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Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
Реакция мира на признание американцами биоисследований на территории Украины сравнима с действиями Адольфа Гитлера и японских милитаристов в международной политике, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
2022-09-24T14:54
2022-09-24T14:54
2022-09-24T14:54
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биолаборатории
биологическое оружие
биология
сша
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гитлер
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На заседании ООН в Женеве делегация США призналась в проведении биоисследований над малообеспеченными украинцами, но признание не вызвало международного резонанса.Политолог заметил, что несмотря на абсолютное безразличие нацистского лидера ко мнению международного сообщества, даже он не перешел черту биологической войны.Единственный случай в истории, который можно привести в качестве аналогии, рассказал он, - отряды биологической войны японских самураев, которые действовали в Маньчжурии.В случае же с США, подчеркнул он, признание в таком пересечении черты не вызвало никакого общественного резонанса в большинстве стран.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, сша, япония, гитлер
Новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, США, Япония, Гитлер
Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
Реакция мира на признание американцами биоисследований на территории Украины сравнима с действиями Адольфа Гитлера и японских милитаристов в международной политике, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
На заседании ООН в Женеве делегация США призналась в проведении биоисследований над малообеспеченными украинцами, но признание не вызвало международного резонанса.
Американцам абсолютно по барабану, что про них думает большая часть мира. Соединенные Штаты не просто поймали за руку в истории с разработкой биологического оружия. США фактически перешли одну из главных красных линий, которые были в международных отношениях, которые, простите, даже Гитлер не перешел.
Политолог заметил, что несмотря на абсолютное безразличие нацистского лидера ко мнению международного сообщества, даже он не перешел черту биологической войны.
Единственный случай в истории, который можно привести в качестве аналогии, рассказал он, - отряды биологической войны японских самураев, которые действовали в Маньчжурии.
В случае же с США, подчеркнул он, признание в таком пересечении черты не вызвало никакого общественного резонанса в большинстве стран.
Полный текст интервью читайте здесь
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