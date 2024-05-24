Страны НАТО должны снять ограничения на атаки ВСУ вглубь российской территории, призвал генсек альянса
23:57 24.05.2024 (обновлено: 00:01 25.05.2024)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории России
"Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. При этом он отметил, что альянс не намерен вводить войска на Украину", – информирует РИА Новости.
Как уточняют СМИ, генсек также отверг идею о том, что странам альянса следует сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью своих систем ПВО.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, однако пока они результатов не принесли.
Зеленский также заявлял, что если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армию по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать судна ВВС РФ над украинской территорией. По его мнению, такая помощь не сделает НАТО стороной конфликта.
Группа конгрессменов также обратилась к шефу Пентагона Ллойду Остину с требованием разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.
Эксперт рассказал "Украина.ру", что будет если в зону спецоперации со стороны ВСУ все же зайдут войска Североатлантического альянса.
20 мая, 20:40Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет Пентагон надеется, что ВСУ будут наносить удары из американского вооружения исключительно в пределах границ Украины, которые признали в Вашингтоне, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе пресс-конференции