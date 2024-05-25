Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке - 25.05.2024 Украина.ру
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Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке
Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке - 25.05.2024 Украина.ру
Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке
ВС РФ расширяют плацдармы для последующего освобождения городов и сел Донбасса, а в это время украинские боевики роют траншеи или ямы прямо в них, создавая свои импровизированные опорники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2024-05-25T05:00
2024-05-25T05:00
харьков
россия
донбасс
шумский александр (революционер)
александр чаленко
сво
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Кроме того, военнослужащий, рассказывая вести с фронта, отметил, что оставшиеся в Красногоровке бойцы ВСУ переместились в остатки жилой застройки, откуда их методично выкуривает российская артиллерия, а также российская авиация с помощью ФАБов.За время конфликта ВСУ взяли привычку намеренно селиться в гражданских постройках. В начале года жители пятиэтажки из Харькова пожаловались на то, что в подвале дома поселились военные из “Интернациональной гвардии”, которые по словам очевидцев, возможно являются наемниками.Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, куда недавно прибыл националистический батальон “Азов”*. Один из боевиков, командир 3-1 штурмовой бригады ВСУ Сергей Тищенко, выразил недовольство из-за того, что гражданские не позволяют превращать свои дома в опорные пункты. Националист пообещал в случае отказа насильно выселять людей из квартир.В разговоре с журналистами азовец пожаловался, что горожане целенаправленно раскрывают позиции вэсэушников и передают стратегические данные российским военнослужащим.Что сейчас происходит на Харьковском направлении, вы можете узнать в материале Александра Чаленко: “Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики".* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
харьков
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харьков, россия, донбасс, шумский александр (революционер), александр чаленко, сво
Харьков, Россия, Донбасс, Шумский Александр (революционер), Александр Чаленко, СВО

Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке

05:00 25.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВС РФ расширяют плацдармы для последующего освобождения городов и сел Донбасса, а в это время украинские боевики роют траншеи или ямы прямо в них, создавая свои импровизированные опорники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Кроме того, военнослужащий, рассказывая вести с фронта, отметил, что оставшиеся в Красногоровке бойцы ВСУ переместились в остатки жилой застройки, откуда их методично выкуривает российская артиллерия, а также российская авиация с помощью ФАБов.
За время конфликта ВСУ взяли привычку намеренно селиться в гражданских постройках. В начале года жители пятиэтажки из Харькова пожаловались на то, что в подвале дома поселились военные из “Интернациональной гвардии”, которые по словам очевидцев, возможно являются наемниками.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, куда недавно прибыл националистический батальон “Азов”*. Один из боевиков, командир 3-1 штурмовой бригады ВСУ Сергей Тищенко, выразил недовольство из-за того, что гражданские не позволяют превращать свои дома в опорные пункты. Националист пообещал в случае отказа насильно выселять людей из квартир.
В разговоре с журналистами азовец пожаловался, что горожане целенаправленно раскрывают позиции вэсэушников и передают стратегические данные российским военнослужащим.
Что сейчас происходит на Харьковском направлении, вы можете узнать в материале Александра Чаленко: “Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики".
* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
 
ХарьковРоссияДонбассШумский Александр (революционер)Александр ЧаленкоСВО
 
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