https://ukraina.ru/20220925/1039055908.html

Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию

Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию - 25.09.2022 Украина.ру

Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию

Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T08:14

2022-09-25T08:14

2022-09-25T08:16

интервью

украина

пургин

андрей пургин

референдум

донбасс

донецк

днр

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Международное право, юридические документы и признание РФ в лице Владимира Путина независимости Донбасса означают, что после вхождения в состав России статус республик останется. Вопрос в том, какой договор будет фактически подписан между Донбассом и Москвой. Безусловно, что при нашей разрухе населению республик будет выгодно передать максимальное количество полномочий в центр, уверен один из основателей ДНР Андрей ПургинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей Евгеньевич, мы с вами ранее обсуждали, что референдум проводить очень желательно, но после того, как будет освобождена вся территория Донбасса и будут решены все вопросы с безопасностью. Насколько правильно было проводить его именно сейчас?- К большому сожалению, референдум из волеизъявления народа превратился в политико-административную спецоперацию. Это подрывает его легитимность в глазах населения. Да, было бы лучше, если бы он был объявлен и подготовлен заранее, чтобы была проведена работа с людьми и они бы ощутили свою сопричастность. Но референдум из выбора народа превратился в простое юридическое событие. Короче говоря, имеем то, что имеем.- А может быть, было правильно, что его провели сейчас, потому что людям нужны гарантии, что Россия их не бросит.- Гарантии для кого? Тем дончанам, которые восемь лет провели под обстрелами и не уехали до сих пор, ничего доказывать не надо. Они сами готовы показать всему миру, чего они хотят. Безусловно, что референдум – это положительный момент. Люди действительно голосуют. Они довольны, хотя и омрачены обстрелами, трупами и политическими интригами.Для них это как глоток свежего воздуха. Для Донецка – это эмоционально заряженное событие. Хотя его и не сравнить с 2014 года, когда сами жители Донбасса организовали референдум. Повторюсь, это важно для населения, которое живет под снарядами, в лишениях и в условиях гуманитарной катастрофы. Но это событие носит юридический и административно-политический характер. По-настоящему оценить его можно будет только в будущем.- Люди понимают, что со вступлением в состав России их проблемы автоматически не решатся?- Безусловно. Они понимают, что предстоит долгий путь. К тому же, бесконечные намеки на сохранение республик ставят под большой вопрос, каков будет статус Донбасса в РФ. Будет ли это нечто близкое к конфедеративным отношениям, учитывая, что некоторые субъекты федерации имеют большее количество прав, чем остальные? Пока ничего непонятно.- Вы бы лично какое хотели административно-территориальное устройство Донбасса?- Мы столкнулись с тем, что и в случае с Крымом, и в случае с Донбассом был советский вариант 1924 года, когда независимые государства ДНР и ЛНР были признаны Москвой. Это в любом случае договорная основа. Суверенитет, который мы выбрали и завоевали, мы передаем России. Тут не может быть статуса области.Международное право, юридические документы и признание РФ в лице Путина нашей независимости приводят к тому, что статус республик останется. Вопрос в том, какой договор будет фактически подписан между Донбассом и Москвой. Будет ли он в пользу местной элиты с максимальными полномочиями, или он передаст больше полномочий федеральному центру. Безусловно, что при нашей разрухе населению республик будет выгодно передать максимальное количество полномочий в центр.- Путин ранее говорил, что после вхождения Донбасса в состав России военнослужащие Народной милиции получат тот же статус, что и ВС РФ. Как быть с тем, что в ДНР и ЛНР объявлена тотальная мобилизация, а в России – частичная. Будут ли кого-то отпускать домой, а кого-то переводить на контракт?- Вы упомянули только один юридический казус, связанный со вхождением Донбасса в российское правовое поле, а их миллион. Начиная от того, что здесь забирают в армию до 55 лет, и заканчивая тем, что тут нет военного положения. Мы об этом можем говорить весь день. Нужно просто посмотреть, с какой скоростью республики перейдут в российское правовое поле. Должен быть переход от местного законодательства, которое формировалось в случайном порядке за эти восемь лет, причем луганское законодательство формировалось отдельно от донецкого. Сейчас это как Мексика и Австралия – две разные вещи. Например, у нас нет таможни, но растаможка продолжается. У нас по-прежнему нет совместных баз. Это две разные планеты, живущие по разным законам. Повторюсь, как только республики полностью перейдут в российское правовое поле, все будет понятно.- Некоторое время назад говорили о конфликте между дончанами и мариупольцами относительно того, кто больше пострадал от войны. Может ли это стать серьезной политической проблемой?- Я не вижу в этом никакой политической проблемы. Политическая проблема состоит в том, что Донецк и Мариуполь должны были максимально вовлечь в открытое политическое и гражданское обсуждение, а только потом провести референдум. И Донецк, и Мариуполь должны были получить единую платформу для проживания в единой республике. К сожалению, все оказалось скомкано и этого не произошло. Понимаете, у Славянска, Краматорска, Донецка и Макеевки должно быть что-то общее, кроме 2014 года. Пока мы этого не имеем. Самое легкое, что можно было придумать – провести референдум после освобождения Донецкой области после долгой подготовки и обсуждения с привлечением народных масс, чтобы сформировать наше общее будущее. Поэтому я и говорю о юридическом и политико-административном характере сегодняшнего референдума. Он не народный.- Я прошелся по самому центру Донецка. Город кажется опустевшим, даже особо и поговорить не с кем. Это всегда так?- Донецк действительно опустел. Центральные районы серьезно обстреливаются. Очень много людей уехало, мобилизация. Плюс, к большому сожалению, восемь лет комендантского часа и жизни на войне сформировали определенный режим. Дончане просто разучились гулять и отдыхать. Тут больше нет тусовок. Дончане даже боятся ходить на рынки из-за обстрелов. Поэтому референдум для Донецка – это глоток свежего воздуха в беспросветном настоящем.- Поясните, пожалуйста, в формате ликбеза, почему в Донецке нет воды?- Это очень долгий разговор. Это прямая ответственность местной власти. За восемь лет вы можете найти десятки интервью, где они рассказывали, что "Украина никогда не отключит нас от воды". Вот и произошло то, о чем догадывались 80% населения ДНР. Украина не просто отключила нас от воды. Взорваны водохранилища, взорваны водонапорные, взорваны насосные. Причем взорвана одна из насосных, где сначала собирался двигатель, а потом вокруг него строилось здание. Можете понять размеры этих сооружений.Получается, что нас разогнали, а потом стукнули лбом в стену. Мы лишились канала и мы оказались к этому не готовы от слова "совсем". Пока мы живем по принципу: "умри ты сегодня, а я – завтра". Мы выкачиваем свои бессточные водохранилища, провоцируя множество мелких экологических катастроф на своей территории, чтобы еще какое-то время пожить с водой.Это комплексный вопрос. Он решается большим количеством денег и привлечением огромного интеллектуального ресурса, желательно, российского. Думаю, что этот вопрос будет решаться в течение двух-трех лет.Донбасс действительно остался без воды. Он должен быть сегментирован. Даже если предположить, что мы выйдем на Северский Донец, то придется решить кучу мелочей. Плюс, сам этот канал не весь в бетоне. Первые его два подъема – это глинобитный замок, который пересох, треснул и оплыл. Там и так потери были очень большие. А для этого нужно вложить огромное количество денег. Я думаю, что когда московские специалисты увидели нашу насосную станцию, они фотографировались и чувствовали себя как в сталинскую эпоху. То же самое касается канализаций.За все годы независимости Украины в эту сферу не вкладывались никакие деньги. Донбасская региональная элита бесконечно пыталась кого-то привлечь к решению этих монументальных вопросов. Я даже помню, как при подписании с Ростовом договора о "Еврорегионе Донбасс" была попытка пропихнуть в разделе "Культура" пункт, что Донецк и Ростов (имелось в виду, что именно Ростов) должны найти порядка 2 млрд долларов, чтобы прочистить Северский Донец от заиливания. То есть эти проблемы копились еще с советских времен, а в период войны они стали кричащими. Потери донецкого водоканала доходили до 60%. Вы в канал заливаете воду, но он просачивается и затапливает деревни ниже.