https://ukraina.ru/20220924/1039022535.html
"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ
"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ - 24.09.2022 Украина.ру
"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ
Мобилизованные граждане будут оснащаться по мере поступления на полигоны, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T06:45
2022-09-24T06:45
2022-09-24T06:45
мобилизация
новости
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Он рассказал, что из бойцов, которые приехали на полигон будут формировать подразделения, воинские части.Каждому военнослужащему дают кальсоны, х/б, теплую одежду, бронежилет, каску, автомат, закрепленный за номером, штык-нож, гранатомет и другие орудия, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039021990_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ad6bf9c305bf90da7c8c8c79c5cd1584.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости
"Это не проблема": эксперт Подберезкин рассказал, как оснащают мобилизованных граждан РФ
Мобилизованные граждане будут оснащаться по мере поступления на полигоны, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Они так и будут по мере поступления оснащаться. Слава богу, они с опытом, на полигонах их будут оснащать. Условно, полигон "Мурино" нижегородский, там можно спокойно разместить 10 тысяч человек. Там и казармы, и запасы, и вооружения, и военная техника, там и танкистов можно обучать, есть танковый полигон. Это не проблема.
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он рассказал, что из бойцов, которые приехали на полигон будут формировать подразделения, воинские части.
Каждому военнослужащему дают кальсоны, х/б, теплую одежду, бронежилет, каску, автомат, закрепленный за номером, штык-нож, гранатомет и другие орудия, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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