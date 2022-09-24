Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства - 24.09.2022 Украина.ру
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Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства - 24.09.2022 Украина.ру
Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
На должность заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение её Вооруженных Сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 сентября в Telegram-канале военного ведомства
2022-09-24T14:48
2022-09-24T14:48
мо рф
булгаков
заместители министра
снабжение
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Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.Булгаков занимал пост заместителя главы военного ведомства РФ с июля 2010 года.
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мо рф, булгаков, заместители министра, снабжение
МО РФ, Булгаков, заместители министра, снабжение

Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства

14:48 24.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны РФ в Москве
Брифинг Минобороны РФ в Москве
© Министерство обороны РФ
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На должность заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение её Вооруженных Сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 сентября в Telegram-канале военного ведомства
Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от должности заместителя Министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу

Министерство обороны РФ
Булгаков занимал пост заместителя главы военного ведомства РФ с июля 2010 года.
Отвод колонны тяжелой военной техники из Донецка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 05:00
"Творят чудеса": Алёхин рассказал о снабжении российской армииВоенная логистика играет ключевую роль в ходе российской спецоперации на Украине, и отвечающие за неё военные проявляют ответственность, изобретательность и героизм. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
 
МО РФБулгаковзаместители министраснабжение
 
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