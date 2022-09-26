Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер" - 26.09.2022 Украина.ру
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Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"
Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер" - 26.09.2022 Украина.ру
Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"
Предприниматель и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался в создании группы "Вагнер" в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда" в ответ на запрос редакции издания "Блокнот"
2022-09-26T10:38
2022-09-26T10:41
новости
"вагнеровцы"
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пригожин
донбасс
украина
сирия
спецоперация
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В 2014 году многие российские бизнесмены ездили на полигоны и пытались набрать группу добровольцев для защиты населения Донбасса. По словам Пригожина, он сам занялся работой: почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами, нашел специалистов. 1 мая 2014 года появилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер". "Вагнеровцы" защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, добавил Пригожин. Он назвал их храбрыми парнями, которые умели только одно - "воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости".
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новости, "вагнеровцы", чвк, россия, пригожин, донбасс, украина, сирия, спецоперация
Новости, "вагнеровцы", ЧВК, Россия, Пригожин, Донбасс, Украина, Сирия, Спецоперация

Пригожин раскрыл подробности создания группы "Вагнер"

10:38 26.09.2022 (обновлено: 10:41 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Предприниматель и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался в создании группы "Вагнер" в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда" в ответ на запрос редакции издания "Блокнот"
В 2014 году многие российские бизнесмены ездили на полигоны и пытались набрать группу добровольцев для защиты населения Донбасса. По словам Пригожина, он сам занялся работой: почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами, нашел специалистов. 1 мая 2014 года появилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер".
"Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", - рассказал Пригожин.
"Вагнеровцы" защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, добавил Пригожин. Он назвал их храбрыми парнями, которые умели только одно - "воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости".
ЧВК Вагнер коллаж
23 декабря 2021, 13:28
СБУ сообщила о подозрении «главе ЧВК Вагнер»Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении неназванному «руководителю частной военной компании Вагнер». Об этом сообщают 23 декабря «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах
 
Новости"вагнеровцы"ЧВКРоссияПригожинДонбассУкраинаСирияСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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