https://ukraina.ru/20220925/1039046621.html

"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ

"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру

"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ

ВСУ давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением наркотиками, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-09-25T07:30

2022-09-25T07:30

2022-09-25T07:30

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По его мнению, украинская сторона будет предпринимать попытки сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях.Он рассказал, что сейчас идет выездное голосование по предприятиям.Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, владимир рогов, запорожская область