https://ukraina.ru/20220926/1039067511.html

Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий

Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий - 26.09.2022 Украина.ру

Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T03:14

2022-09-26T03:14

2022-09-26T03:14

эксклюзив

турция

джо байден

сша

великобритания

евросоюз

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях продолжаются референдумы о воссоединении с Россией.Уже сейчас видно, что Запад отреагировал на них подчеркнуто негативно, не стесняясь в выражениях и словах."Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", – заявил президент США Джо Байден.Такую же жесткую позицию заняла Великобритания. Там убеждены, что участники референдумов голосуют под дулами автоматов. Хотя эту территорию обстреливает сейчас именно украинские вооруженные силы."Любое голосование, проведенное с пистолетом у виска, не может быть свободным или справедливым. Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины", – написал в Twitter министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.Комиссары Европейского союза идут еще дальше. Они потребовали осудить организаторов и участников референдумов, и даже хотели бы отдать под суд само российское государство."Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих референдумов, а также к другим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности, а дополнительные ограничительные меры против России будут выдвинуты в кратчайшие сроки в координации с нашими партнерами.ЕС и его государства-члены никогда не признают эти территории ничем иным, кроме как частью Украины, и будут продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности до тех пор, пока это будет необходимо", – сказано в заявлении Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на официальном сайте Совета Европы.В Японии, которая многие десятилетия является зависимой от США, тоже поспешили присоединиться к этому коллективному хору негодования."Проведение таких референдумов является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушением международного законодательства. Мы это не признаем и решительно осуждаем", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.Выговорившись по одиночке, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США обобщили свою позицию в коллективном меморандуме, выражая готовность принять дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами.Впрочем, Запад обрушивается даже на собственных граждан, которые освещают события референдумов, и выступают на них в качестве независимых наблюдателей.Прибывшая из Нидерландов в Луганск в качестве наблюдателя Соня ван ден Енде заявила, что она и ее дочь опасаются судебного преследования на родине."Возможно, [надо мной] будет судебный процесс", – сказала она, отвечая на вопрос о последствиях своей поездки.Итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист и эксперт в области геополитики Марко Пата допустил, что станет жертвой санкций из-за своего присутствия на референдуме.Достается и немцам. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом разобраться в ситуации вокруг прибывшего в регион в качестве наблюдателя Штеффена Бруно Шаллера.По словам Рогова, этот гражданин ФРГ решил добровольно проконтролировать организацию выборов в Запорожье, и на его немецкого работодателя сразу начали оказывать давление.Такая реакция не вызывает ни у кого удивления, поскольку она является предсказуемой, и отвечает духу прежних демаршей западных дипломатов."Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима [Владимир] Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию", – оценил заявления своих оппонентов Сергей Лавров.Некоторые страны, которые поддерживают активные деловые и политические отношения с россиянами, не приняли результаты референдумов исходя их своей внутренней исторической ситуации.В их Числе оказалась Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно беседовал с российским президентом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в республике Узбекистан, объявил, что его страна против признания результатов, которые будут получены на проходящим сейчас плебисците."Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", – рассказал журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.Такую же позицию занимают и сербы."С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике", – считает глава сербского МИДа Никола Селакович.Турция и Сербия имеют собственную проблему сепаратизма, и это всегда определяло их позицию по всем подобным голосованиям. Сербы борются с признанием самопровозглашенного Косово, считая его незаконно отторгнутым сербским краем. А турки в течение десятилетий подавляют сторонников, независимости Курдистана. Поэтому традиционная гибкость дипломатов из этих стран, которые хотят дружить с Москвой без всяких признаний, не стала ни для кого сенсацией.Что касается Белоруссии, она пока что определяется с решением о признании результатов референдумов. И можно понять, что по этому вопросу проходят какие-то непубличные консультации."Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал по этому поводу глава белорусского МИДа Владимир Макей.Но большинство стран мира по состоянию на сегодняшний день никак не отреагировало на сообщения о референдумах. И такая сдержанная равнодушная реакция не является случайностью. В этих странах, которые не находятся в свите США, устали от всего, что связано с украинскими новостями, не хотят ссориться с Москвой, и тоже рассчитывают разобраться со всем попозже.

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https://ukraina.ru/20220925/1039039786.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, турция, джо байден, сша, великобритания, евросоюз