https://ukraina.ru/20220926/1039087601.html

Политика Турции: украинцам – слова, русским – улыбки, себе – выгоду

Политика Турции: украинцам – слова, русским – улыбки, себе – выгоду - 26.09.2022 Украина.ру

Политика Турции: украинцам – слова, русским – улыбки, себе – выгоду

Мой ученик Абдурахман, зная мои пристрастия, подарил мне великолепный сувенир. Это прекрасной работы, древняя статуэтка загадочного ванского кота. Шерсть... Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T15:12

2022-09-26T15:12

2022-09-26T15:12

мнения

турция

эрдоган

запад

восток

джо байден

с-400

олаф шольц

шос

узбекистан

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Мой ученик Абдурахман, зная мои пристрастия, подарил мне великолепный сувенир. Это прекрасной работы, древняя статуэтка загадочного ванского кота. Шерсть напоминает чешую, а глаза разного цвета – зелёный и синий. Напомню: только на берегу безбрежного озера Ван обитают коты-ныряльщики. Они ласточкой прыгают с прибрежных скал в прозрачную и тягучую воду, фактически рапу содового раствора. В ней обильно водится удивительно вкусная автохтонная форель. Котики ее предпочитают всему остальному. А почему глаза различного цвета? Очень просто: один видит четко все на поверхности, другой – под водой.В нескольких заметках я сравнивал президента Эрдогана именно с ванским котом. Только у первого масштаб зрения несколько иной – все замечает: и на поверхности Запада, и в глубине Востока.Уже несколько лет бесчисленные аналитики предрекают Турции экономический крах. Действительно, многие симптомы говорят об этом: небывалая и уже давно двухзначная инфляция, рост цен (только такси за год подорожало в местной валюте в три раза), кратная девальвация лиры…При этом лидер упорно отвергает все классические советы МВФ, типа роста процентной ставки. Кажется, что вот-вот все рухнет. А оно наоборот получается.Напротив моего дома, на многолетнем пустыре, вдруг затеяли строить какой-то футуристический, судя по рисунку на воротах, детский колледж. Фасады соседних домов – в строительных лесах: ремонт и перекраска. Все кофейни на набережной – в дымках кальянов и аромате чая. Уличные музыканты срывают аплодисменты за "Миллион алых роз" и горстями выгребают мелочь из гитарных футляров. Горбатятся "Феррари" с "Мазарати" перед стоматологическими поликлиниками (турецкий зубной врач – это вам не немецкий сантехник на мотороллере).И бесконечный конвейер самолетов над морем. Настороженные немцы летят на теплую зимовку в страну, где коммуналка – на порядок дешевле, чем в сыром Берлине или ветряном Гамбурге. Расхристанные россияне – в доступную "забугорную" страну, где море в сентябре – плюс двадцать семь. Вальяжные казахи – выгулять в бесчисленных ресторанах свои золотые цацки и платиновые кредитки…А сам президент Эрдоган успевает буквально за недели засветиться и в Сочи, и в Самарканде, и в Нью-Йорке – с противоположными месседжами и заявлениями. Раньше Восток был делом тонким, сейчас стал делом быстрым.Завидую скорости и вектору их изменений. Когда- то сам Ататюрк смог заменить "дамоклов меч", который висел над погибающей империей, на "домкратов меч" (как сказал бы шалун Довлатов). То есть великий реформатор и тонкий ценитель виски понял, что "отдомкратить" – поднять из руин и угроз целую страну – не так уж трудно. Нужна лишь воля (политическая), натиск (ошеломительный) и любовь к своей стране (бездонная).Да, Эрдоган, пожалуй, на другой – крайней амплитуде геополитического "маятника Фуко". Но крайности, как известно, сходятся…Меня много раз спрашивали о секрете поразительной устойчивости и изворотливости турецкого лидера. Он не только прекрасно видит, по-вански, в обоих мировых противоположных средах, но и, подобно коту, всегда приземляется на четыре лапы. Назову их: традиции, технологии, культура, вера.Когда-то большевики победили в Гражданской войне именно парадоксальным соединением архаики и инноваций – конницы и авиации, телеги и пулемета (тачанкой). Эрдоган тоже стал, казалось бы, дико скрещивать прошлое и будущее. Этакий "безумный Макс", отрешенный аутист риал-политики.Тысячи километров шикарных турецких дорог строит неказистая сельская пацанва за рулем навороченных современных механизмов. Какие-то затрапезные ребята бегают с дорогущими теодолитами… Посадить их за штурвал БМП или пульт управления безпилотником – раз плюнуть: не месяцы обучения, а часы объяснения. Братья-армяне, которые за годы независимости практически ничего не построили, не имели шансов против такого оттюнингованного сложным трудом "человеческого материала".