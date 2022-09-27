https://ukraina.ru/20220927/1039083220.html

"Это как глоток свежего воздуха": один из основателей ДНР о том, как люди отнеслись к референдумам

"Это как глоток свежего воздуха": один из основателей ДНР о том, как люди отнеслись к референдумам - 27.09.2022 Украина.ру

"Это как глоток свежего воздуха": один из основателей ДНР о том, как люди отнеслись к референдумам

Референдум – это положительный момент для людей, они довольны, хотя и омрачены обстрелами, смертями и политическими интригами, но для Донецка – это эмоционально заряженное событие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T04:15

2022-09-27T04:15

2022-09-27T04:15

новости

референдум

днр

андрей пургин

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Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.По его словам, референдумы - важны для населения на освобождённых территориях Украины, а также в ЛДНР , потому что они живут под снарядами, в лишениях и в условиях гуманитарной катастрофы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html

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новости, референдум, днр, андрей пургин