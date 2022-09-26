https://ukraina.ru/20220926/1039067511.html
Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий
Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий - 26.09.2022 Украина.ру
Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий
Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T03:14
2022-09-26T03:14
2022-09-26T03:14
эксклюзив
турция
джо байден
сша
великобритания
евросоюз
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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях продолжаются референдумы о воссоединении с Россией.Уже сейчас видно, что Запад отреагировал на них подчеркнуто негативно, не стесняясь в выражениях и словах."Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", – заявил президент США Джо Байден.Такую же жесткую позицию заняла Великобритания. Там убеждены, что участники референдумов голосуют под дулами автоматов. Хотя эту территорию обстреливает сейчас именно украинские вооруженные силы."Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым. Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины", – написал в Twitter министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.Комиссары Европейского союза идут еще дальше. Они потребовали осудить организаторов и участников референдумов, и даже хотели бы отдать под суд само российское государство."Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих референдумов, а также к другим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности, а дополнительные ограничительные меры против России будут выдвинуты в кратчайшие сроки в координации с нашими партнерами.ЕС и его государства-члены никогда не признают эти территории ничем иным, кроме как частью Украины, и будут продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности до тех пор, пока это будет необходимо", – сказано в заявлении Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на официальном сайте Совета Европы.В Японии, которая многие десятилетия является зависимой от США, тоже поспешили присоединиться к этому коллективному хору негодования."Проведение таких референдумов является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушением международного законодательства. Мы это не признаем и решительно осуждаем", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.Выговорившись по одиночке, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США обобщили свою позицию в коллективном меморандуме, выражая готовность принять дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами.Впрочем, Запад обрушивается даже на собственных граждан, которые освещают события референдумов, и выступают на них в качестве независимых наблюдателей.Прибывшая из Нидерландов в Луганск в качестве наблюдателя Соня ван ден Енде заявила, что она и ее дочь опасаются судебного преследования на родине."Возможно, [надо мной] будет судебный процесс", – сказала она, отвечая на вопрос о последствиях своей поездки.Итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист и эксперт в области геополитики Марко Пата допустил, что станет жертвой санкций из-за своего присутствия на референдуме.Достается и немцам. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом разобраться в ситуации вокруг прибывшего в регион в качестве наблюдателя Штеффена Бруно Шаллера.По словам Рогова, этот гражданин ФРГ решил добровольно проконтролировать организацию выборов в Запорожье, и на его немецкого работодателя сразу начали оказывать давление.Такая реакция не вызывает ни у кого удивления, поскольку она является предсказуемой, и отвечает духу прежних демаршей западных дипломатов."Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима [Владимир] Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию", – оценил заявления своих оппонентов Сергей Лавров.Некоторые страны, которые поддерживают активные деловые и политические отношения с россиянами, не приняли результаты референдумов исходя их своей внутренней исторической ситуации.В их Числе оказалась Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно беседовал с российским президентом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в республике Узбекистан, объявил, что его страна против признания результатов, которые будут получены на проходящим сейчас плебисците."Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", – рассказал журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.Такую же позицию занимают и сербы."С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике", – считает глава сербского МИДа Никола Селакович.Турция и Сербия имеют собственную проблему сепаратизма, и это всегда определяло их позицию по всем подобным голосованиям. Сербы борются с признанием самопровозглашенного Косово, считая его незаконно отторгнутым сербским краем. А турки в течение десятилетий подавляют сторонников, независимости Курдистана. Поэтому традиционная гибкость дипломатов из этих стран, которые хотят дружить с Москвой без всяких признаний, не стала ни для кого сенсацией.Что касается Белоруссии, она пока что определяется с решением о признании результатов референдумов. И можно понять, что по этому вопросу проходят какие-то непубличные консультации."Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал по этому поводу глава белорусского МИДа Владимир Макей.Но большинство стран мира по состоянию на сегодняшний день никак не отреагировало на сообщения о референдумах. И такая сдержанная равнодушная реакция не является случайностью. В этих странах, которые не находятся в свите США, устали от всего, что связано с украинскими новостями, не хотят ссориться с Москвой, и тоже рассчитывают разобраться со всем попозже.
