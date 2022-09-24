Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев - 24.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220924/1039053815.html
Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев - 24.09.2022 Украина.ру
Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
Реакция мира на признание американцами биоисследований на территории Украины сравнима с действиями Адольфа Гитлера и японских милитаристов в международной политике, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
2022-09-24T14:54
2022-09-24T14:54
новости
биолаборатории
биологическое оружие
биология
сша
япония
гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/59/1033415917_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_07e914e0c8bcae091d1b672af0654ccb.jpg
На заседании ООН в Женеве делегация США призналась в проведении биоисследований над малообеспеченными украинцами, но признание не вызвало международного резонанса.Политолог заметил, что несмотря на абсолютное безразличие нацистского лидера ко мнению международного сообщества, даже он не перешел черту биологической войны.Единственный случай в истории, который можно привести в качестве аналогии, рассказал он, - отряды биологической войны японских самураев, которые действовали в Маньчжурии.В случае же с США, подчеркнул он, признание в таком пересечении черты не вызвало никакого общественного резонанса в большинстве стран.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/59/1033415917_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_0bd4669a8b3e973438d86190f0fd02f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, сша, япония, гитлер
Новости, биолаборатории, биологическое оружие, биология, США, Япония, Гитлер

Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев

14:54 24.09.2022
 
© Открытые источникисамурай
самурай
© Открытые источники
Читать в
Реакция мира на признание американцами биоисследований на территории Украины сравнима с действиями Адольфа Гитлера и японских милитаристов в международной политике, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.
На заседании ООН в Женеве делегация США призналась в проведении биоисследований над малообеспеченными украинцами, но признание не вызвало международного резонанса.
Американцам абсолютно по барабану, что про них думает большая часть мира. Соединенные Штаты не просто поймали за руку в истории с разработкой биологического оружия. США фактически перешли одну из главных красных линий, которые были в международных отношениях, которые, простите, даже Гитлер не перешел.
Политолог заметил, что несмотря на абсолютное безразличие нацистского лидера ко мнению международного сообщества, даже он не перешел черту биологической войны.
Единственный случай в истории, который можно привести в качестве аналогии, рассказал он, - отряды биологической войны японских самураев, которые действовали в Маньчжурии.
В случае же с США, подчеркнул он, признание в таком пересечении черты не вызвало никакого общественного резонанса в большинстве стран.
Полный текст интервью читайте здесь.
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:27
КНДР обвинила США в биологическом терроризме на УкраинеКНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний. Об этом 24 июля сообщили в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)
 
Новостибиолабораториибиологическое оружиебиологияСШАЯпонияГитлер
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
14:54Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
14:48Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
14:25"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
14:24В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
14:17"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог
13:49Эксперт: "Украинская армия закончилась"
13:40Блицкриг и удушение: политолог Евстафьев рассказал, что не получилось у США на Украине
13:33Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО
13:13Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
12:56В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию
12:36Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
12:24Обстрелы, фиаско диверсантов, угрозы иранцам. Главное на Украине на 12:00 24 сентября
12:16Василий Александров: Каждый ребенок в Мариуполе может рассказать, как на его глазах кого-нибудь убили
12:10"А она так и не пришла": Захарова высмеяла "изоляцию" России на Генеральной Ассамблее ООН
11:59В Закарпатье за русский язык приходится драться. Рассказ днепропетровских беженцев
11:37Радикальная климатическая реформа. Не шутите, если не хотите, чтобы ваша шутка стала реальностью
11:29Кадыров высказался по поводу уклоняющихся от военной службы россиян
11:14Западная Украина за минувшую неделю
10:52В Бердянске рассказали о пророссийском добровольческом движении
Лента новостейМолния