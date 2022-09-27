https://ukraina.ru/20220927/1039093588.html

"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами

"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами - 27.09.2022 Украина.ру

"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами

На освобожденных территориях многие дети попали под огонь и пережили нечеловеческий ужас, исцелить их потрясение можно только заботой и любовью, сказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров в интервью Украина.ру

2022-09-27T04:45

2022-09-27T04:45

2022-09-27T04:45

новости

дети

обстрелы

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Он рассказал, что есть городска агломерация Донецкая – туда входят Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая и каждый из этих городов находился в разных условиях восемь лет.Дети из центра Донецка – "войну видели мало, то есть, они знали, что идет война, но сами не очень ее видели", а на окраинах и в прифронтовых районах дети постоянно под обстрелами находились, добавил директор благотворительного фонда.По его мнению, детская психика подвижна, она стремится к лучшему, поэтому с заботой и любовью дети быстро отходят, становятся другими.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039086367.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дети, обстрелы