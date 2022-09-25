"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру
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"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ - 25.09.2022 Украина.ру
"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
ВСУ давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением наркотиками, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-09-25T07:30
2022-09-25T07:30
новости
всу
владимир рогов
запорожская область
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По его мнению, украинская сторона будет предпринимать попытки сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях.Он рассказал, что сейчас идет выездное голосование по предприятиям.Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html
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новости, всу, владимир рогов, запорожская область
Новости, ВСУ, Владимир Рогов, Запорожская область

"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ

07:30 25.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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ВСУ давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением наркотиками, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
По его мнению, украинская сторона будет предпринимать попытки сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях.
Не знаю, на что они рассчитывают, мне кажется, они давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением порошками и всякими наркотиками. Я не вижу никакой возможности, чтобы это не состоялось.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области
Он рассказал, что сейчас идет выездное голосование по предприятиям.
Ранее власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях началось 23 сентября, а завершится 27 сентября.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:04
Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентябряВ Донбассе, Северной Таврии и за их пределами начались референдумы о будущем регионов. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки
 
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07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
07:30"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
07:15Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
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