Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"
10:38 26.09.2022 (обновлено: 10:41 26.09.2022)
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Предприниматель и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался в создании группы "Вагнер" в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда" в ответ на запрос редакции издания "Блокнот"
В 2014 году многие российские бизнесмены ездили на полигоны и пытались набрать группу добровольцев для защиты населения Донбасса. По словам Пригожина, он сам занялся работой: почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами, нашел специалистов. 1 мая 2014 года появилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер".
"Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", - рассказал Пригожин.
"Вагнеровцы" защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, добавил Пригожин. Он назвал их храбрыми парнями, которые умели только одно - "воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости".