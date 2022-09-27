https://ukraina.ru/20220927/1039102842.html
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева - 27.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Индия и Китай будут адекватно реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины, в тесной связке с Россией, они будут совместно обсуждать это и принимать решения, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:00
новости
китай
индия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038146446_0:33:3073:1762_1920x0_80_0_0_943f86a1643b2804db92012e370b70b9.jpg
Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.Он подчеркнул, что позиция у стран ШОС по вопросу ядерных угроз – едина, они будут решать по ситуации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038146446_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_7e5b21ef427a6a548c954043e9c9f78f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, индия, украина, россия
Новости, Китай, Индия, Украина, Россия
Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
Индия и Китай будут адекватно реагировать на ядерную угрозу со стороны Украины, в тесной связке с Россией, они будут совместно обсуждать это и принимать решения, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.
Индия и Китай наверняка эти вопросы и угрозы обсуждали и на встрече ШОС. Это кулуарно обсуждается, это никогда не объявляется публично. Я думаю, что Индия и Китай будут на это адекватно реагировать, в тесной связке с Россией. Они будут совместно обсуждать это и принимать решения. Наверняка они и Россия обсуждали это, я в этом не сомневаюсь.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он подчеркнул, что позиция у стран ШОС по вопросу ядерных угроз – едина, они будут решать по ситуации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.