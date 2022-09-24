https://ukraina.ru/20220924/1039022535.html

"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ

"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ - 24.09.2022 Украина.ру

"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ

Мобилизованные граждане будут оснащаться по мере поступления на полигоны, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-09-24T06:45

2022-09-24T06:45

2022-09-24T06:45

мобилизация

новости

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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Он рассказал, что из бойцов, которые приехали на полигон будут формировать подразделения, воинские части.Каждому военнослужащему дают кальсоны, х/б, теплую одежду, бронежилет, каску, автомат, закрепленный за номером, штык-нож, гранатомет и другие орудия, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости