
индия
украина
россия
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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.Он подчеркнул, что позиция у стран ШОС по вопросу ядерных угроз – едина, они будут решать по ситуации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, китай, индия, украина, россия
Новости, Китай, Индия, Украина, Россия

Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева

08:00 27.09.2022
 
© CC0, FreepikКиев
Киев
© CC0, Freepik
Читать в
Индия и Китай будут адекватно реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины, в тесной связке с Россией, они будут совместно обсуждать это и принимать решения, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.
Индия и Китай наверняка эти вопросы и угрозы обсуждали и на встрече ШОС. Это кулуарно обсуждается, это никогда не объявляется публично. Я думаю, что Индия и Китай будут на это адекватно реагировать, в тесной связке с Россией. Они будут совместно обсуждать это и принимать решения. Наверняка они и Россия обсуждали это, я в этом не сомневаюсь.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он подчеркнул, что позиция у стран ШОС по вопросу ядерных угроз – едина, они будут решать по ситуации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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