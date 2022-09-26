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Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"

Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер" - 26.09.2022 Украина.ру

Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"

Предприниматель и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался в создании группы "Вагнер" в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда" в ответ на запрос редакции издания "Блокнот"

2022-09-26T10:38

2022-09-26T10:38

2022-09-26T10:41

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В 2014 году многие российские бизнесмены ездили на полигоны и пытались набрать группу добровольцев для защиты населения Донбасса. По словам Пригожина, он сам занялся работой: почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами, нашел специалистов. 1 мая 2014 года появилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер". "Вагнеровцы" защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, добавил Пригожин. Он назвал их храбрыми парнями, которые умели только одно - "воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости".

https://ukraina.ru/20211223/1032948865.html

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новости, "вагнеровцы", чвк, россия, пригожин, донбасс, украина, сирия, спецоперация