Наши власти восемь лет закрывали глаза на эту монументальную проблему. Не было сделано даже элементарных вещей. Например, на территории котельных можно было забуривать скважины и ставить небольшие станции водоподготовки. Потому что вода в Донбассе из наших скважин плохая.У нас есть Кипучая Криница, которая при советской власти давала еще Сталино 25 тысяч кубов качественной воды из подземных источников. Но она сейчас почему-то быстро стала частной и там сейчас строится завод по продаже нам воды на ближайшие 25 лет. С лицензией на ее продажу проблем нет. Она есть только у одной единственной фирмы. Привет антимонопольному законодательству, которого у нас нет. Эти проблемы колоссальные.Дело в том, что до постройки водоканала было очень много локальных сооружений. Те, кто живет в поселках, помнят конец советских времен, когда на каждой улице разбирали красные водонапорные башни. Была проведена малая мелиорация и большие исследования всех подземных вод. Потом постройка водоканала "Северский Донец-Донбасс" решила 90% проблем, потому что вода загонялась на 300 метров и разгонялась до Мариуполя и Красноармейска. Но так как это была одна из первых строек СССР, то были нюансы, как тот же глинобитный замок, который не должен быть сухим и недолговечен. Это не бетонные каналы в Крыму.Донбасс должен признаться самому себе, что он не получит в кране питьевую воду. Когда в доме, где вы живете, ее дадут, вы еще посмотрите, какого цвета жидкость потечет у вас из крана. Доводить наши воды до питьевого состояния очень часто не имеет смысла. Поэтому на Кипучей Кринице и строится завод. Они понимают, что проблему не решить еще лет 50, и на этой проблеме будут зарабатывать их внуки.- Я был в Лисичанске. Там люди говорят, что прежде всего нужно запустить свет в несколько шахт, чтобы город мог добывать уголь и начать восстанавливать сам себя. В случае с Донецкой областью это возможно?- Нет. У нас тоже огромное количество шахт затоплено. За последние два года по реструктуризации было закрыто 57 шахт. Это большая проблема с тем, что это делается без плана. У нас нет нормальной гидрологии. Некоторые шахты в принципе восстановлению не подлежат. Они затоплены до такого состояния, что восстанавливать их в принципе невозможно. Надо признать, что в Донбассе уголь закончился. Украина сознательно затопила шахты в том же Угледаре. Их восстановить нельзя. Можно ли на их месте построить новые – большой вопрос.- Нужно ли будет вывозить людей, если мы не сможем быстро решить проблемы с отопительным сезоном и экономикой?- А как вы их вывезете? Местные власти и так максимально способствуют отъезду людей. Например, работники исполкомов в Кировском районе каждую встречу с гражданами на их территории начинают с предложением внести их в списки на отъезд. Кто хотел и мог – уже уехали. Те, кто остался, готовятся к зимовке.В том, что отопительный сезон в ДНР будет не весь и начнется с опозданием, не сомневается никто, кроме людей во властных кабинетах. С другой стороны, донецкие сети в нормальном состоянии. Все страшилки, что мы сгорим, если у нас будут работать электроприборы, не состоятельны.Проблема состоит в том, что даже если где-то взять воду, подать в отопительную систему, а у вас нет воды, чтобы смыть унитаз, то она будет бесконечно сливаться из батарей. Это означает постоянную докачку. Именно Донецку для запуска системы нужно единоразово 250 тысяч тонн, а у нас на всю республику подается 70 тысяч в сутки. То есть эти 250 тысяч нужно накопить, подать, а потом еще постоянно докачивать воду в систему, потому что эта вода будет использоваться многими для личной гигиены.В некоторых районах за последние две-три недели ситуация стала лучше. Надо постучать по дереву. По крайней мере, понятен график и местами улучшилось давление. Возможно, российские специалисты поменяли какие-то задвижки. Там, где раньше добивало до второго этажа, добивает до пятого. То есть вам уже не надо спускаться в подвал с ведрами. Есть районы, где подача воды идет положенные два-три часа, а не 10-15 минут. Хотя еще раньше там три недели с открытым краном ждали воды и риском затопить соседей. Потому что вы вообще не знали, когда придет эта вода.

https://ukraina.ru/20220304/1033443758.html

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https://ukraina.ru/20220329/1033633631.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, пургин, андрей пургин, референдум, донбасс, донецк, днр