https://ukraina.ru/20220925/1039046621.html
"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру
"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
ВСУ давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением наркотиками, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-09-25T07:30
2022-09-25T07:30
2022-09-25T07:30
новости
всу
владимир рогов
запорожская область
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По его мнению, украинская сторона будет предпринимать попытки сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях.Он рассказал, что сейчас идет выездное голосование по предприятиям.Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, владимир рогов, запорожская область
Новости, ВСУ, Владимир Рогов, Запорожская область
"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
ВСУ давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением наркотиками, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру