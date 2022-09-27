"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами - 27.09.2022 Украина.ру
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"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами
"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами - 27.09.2022 Украина.ру
"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами
На освобожденных территориях многие дети попали под огонь и пережили нечеловеческий ужас, исцелить их потрясение можно только заботой и любовью, сказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров в интервью Украина.ру
2022-09-27T04:45
2022-09-27T04:45
новости
дети
обстрелы
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Он рассказал, что есть городска агломерация Донецкая – туда входят Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая и каждый из этих городов находился в разных условиях восемь лет.Дети из центра Донецка – "войну видели мало, то есть, они знали, что идет война, но сами не очень ее видели", а на окраинах и в прифронтовых районах дети постоянно под обстрелами находились, добавил директор благотворительного фонда.По его мнению, детская психика подвижна, она стремится к лучшему, поэтому с заботой и любовью дети быстро отходят, становятся другими.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039086367.html
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новости, дети, обстрелы
Новости, дети, обстрелы

"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами

04:45 27.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Перевальск в ЛНР
Последствия обстрела города Перевальск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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На освобожденных территориях многие дети попали под огонь и пережили нечеловеческий ужас, исцелить их потрясение можно только заботой и любовью, сказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что есть городска агломерация Донецкая – туда входят Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая и каждый из этих городов находился в разных условиях восемь лет.
Дети из центра Донецка – "войну видели мало, то есть, они знали, что идет война, но сами не очень ее видели", а на окраинах и в прифронтовых районах дети постоянно под обстрелами находились, добавил директор благотворительного фонда.
Когда начались активные боевые действия, получилось так, что и на освобожденных территориях дети попали под огонь, и пережили тот нечеловеческий ужас, который нужно было компенсировать нашей любовью, прежде всего. Только так можно исцелить потрясение, которое произошло у детей.
Василий Александров интервью
Василий Александров
директор благотворительного фонда "Руспомощь"
По его мнению, детская психика подвижна, она стремится к лучшему, поэтому с заботой и любовью дети быстро отходят, становятся другими.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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