Я уже отдал должное анталийским "культурным лавочкам". Стояли одно время такие в прибрежных парках с видом на море. Нажимаешь кнопку – и ласкаешь не только взор, но и слух классической философией, поэзией, прозой. Ведь страну объединяют не надрывные лозунги и истерические клятвы верности, а общий пласт смыслов бытия.На сверхусилиях бюджета строятся атомные станции. Это не только будущая энергия, но и будущая продвинутая элита страны.А еще – пение мулы под непрерывный гул воздушных лайнеров. И старинная традиция не занимать у чужих денег, чтобы внешние долги всегда были ничтожны. И, соответственно, полный игнор зарубежным окрикам.Байден запрещает покупать у России комплексы С 400. По барабану! Шольц не советует лидеру лететь на Саммит ШОС в Самарканд. Утрется! Кстати, в древней столице Востока именно Эрдоган выглядел самым свежим, раскованным и ироничным. Его дервишевские истории оживили даже удрученных взаимным конфликтом глав Таджикистана и Киргизстана…Я знаю в мире только трех с половиной государственных лидеров, которые сами себе определяют державное амплуа. Остальные – по Пелевину: либо "клоуны при п*****ах", либо "п*****сы при клоунах". Так вот, турецкий ванский "кот" гуляет сам по себе.Он уже не боится "Микки-маус–демократию" как мышиную возню. Он не немеет перед "шангеном". Он считает пахлаву вкуснее круассана. Он звонкие доллары меняет на деревянные рубли. Он, наконец, умеет коварно выдавливать внутренние проблемы вовне.Еще вчера он стал энергично встраивать себя в Центральную Азию через упомянутый ШОС и особые отношения с его вероятным лидером – Узбекистаном. Сегодня же он, используя плацдарм Украины, примеряет себе роль глобального миротворца.Последняя его впечатляющая постановка – обмен российских военнопленных на боевиков "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом он всю пятерку командиров-нацистов зачем-то забрал к себе в Турцию. Не удивлюсь, если он еще раз обменяет их на участие своей страны в Собезе ООН. Шольц тоже просится, но ему нечего и некому предложить. А те же "немецкие сантехники" – уже не в моде.Кроме того, турецкий лидер загадочно прореагировал на частичную мобилизацию в РФ. Он не выразил прямо своего отношения, но организовал встречу российского министра Лаврова с украинским антиподом Кулебой в кулуарах сессии ООН. А потом мимоходом констатировал, что стал единственным миротворцем в мире. Некоторые думают, что это выпад против России. Но большинство расценивают как снисходительный троллинг сдувающегося Запада…Сложно все на Востоке. Закручивается тугая спираль соперничества между персами, тюрками и арабами. Но у персов – слишком зрелый и, соответственно, осторожный лидер, а у арабов – хоть и мудрый, но слишком молодой и обидчивый. А турок – "мужчина в самом соку".Он интуитивно чувствует как победить на предстоящих президентских выборах. Во-первых, не заморачиваться на их западную легитимизацию; во-вторых, использовать великую строительную тайну – один "недострой" покрывать другим, более масштабным; в-третьих, быть властелином не колец, а сетей.Кроме того, генетическая память ему, уверен, подсказывает, что самый прочный человеческий сплав – это славянская порода и тюркский нарратив. Лучшая в мире пехота – янычарские воины, воспитывались из русских по крови детей. Даже их "спецназ" – берсерки – создавались по той же схеме. А время сейчас наступает сугубо спецназавское. Упти!Короче, почти все в мире считают турецкого вождя мощным союзником, и почти все – заклятым врагом. А он просто по-восточному умеет говорить своим визави то, что они хотят от него услышать. Отсюда его "прозападная риторика".И умеет по-нашему жестом передать больше, чем словами. Как например, на последней своей нью-йоркской встрече с журналистами: на вопрос об отношении к мобилизации Эрдоган послал русским журналистам воздушный поцелуй. Помните, Брехт говорил, что подмигиванием можно сообщить намного больше, чем словами.Но действует он всегда "по-турецки". Турок он, несмотря на греческую кровь! И считает он лучше, чем читает.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_346:0:900:554_100x100_80_0_0_7472be9eb6aaa96a508e4c4e7dc82177.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_346:0:900:554_100x100_80_0_0_7472be9eb6aaa96a508e4c4e7dc82177.jpg.webp

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