https://ukraina.ru/20220926/1039085912.html

Путин снял с должности российского представителя при Евросоюзе

Путин снял с должности российского представителя при Евросоюзе - 26.09.2022 Украина.ру

Путин снял с должности российского представителя при Евросоюзе

Президент России Владимир Путин 26 сентября освободил от обязанностей российского постоянного представителя при Европейском союзе Владимира Чижова. Об этом сообщили на официальном портале правовой информации, где был опубликован соответствующий указ главы государства

2022-09-26T13:07

2022-09-26T13:07

2022-09-26T13:07

ес

владимир путин

новости

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"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в тексте документа.Ранее Чижов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о создании трибунала для россиян, заявил, что трибунал по факту событий на Украине проведут над киевским режимом.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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