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https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html
https://ukraina.ru/20220925/1039039786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, турция, джо байден, сша, великобритания, евросоюз
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях продолжаются референдумы о воссоединении с Россией.
Уже сейчас видно, что Запад отреагировал на них подчеркнуто негативно, не стесняясь в выражениях и словах.
"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", – заявил президент США Джо Байден.
Такую же жесткую позицию заняла Великобритания. Там убеждены, что участники референдумов голосуют под дулами автоматов. Хотя эту территорию обстреливает сейчас именно украинские вооруженные силы.
"Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым. Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины", – написал в Twitter министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.
Комиссары Европейского союза идут еще дальше. Они потребовали осудить организаторов и участников референдумов, и даже хотели бы отдать под суд само российское государство.
"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих референдумов, а также к другим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности, а дополнительные ограничительные меры против России будут выдвинуты в кратчайшие сроки в координации с нашими партнерами.
ЕС и его государства-члены никогда не признают эти территории ничем иным, кроме как частью Украины, и будут продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности до тех пор, пока это будет необходимо", – сказано в заявлении Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на официальном сайте Совета Европы.
В Японии, которая многие десятилетия является зависимой от США, тоже поспешили присоединиться к этому коллективному хору негодования.
"Проведение таких референдумов является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушением международного законодательства. Мы это не признаем и решительно осуждаем", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Выговорившись по одиночке, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США обобщили свою позицию в коллективном меморандуме, выражая готовность принять дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами.
Впрочем, Запад обрушивается даже на собственных граждан, которые освещают события референдумов, и выступают на них в качестве независимых наблюдателей.
Прибывшая из Нидерландов в Луганск в качестве наблюдателя Соня ван ден Енде заявила, что она и ее дочь опасаются судебного преследования на родине.
"Возможно, [надо мной] будет судебный процесс", – сказала она, отвечая на вопрос о последствиях своей поездки.
Итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист и эксперт в области геополитики Марко Пата допустил, что станет жертвой санкций из-за своего присутствия на референдуме.
Достается и немцам. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом разобраться в ситуации вокруг прибывшего в регион в качестве наблюдателя Штеффена Бруно Шаллера.
По словам Рогова, этот гражданин ФРГ решил добровольно проконтролировать организацию выборов в Запорожье, и на его немецкого работодателя сразу начали оказывать давление.
Такая реакция не вызывает ни у кого удивления, поскольку она является предсказуемой, и отвечает духу прежних демаршей западных дипломатов.
"Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима [Владимир] Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию", – оценил заявления своих оппонентов Сергей Лавров.
Некоторые страны, которые поддерживают активные деловые и политические отношения с россиянами, не приняли результаты референдумов исходя их своей внутренней исторической ситуации.
В их Числе оказалась Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно беседовал с российским президентом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в республике Узбекистан, объявил, что его страна против признания результатов, которые будут получены на проходящим сейчас плебисците.
"Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", – рассказал журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Такую же позицию занимают и сербы.
"С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике", – считает глава сербского МИДа Никола Селакович.
Турция и Сербия имеют собственную проблему сепаратизма, и это всегда определяло их позицию по всем подобным голосованиям. Сербы борются с признанием самопровозглашенного Косово, считая его незаконно отторгнутым сербским краем. А турки в течение десятилетий подавляют сторонников, независимости Курдистана. Поэтому традиционная гибкость дипломатов из этих стран, которые хотят дружить с Москвой без всяких признаний, не стала ни для кого сенсацией.
Что касается Белоруссии, она пока что определяется с решением о признании результатов референдумов. И можно понять, что по этому вопросу проходят какие-то непубличные консультации.
"Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал по этому поводу глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Но большинство стран мира по состоянию на сегодняшний день никак не отреагировало на сообщения о референдумах. И такая сдержанная равнодушная реакция не является случайностью. В этих странах, которые не находятся в свите США, устали от всего, что связано с украинскими новостями, не хотят ссориться с Москвой, и тоже рассчитывают разобраться со всем попозже.