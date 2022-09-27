"Это как глоток свежего воздуха": один из основателей ДНР о том, как люди отнеслись к референдумам
Референдум – это положительный момент для людей, они довольны, хотя и омрачены обстрелами, смертями и политическими интригами, но для Донецка – это эмоционально заряженное событие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
Безусловно, что референдум – это положительный момент. Люди действительно голосуют. Они довольны, хотя и омрачены обстрелами, трупами и политическими интригами. Для них это как глоток свежего воздуха. Для Донецка – это эмоционально заряженное событие. Хотя его и не сравнить с 2014 года, когда сами жители Донбасса организовали референдум.
По его словам, референдумы - важны для населения на освобождённых территориях Украины, а также в ЛДНР , потому что они живут под снарядами, в лишениях и в условиях гуманитарной катастрофы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.