https://ukraina.ru/20240525/1055222482.html

Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке

Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке - 25.05.2024 Украина.ру

Работают ФАБы: ополченец первой волны рассказал, что происходит в Красногоровке

ВС РФ расширяют плацдармы для последующего освобождения городов и сел Донбасса, а в это время украинские боевики роют траншеи или ямы прямо в них, создавая свои импровизированные опорники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-05-25T05:00

2024-05-25T05:00

2024-05-25T05:00

харьков

россия

донбасс

шумский александр (революционер)

александр чаленко

сво

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Кроме того, военнослужащий, рассказывая вести с фронта, отметил, что оставшиеся в Красногоровке бойцы ВСУ переместились в остатки жилой застройки, откуда их методично выкуривает российская артиллерия, а также российская авиация с помощью ФАБов.За время конфликта ВСУ взяли привычку намеренно селиться в гражданских постройках. В начале года жители пятиэтажки из Харькова пожаловались на то, что в подвале дома поселились военные из “Интернациональной гвардии”, которые по словам очевидцев, возможно являются наемниками.Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, куда недавно прибыл националистический батальон “Азов”*. Один из боевиков, командир 3-1 штурмовой бригады ВСУ Сергей Тищенко, выразил недовольство из-за того, что гражданские не позволяют превращать свои дома в опорные пункты. Националист пообещал в случае отказа насильно выселять людей из квартир.В разговоре с журналистами азовец пожаловался, что горожане целенаправленно раскрывают позиции вэсэушников и передают стратегические данные российским военнослужащим.Что сейчас происходит на Харьковском направлении, вы можете узнать в материале Александра Чаленко: “Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики".* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

харьков

россия

донбасс

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харьков, россия, донбасс, шумский александр (революционер), александр чаленко, сво