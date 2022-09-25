Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров - 25.09.2022 Украина.ру
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Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров
Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров - 25.09.2022 Украина.ру
Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России, передает 25 сентября lenta.ru
2022-09-25T08:58
2022-09-25T08:58
сергей лавров
референдум
новости
россия
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По его словам, Запад "закатил истерику" из-за референдумов.Он также напомнил про прошлогоднее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который рекомендовал всем жителям Донбасса, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию.Лавров отметил, что украинские власти не представляют интересы русскоязычных жителей."Если после всего этого мне кто-то осмелится сказать, что клика, которая сидит в Киеве, неонацистский режим, продвигающий в законы Украины нацистскую теорию и праткику, что этот режим представляет интересы людей на востоке Украины, я просто улыбнусь, наверное", — добавил министр.Глава МИД также заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством. Они будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии.На вопрос о применении Москвой ядерного оружия он напомнил про доктрину ядерной безопасности, в которой "абсолютно четко обозначен случай применения".Глава МИД также упрекнул США в желании превратить весь земной шар в свой "задний двор", используя "незаконные односторонние санкции" в качестве "инструмента принуждения несогласных".
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сергей лавров, референдум, новости, россия
Сергей Лавров, референдум, Новости, Россия

Запад "закатил истерику" из-за референдумов о присоединении к РФ — Лавров

08:58 25.09.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России, передает 25 сентября lenta.ru
По его словам, Запад "закатил истерику" из-за референдумов.
Он также напомнил про прошлогоднее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который рекомендовал всем жителям Донбасса, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию.

"Вот жители путем референдума так сейчас и поступают", — пояснил он.

Лавров отметил, что украинские власти не представляют интересы русскоязычных жителей.
"Если после всего этого мне кто-то осмелится сказать, что клика, которая сидит в Киеве, неонацистский режим, продвигающий в законы Украины нацистскую теорию и праткику, что этот режим представляет интересы людей на востоке Украины, я просто улыбнусь, наверное", — добавил министр.
Глава МИД также заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством. Они будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии.
На вопрос о применении Москвой ядерного оружия он напомнил про доктрину ядерной безопасности, в которой "абсолютно четко обозначен случай применения".
Глава МИД также упрекнул США в желании превратить весь земной шар в свой "задний двор", используя "незаконные односторонние санкции" в качестве "инструмента принуждения несогласных".
 
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