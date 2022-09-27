https://ukraina.ru/20220927/1039102842.html

Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева

Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева - 27.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева

Индия и Китай будут адекватно реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины, в тесной связке с Россией, они будут совместно обсуждать это и принимать решения, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:00

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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.Он подчеркнул, что позиция у стран ШОС по вопросу ядерных угроз – едина, они будут решать по ситуации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, индия, украина, россия