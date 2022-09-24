https://ukraina.ru/20220924/1039053815.html

Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев

Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев - 24.09.2022 Украина.ру

Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев

Реакция мира на признание американцами биоисследований на территории Украины сравнима с действиями Адольфа Гитлера и японских милитаристов в международной политике, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

2022-09-24T14:54

2022-09-24T14:54

2022-09-24T14:54

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На заседании ООН в Женеве делегация США призналась в проведении биоисследований над малообеспеченными украинцами, но признание не вызвало международного резонанса.Политолог заметил, что несмотря на абсолютное безразличие нацистского лидера ко мнению международного сообщества, даже он не перешел черту биологической войны.Единственный случай в истории, который можно привести в качестве аналогии, рассказал он, - отряды биологической войны японских самураев, которые действовали в Маньчжурии.В случае же с США, подчеркнул он, признание в таком пересечении черты не вызвало никакого общественного резонанса в большинстве стран.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, сша, япония, гитлер