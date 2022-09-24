Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
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На должность заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение её Вооруженных Сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 сентября в Telegram-канале военного ведомства
Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от должности заместителя Министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу
Булгаков занимал пост заместителя главы военного ведомства РФ с июля 2010 года.
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