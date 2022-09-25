https://ukraina.ru/20220925/1039061951.html

Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров

Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров - 25.09.2022 Украина.ру

Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России, передает 25 сентября lenta.ru

2022-09-25T08:58

2022-09-25T08:58

2022-09-25T08:58

сергей лавров

референдум

новости

россия

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По его словам, Запад "закатил истерику" из-за референдумов.Он также напомнил про прошлогоднее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который рекомендовал всем жителям Донбасса, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию.Лавров отметил, что украинские власти не представляют интересы русскоязычных жителей."Если после всего этого мне кто-то осмелится сказать, что клика, которая сидит в Киеве, неонацистский режим, продвигающий в законы Украины нацистскую теорию и праткику, что этот режим представляет интересы людей на востоке Украины, я просто улыбнусь, наверное", — добавил министр.Глава МИД также заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством. Они будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии.На вопрос о применении Москвой ядерного оружия он напомнил про доктрину ядерной безопасности, в которой "абсолютно четко обозначен случай применения".Глава МИД также упрекнул США в желании превратить весь земной шар в свой "задний двор", используя "незаконные односторонние санкции" в качестве "инструмента принуждения несогласных".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей лавров, референдум, новости, россия