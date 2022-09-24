https://ukraina.ru/20220924/1039053615.html

Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства

Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства - 24.09.2022 Украина.ру

Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства

На должность заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение её Вооруженных Сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 сентября в Telegram-канале военного ведомства

2022-09-24T14:48

2022-09-24T14:48

2022-09-24T14:48

мо рф

булгаков

заместители министра

снабжение

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Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.Булгаков занимал пост заместителя главы военного ведомства РФ с июля 2010 года.

https://ukraina.ru/20220722/1036716477.html

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2022

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мо рф, булгаков, заместители министра, снабжение